Makabi dobio šuterski obračun: Sjajan meč u Nikoziji, Kolson ubacio 23 poena Arisu

Aris je najveći oslonac imao u Nenu Dimitrijeviću i Džeremaji Robinsonu Erlu, koji su postigli po 15 poena. Dimitrijević je uz to podelio čak devet asistencija i pogodio tri od četiri trojke, dok je Robinson Erl zabeležio dabl-dabl sa 15 poena i 11 skokova, uz još tri asistencije. Odličnu šutersku partiju imao je i Vasilis Haralampopulos, koji je završio sa 12 poena uz perfektnih 4/4 za tri. Vasilis Toliopulos dodao je 11, dok je Erik Lidel imao deset poena i osam skokova.

Posle velike borbe igrači Vasilisa Spanulisa uspeli su u finišu treće četvrtine da nadoknade dvocifreni minus, a onda i da dođu do vođstva polovinom odlučujućeg perioda, posle koša Toliopulosa za 77:76. Ipak, već u sledećem posedu Briset je ubacio trojku i najavio završnicu u kojoj je čvršće živce imao izraelski sastav. Više od minuta ređali su se promašaji na obe strane, pre nego što je Hord ubacio jedno slobodno bacanje, da bi Kolson kaznio Dimitrijevićev promašaj sa distance za 82:77 uz tri minuta na semaforu. Prvi koš posle više od dva i po minuta posta za Aris ubacio je Ilajdža Mitru Long i to baš na Dimitrijevićevu asistenciju, posle čega je makedonski reprezentativac doneo izjednačenje pred zaključna dva minuta. Odet Kataš je tada zatražio minut predaha, a onda nacrtao akciju u kojoj je Kiton Valas izvukao težak šut sa poludistance i poentirao. Sve je maltene bilo rešeno kada je Briset ubacio dva penala posle iznuđenog faula u kojem ga je proigrao baš Valas, ali je Hordovo zakucavanje zapravo napravilo ključnu razliku (88:82) od koje Aris nije mogao da se oporavi.

Šuterski su obe ekipe bile jako raspoložene. Igrači Odeda Kataša pogodili su 14 od 30 trojki, odnosno 46 odsto, dok je Aris bio veoma dobar sa 13/29, s tim da nije imao isti broj raspoloženih šutera tokom svih 40 minuta. Aris je utakmicu završio sa 28 asistencija na 31 pogođen šut iz igre, što dovoljno govori o protoku lopte i načinu na koji je dolazio do otvorenih pozicija. Problem je, međutim, bio na liniji slobodnih bacanja. Grčki tim pogodio je samo 12 od 23 penala, odnosno 52 odsto, i u utakmici koja je završena sa pet poena razlike to je bio detalj koji nije mogao da prođe bez posledica. Makabi je, sa druge strane, bio na 18/27 sa linije penala, a imao je i tri izgubljene lopte manje — deset naspram 13 Arisa.

Posebno je zanimljivo koliko je Makabi dobio iz spoljne linije. Kolson i Briset zajedno su pogodili devet trojki iz 12 pokušaja, praktično noseći šut ekipe u utakmici u kojoj je ostatak sastava bio znatno promenljiviji. Njih dvojica kombinovali su 42 od ukupno 92 poena izraelskog tima. Aris je imao blagu prednost u ukupnom procentu šuta — 48 naspram 42 odsto — i pogodio je 51 odsto pokušaja za dva, ali Makabi je tu razliku nadoknadio sa tri poena više sa penala i, još važnije, jednom dodatnom pogođenom trojkom uz veći broj pokušaja. Skok je bio praktično izjednačen (41:40 za Aris), dok je Makabi imao malu prednost u ofanzivnom skoku, 15:13. Aris je zato znatno više proizvodio iz tranzicije, sa čak 27 poena iz kontranapada.

Na kraju je utakmica pokazala dve različite napadačke slike. Aris je imao dobar protok lopte, 28 asistencija i čak šestoricu igrača sa najmanje sedam poena, ali ga je skupo koštao slab učinak sa linije penala. Makabi je mnogo više dobio od individualnih šuterskih serija, pre svega Kolsona i Briseta, i to je bilo dovoljno da u utakmici na veliki broj poena stigne do pobede.