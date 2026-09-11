Udri dok ne pukne: Vule Jovanović činio čuda, Zvezdino dete heroj Železničara
Vreme čitanja: 7min | pet. 11.09.26. | 20:31
Golman Mačve bio fenomenalan, ali se onda pojavio Davorin Tošić i za 12 minuta dao dva gola - 2:0
Kakva izmena Radomira Kokovića i kakvi potezi Davorina Tošića. Mučio se Železničar da probije bedem Mačve dobrih 70 minuta, ličilo je da bi tim iz Šapca mogao da dođe do boda ili sva tri, ako bi im se ukazala šansa. Međutim, šef struke Pančevaca je povukao krucijalan potez 20 minuta pre kraja. Ušao je Tošić u igru i za 12 minuta uspeo da potpiše pobedu domaćina i to debelim slovima, jer su oba gola bila njegovih ruku delo (2:0).
Nekadašnji đak Crvene zvezde je bio ona doza energije koja je Železničaru bila preko potrebna. Jer se Mačva odlično branila, a Železničar sve teže pronalazio način da ugrozi gol gostiju. Ali se onda pojavio Tošić i više ništa nije bilo isto. Momak koji do sada nije dao nijedan gol u seniorskoj karijeri je najpre u 74. minutu vešto reagovao na dodavanje Kvakua Karikarija i najavio da će bodovi, ipak, ostati u Pančevu, da bi desetak minuta kasnije posle asistencije još jednog rezerviste, Nikole Jovanovića još jednom uspeo da savlada fantastičnog Vukašina Jovanovića.
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Takozvano - udri dok ne pukne i bedem ekipe iz Šapca je konačno pukao pod udarima Davorina Tošića. Upravo je Vukašin Jovanović bio glavni razlog zašto je na semaforu dugo stajao rezultat 0:0. Momak u koga Partizan nije mnogo verovao bio je našpanovan do maksimuma i to se videlo od prve intervencije. Iz jako teške situacije uspeo je da bukvalno izvuče loptu iz gola posle pokušaja Karikarija iz peterca, a nedugo zatim je odbranio penal Janku Jevremoviću posle jedne od dužih VAR provera u Pančevu.
Bravure mladog golmana ozbiljno su frustrirale igrače Železničara, spustio je Vule roletnu među stative i nije pomišljao da je podigne. Na kraju je meč završio sa deset odbrana, što je fenomenalna brojka za golmana njegovih godina. Ipak, nije mogao sve sam. Napadači Mačve su bili potpuno odsečeni, bez bilo kakve prilike da ugroze gol Zorana Popovića, vezni red nije uspevao da pošalje upotrebljivu loptu ka Nikši Delibašiću.
Železničar je maltene sve vreme napadao i imao kontrolu nad utakmicom, ali je Mačva uspevala da niskim blokom osujeti dosta opasnih napada Železničara, a i ako bi neka lopta prošla, tu bi bio Vukašin Jovanović da spreči gol, kao što je sredinom drugog dela odbranio zicer Janku Jevremoviću.
Ulazak Tošiča uz one Srđana Plavšića i Nikole Jovanovića je promenio krvnu sliku Pančevaca. Bili su još otresitiji, direktniji, energičniji i to je krunisano sa golovima Tošića. Čak je u finišu Karikari mogao da se upiše u strelce, ali je Jovanović i taj šut uspeo da ukroti. Za sve je mladi golman imao rešenje osim za Davorina.
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Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 75, 86/
Stadion: SC Mladost
Sudija: Darko Jeknić
Železničar (4-2-3-1): Popović 6 - Tegeltija 6, Vidojević 6,5, Milikić 7, Đuričić 7- Lerno 5,5 (od 62. Jovanović 6,5), Šekularac 6 (od 70. Tošić 7,5 ) - Kuljanin 6,5 (od 70. Adžić -), Jevremović 5,5, Pedro 6 (od 62. Plavšić 6) - Karikari 6,5
Mačva (4-2-3-1): Jovanović 7,5 - Ilić 6, Sladojević 5,5, Ristivojević 6 (od 79. Drezgić), Stevanović 5,5 - Terzić 6 (od 79. Knežević), Vraštanović 6 - Ergelaš 5 (od 75. Blagojević), Đorđić 5 (od 75. Jevremović -), Pejović 6 - Delibašić 5 (od 66. Rakić)
Igrač utakmice: Davorin Tošić 7,5 (Železničar Pančevo)