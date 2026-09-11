Dubai imao više rešenja od Efesa: Rajt vodio do pobede, Šarićev rutinski dabl-dabl

Dubai je u pripremnoj utakmici na Glorija kupu savladao Anadolu Efes rezultatom 79:75 24:19, 18:19, 14:14, 23:23) u dosta izjednačenom meču čiji su ishod odlučili detalji. Tim Ćavija Paskvala najveći deo večeri proveo je u vođstvu, preživeo jedini ozbiljniji nalet Efesa početkom drugog poluvremena i u neizvesnoj završnici sačuvao prednost.

Bila je to jedna od onih utakmica u kojim procenat šuta nije bio presudan koliko kontrola lopte i kvalitet igrača sa klupe, uz sposobnost da se kazni gotovo svaka greška rivala. Dubai je utakmicu otvorio bolje i posle prvih deset minuta vodio 24:19. Prednost je tokom druge četvrtine išla i do 11 poena, a na odmor tokom poluvremena se otišlo pri rezultatu 42:38. Efes je odgovor pronašao po povratku iz svlačionice i serijom od deset uzastopnih poena turski tim uspeo je da potpuno preokrene tok utakmice i u jednom trenutku povede sa 45:42, a sredinom četvrtine bilo je i 49:46.