Voša ima novo krilo: Srđan Bašić iz Laktaša

Odjekivale su bombe u nekoliko navrata ovog leta na Karađorđu, neke se navodno tek spremaju, a Vojvodina je dva dana pred revanš sa Ferencvarošom u kvalifikacijama za Ligu Evrope javnosti predstavila novajliju malo poznatog ovdašnjoj fudbalskoj javnosti.

Srđan Bašić ima 20 godina igra na poziciji desnog krila i dolazi iz Laktaša. U dosadašnjoj karijeri igrao je samo u Bosni i Hercegovini, i to čak ne ni u najvišem rangu tamošnjeg fudbala. Laktaši su član Prve lige Republike Srpske, baš kao i njegovi prethodni klubovi Tekstilac iz Dervente i Borac iz Kozarske Dubice. U tom takmičenju odigrao je preko 100 utakmica i postigao 20 golova. Samo prošle sezone postigao ih je 13 i bio je na deobi trećeg mesta liste strelaca u ligi.