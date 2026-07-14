Sprema se sudar grčkih sila za krilo Sparsa: Olimpijakos daje 3.000.000 dolara čisto

01.00: (1,55) Golden Stejt (14,5) Memfis (2,70)

Džons Garsija je već dobro poznato ime u Dvorani mira i prijateljstva, pošto je bio želja Jorgosa Barcokasa i prošlog leta. Tada je odbio ugovor vredan dva miliona dolara za dve sezone i odlučio je da ostane u Razvojnoj ligi. Odigrao je 16 utakmica za filijalu Sparsa i imao učinak od 26 poena po utakmici za gotovo 33 minuta na parketu, a uspeo je da skupi i još 11 nastupa u prvom timu San Antonija za koji je prosečno beležio 2,9 poena, uz 1,6 asistencija i 1,2 skoka za šest minuta u igri.

U Pireju se nadaju da bi veliki uticaj na dolazak momka rodom iz Dominikanske Republike mogao da ima njegov sunarodnik i odnedavno novi igrač Olimpijakosa, Žan Montero. Doskorašnji član Valensije je putem društvenih mreža izrazio zahvalnost što će igrati za Olimpijakos, na šta je komentar ostavio i Džons Garsija: “Dakle, igraćeš u crveno-belom”.

Izvori iz SAD navode da je agent košarkaša Sparsa imao sjajan razgovor sa predstavnicima Olimpijakosa koji su ovih dana u Las Vegasu i gledaju još jedno pojačanje. U pitanju je Grk rođen u Ilinoisu, Džon Pulakidas. Radi se o talentovanom beku i bivšem studentu Jejla, koji je prošle sezone uspeo da zaigra za prvi tim Dalas Maveriksa i na 13 nastupa upisao 8,8 poena uz 2,3 skoka po meču. Grci ga takođe žele i za reprezentaciju, pošto su mu oba roditelja iz Grčke.