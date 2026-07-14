Real vidi Ukrajinca kao rešenje ako Mario Hezonja ode
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 15:58
Prioritetno je naći centra koji će odmoriti Edija Tavaresa
Real Madrid se ne nalazi u dobroj poziciji posle užasnog završetka prošle sezone, prve nakon 15 godina bez osvojenog trofeja, a situaciju dodatno komplikuje to što bi do kraja ove sedmice mogao da ostane bez najboljeg igrača – Marija Hezonje.
Hrvatski reprezentativac ušao je u ključnu sedmicu za eventualni povratak u NBA ligu. Njegova izlazna klauzula za najjaču ligu na svetu ističe 20. jula, ostanak u Madridu više nije izvestan, a priče o mogućem rastanku dodatno je podgrejao njegov novi agent Miško Ražnatović izjavom da “ne isključuje mogućnost povratka u NBA”.
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Hezonjin eventualni odlazak u NBA doneo bi Blankosima prihod od 850.000 evra, a klub se bacio u potragu za mogućim rešenjem, za slučaj da se tako nešto dogodi. Madridski As piše da je prvi izbor Ukrajinac Maks Šulga. Radi se o momku koji je studirao prvo na Juta Stejtu, a poslednje dve godine proveo na VCU, pre nego što je prošle godine draftovan kao 57. pik od strane Orlanda. Ipak, završio je u Bostonu, gde je najveći deo sezone proveo igrajući u razvojnom timu, Mejnu i imao gotovo 16 poena u proseku. Skupio je i 13 nastupa za Kelte, čak je jednom i bio starter, od toga je dva puta igrao u plej-ofu, ali je upisivao manje od jednog poena po utakmici. Poslednjih dana igra Letnju ligu za Golden Stejt.
E sad, Real Madridu je prioritetno da nađe centra koji će da rastereti Valtera Tavaresa. Odlaskom Aleksa Lena otvoreno je mesto u unutrašnjoj liniji, pošto se ni kratkoročna rešenja iz završnice prethodne sezone, Omer Jurtseven i Madi Sisoko, ne nalaze u planovima za narednu takmičarsku godinu. Situaciju dodatno komplikuje oporavak Usmana Garube posle teške povrede Ahilove tetive, zbog čega Real ne želi da uđe u sezonu oslonjen samo na Tavaresa.
Prethodna sezona pokazala je koliko takva zavisnost može da bude opasna. Tavares je u finišu takmičenja povredio ligament levog kolena, Len je imao problem sa stopalom, a ubrzo je otpao i Garuba. Real je u kratkom periodu ostao bez kompletne centarske rotacije i bio prinuđen da traži privremena rešenja usred borbe za trofeje.
Zbog toga je Realu potreban centar sposoban da odigra između 15 i 20 minuta, da zaštiti obruč, bude prisutan na skoku i omogući Tavaresu da tokom duge sezone ne bude izložen prevelikoj potrošnji. Tavares ostaje temelj Realove odbrane i jedan od najvažnijih igrača ekipe, ali upravo zato klub mora pažljivije da rasporedi njegovo opterećenje. Taj posao je najbolje svojevremeno obavljao Vensan Poarje, a sada se pominje Mikael Jantunen posle odlaska iz Fenerbahčea.