Real vidi Ukrajinca kao rešenje ako Mario Hezonja ode

01.00: (1,55) Golden Stejt (14,5) Memfis (2,70)

Hezonjin eventualni odlazak u NBA doneo bi Blankosima prihod od 850.000 evra, a klub se bacio u potragu za mogućim rešenjem, za slučaj da se tako nešto dogodi. Madridski As piše da je prvi izbor Ukrajinac Maks Šulga. Radi se o momku koji je studirao prvo na Juta Stejtu, a poslednje dve godine proveo na VCU, pre nego što je prošle godine draftovan kao 57. pik od strane Orlanda. Ipak, završio je u Bostonu, gde je najveći deo sezone proveo igrajući u razvojnom timu, Mejnu i imao gotovo 16 poena u proseku. Skupio je i 13 nastupa za Kelte, čak je jednom i bio starter, od toga je dva puta igrao u plej-ofu, ali je upisivao manje od jednog poena po utakmici. Poslednjih dana igra Letnju ligu za Golden Stejt.

E sad, Real Madridu je prioritetno da nađe centra koji će da rastereti Valtera Tavaresa. Odlaskom Aleksa Lena otvoreno je mesto u unutrašnjoj liniji, pošto se ni kratkoročna rešenja iz završnice prethodne sezone, Omer Jurtseven i Madi Sisoko, ne nalaze u planovima za narednu takmičarsku godinu. Situaciju dodatno komplikuje oporavak Usmana Garube posle teške povrede Ahilove tetive, zbog čega Real ne želi da uđe u sezonu oslonjen samo na Tavaresa.