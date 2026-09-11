Dubai imao više rešenja od Efesa: Rajt vodio do pobede, Šarićev rutinski dabl-dabl
Vreme čitanja: 3min | pet. 11.09.26. | 20:25
Debitovao je Tomas Vokap
Dubai je u pripremnoj utakmici na Glorija kupu savladao Anadolu Efes rezultatom 79:75 24:19, 18:19, 14:14, 23:23) u dosta izjednačenom meču čiji su ishod odlučili detalji. Tim Ćavija Paskvala najveći deo večeri proveo je u vođstvu, preživeo jedini ozbiljniji nalet Efesa početkom drugog poluvremena i u neizvesnoj završnici sačuvao prednost.
Bila je to jedna od onih utakmica u kojim procenat šuta nije bio presudan koliko kontrola lopte i kvalitet igrača sa klupe, uz sposobnost da se kazni gotovo svaka greška rivala. Dubai je utakmicu otvorio bolje i posle prvih deset minuta vodio 24:19. Prednost je tokom druge četvrtine išla i do 11 poena, a na odmor tokom poluvremena se otišlo pri rezultatu 42:38. Efes je odgovor pronašao po povratku iz svlačionice i serijom od deset uzastopnih poena turski tim uspeo je da potpuno preokrene tok utakmice i u jednom trenutku povede sa 45:42, a sredinom četvrtine bilo je i 49:46.
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Ipak, prednost Efesa nije dugo trajala. Dubai je do kraja trećeg perioda ponovo preuzeo kontrolu i u poslednjih deset minuta ušao sa četiri poena više u rukama (56:52). Meč je potom ostao otvoren sve do samog kraja, kada se ušlo u neizvesnu završnicu. Na pet minuta do završetka bilo je samo 66:65 za Dubai, ali je Paskvalov tim u preostalom vremenu dobio taj mali obračun sa 13:10 i priveo utakmicu kraju.
Mekinli Rajt bio je možda i najkompletniji pojedinac Dubaija. Završio je sa 14 poena, šest skokova i tri asistencije, bez izgubljene lopte, pogodio obe trojke i šest od sedam slobodnih bacanja. Njegov +/- od +20 bio je najbolji na utakmici. Veliki doprinos stigao je i sa klupe. Mfiondu Kabengele ubacio je 13 poena, uključujući dve trojke, dok je Tornike Šengelija zabeležio 11 poena, osam skokova i tri asistencije. Dvejn Bejkon dodao je deset, Eli Okobo osam, a Tomas Vokap je za nešto više od 17 minuta imao šest poena i pet asistencija, bez izgubljene lopte. Upravo širina rotacije bila je jedna od najjasnijih prednosti Dubaija ove večeri.
Kod Efesa je najbolju statističku partiju odigrao Dario Šarić sa 16 poena i 11 skokova. Majk Džejms završio je sa 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije, ali uz četiri izgubljene lopte i 0/5 za tri poena. Metju Strazel dodao je 13, dok su Džordan Lojd i Kolin Malkolm postigli po osam.
Najveću razliku Dubai je napravio tamo gde se ona možda najmanje vidi, kada se pogleda samo procenat šuta. Efes je iz igre šutirao 40,4 odsto, nešto bolje od Dubaijevih 37,7 posto, imao je i četiri skoka više, (41:37), a za dva poena bio znatno precizniji sa 54,8 odsto naspram 41,2 procenta. I pored toga, Dubai je imao više korisnih poseda i uspeo to da materijalizuje.
Efes je izgubio 13 lopti, Dubai samo sedam, a odnos poena posle izgubljenih lopti bio je čak 18:6. Uz to je Dubai pogodio devet trojki iz 27 pokušaja, dok je Efes ostao na 6/26, svega 23,1 odsto. Kada se tome doda ogromna razlika u doprinosu klupe — 40:20 za Dubai — postaje jasnije kako je uslovni domaćin uspeo da nadoknadi slabiji šut za dva i nešto lošiji skok.
Efes je imao svoje periode kontrole, posebno početkom drugog poluvremena, ali je Dubai mnogo bolje čuvao loptu i imao više opcija kroz rotaciju. Na kraju je upravo ta stabilnost, više nego bilo koji pojedinačni šuterski učinak, napravila razliku za tesnu pobedu.