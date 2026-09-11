Konačno radost kod kuće: Milanovčani razbili maler i Dubočicu

Tek po neki napad iz kojeg se nije izrodila iole izglednija prilika. Sve se svodilo na duge lopte, preskakanje igre, česte prekidi. I onda uragansko ostvaranje Milanovčana koji su za šest-sedam minuta napravili i kapital od 3:0. Metalac do prednosti dolazi posle prekida kada se pred golom Miloša Mladenovića, najbolje snašao Stefan Tešić. Praktično, prvi naredni napad domaćina, doveo je do dupliranja prednosti. Sada je hitronogi Kofi prošao po strani, poslao loptu u peterac, na pravom mestu je Ognjen Luković- 2:0.

Isti igrač ima i najveće zasluge što je sastav trenera Srđana Bugarskog na pauzu otišao sa tri gola prednosti. I opet je prekid (korner) bio koban po odbranu Leskovčana, pa eto teme za trenera Alberta Nađa i njegove igrače za neki od narednih treninga. Odnos snaga i ozbiljna prednost koju je domaćin stekao posle prvog dela utakmice, bili su nagoveštaj igre bez taktiziranja u drugom poluvremenu. I vrlo brzo stigla je potvrda.

Nije Metalcu trebalo mnogo vrenmena da stigne i do četvrtog gola. Rezervista Patrik Entim je zamenio zapaženog Kofija, i odmah se treneru Bugarskom odužio tako što je postigao efektan pogotkom koji je tada i ako je postojala trunka sumnje u ime pobednika, tim golom goste doveo pred svršen čin i činjenicu da će kući poneti torbe u kojima neće biti bodova.

Bez namere da se bilo ko nađe uvređen, od tog trenuta gosti iz Leskovca kao da su jedva čekali da sudija Milan Balinovac da znak da je utakmica završena. Nisu se za ovaj meč u Dubočici oslonili na usluge Emila Rebeka, najnovijeg pojačanja i igrača koji je ne tako davno bio u Milanu, ali je jasno da bi fudbaler iz Gambije, mogao da bude rešenje za navalni red Leskovčana koji praktično nije ni postojao na terenu stadiona u Gornjem Milanovcu.

Ni dešavanja u završnici meča, pogođena stativa od strane Lazara Stojanovića u finišu meča, pokušaj Milićevića sa distance, taj utisak nije promenila, baš kao ni rezultat. Nisu Leskovčani, ali jeste Metalac, ponovo preko Patrika Entima, koji je kaznio nesmotrenost golmana Mladenovića za pobedu, tri boda i konačno, najubedljiviju pobedu koju je jedan klub ostvario u dosadašnjoj sezoni Mozzart Bet Prve lige.

METALAC – DUBOČICA 5:0 (3:0)

/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59, 90+2/

Gornji Milanovac.

Stadion: Metalca.

Sudija: Milan Balinovac (Ub)

Žuti kartoni: Kovačević, Baštić, Luković (Metalac), Ivić, Ljubenović (Dubočica).

METALAC: Premović, Milićević, Milojević, Vukašinović, Kovačević (od 61. Milinković), Tešić, Kofi (od 46. Entim), Topalović, Baštić (od. Đurić), Mijailović (od 78. Vojnović), Luković (od 75.Egeoloha).

DUBOČICA: M. Mladenović, Marković, Klarić, M. Stojanović, Đuričković (od 64. Topalović), Miraljemović (od 46. Ljubenović), Ivić, Anđelković (od 64. Milićević), Novaković (od 71. Sedibe), Stojanović, Pavlović (od 71. Bezarević).