Udri dok ne pukne: Vule Jovanović činio čuda, Zvezdino dete heroj Železničara

Kakva izmena Radomira Kokovića i kakvi potezi Davorina Tošića. Mučio se Železničar da probije bedem Mačve dobrih 70 minuta, ličilo je da bi tim iz Šapca mogao da dođe do boda ili sva tri, ako bi im se ukazala šansa. Međutim, šef struke Pančevaca je povukao krucijalan potez 20 minuta pre kraja. Ušao je Tošić u igru i za 12 minuta uspeo da potpiše pobedu domaćina i to debelim slovima, jer su oba gola bila njegovih ruku delo (2:0).

Nekadašnji đak Crvene zvezde je bio ona doza energije koja je Železničaru bila preko potrebna. Jer se Mačva odlično branila, a Železničar sve teže pronalazio način da ugrozi gol gostiju. Ali se onda pojavio Tošić i više ništa nije bilo isto. Momak koji do sada nije dao nijedan gol u seniorskoj karijeri je najpre u 74. minutu vešto reagovao na dodavanje Kvakua Karikarija i najavio da će bodovi, ipak, ostati u Pančevu, da bi desetak minuta kasnije posle asistencije još jednog rezerviste, Nikole Jovanovića još jednom uspeo da savlada fantastičnog Vukašina Jovanovića.