Sprema se sudar grčkih sila za krilo Sparsa: Olimpijakos daje 3.000.000 dolara čisto
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 15:25
Panatinaikos navodno ušao takođe u trku za potpis, dok je pred odlaskom Džerijan Grent što nije direktno povezano; Crveno-beli hoće i Grka rođenog u SAD
Ozbiljan dugogodišnji animozitet između dve najveće sportske sile u Grčkoj dobiće novo poglavlje, jer su Olimpijakos i Panatinaikos bacili oko na istog igrača – Dejvida Džonsa Garsiju.
Radi se o krilnom košarkašu San Antonio Sparsa, koga je šampion Evrope i Grčke uveliko kontaktirao i prema informacijama iz SAD već poslao ponudu za dvogodišnji ugovor vredan 3.000.000 dolara neto. Dakle, posle svih poreza.
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Džons Garsija je već dobro poznato ime u Dvorani mira i prijateljstva, pošto je bio želja Jorgosa Barcokasa i prošlog leta. Tada je odbio ugovor vredan dva miliona dolara za dve sezone i odlučio je da ostane u Razvojnoj ligi. Odigrao je 16 utakmica za filijalu Sparsa i imao učinak od 26 poena po utakmici za gotovo 33 minuta na parketu, a uspeo je da skupi i još 11 nastupa u prvom timu San Antonija za koji je prosečno beležio 2,9 poena, uz 1,6 asistencija i 1,2 skoka za šest minuta u igri.
U Pireju se nadaju da bi veliki uticaj na dolazak momka rodom iz Dominikanske Republike mogao da ima njegov sunarodnik i odnedavno novi igrač Olimpijakosa, Žan Montero. Doskorašnji član Valensije je putem društvenih mreža izrazio zahvalnost što će igrati za Olimpijakos, na šta je komentar ostavio i Džons Garsija: “Dakle, igraćeš u crveno-belom”.
Izvori iz SAD navode da je agent košarkaša Sparsa imao sjajan razgovor sa predstavnicima Olimpijakosa koji su ovih dana u Las Vegasu i gledaju još jedno pojačanje. U pitanju je Grk rođen u Ilinoisu, Džon Pulakidas. Radi se o talentovanom beku i bivšem studentu Jejla, koji je prošle sezone uspeo da zaigra za prvi tim Dalas Maveriksa i na 13 nastupa upisao 8,8 poena uz 2,3 skoka po meču. Grci ga takođe žele i za reprezentaciju, pošto su mu oba roditelja iz Grčke.
Da se sada prebacimo na deo oko Panatinaikosa... Zeleni takođe gledaju Džonsa Garsiju, a grčki mediji čak pišu da je moguće da se desi scenario kao za Kendrika Nana, koga je prvo želeo Olimpijakos, ali ga je onda uzeo Panatinaikos.
Eventualni dolazak dominikanskog krila ne kosi se sa mogućim odlaskom Džerijana Grenta, o čemu se takođe sve glasnije priča u Grčkoj. Tamošnji Sport24 piše da je na meti Dubaija, koji sada traži startnog plejmejkera, ali je pitanje da li je to baš Grent, koji je i u Atini bio iza Kendrika Nana i Kostasa Slukasa, ili u paru sa jednim od njih kao bek.