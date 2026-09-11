Partizan Mozzart Bet moćan prvi put pred publikom protiv slabašne Fuenlabrade

Razlika u kvalitetu se videla već posle uvodnih nekoliko minuta kada je Žofri Lovernj napravio prvu seriju. Protivnik je jedva nekako dobacio do devet poena u prvom kvartalu, do poluvremena su ubacili svega 19 poena, što vam dovoljno ilustruje kako je tekla utakmica, jer su crno-beli bili na 51:19.

Partizan je apsolutno dominirao, a i većina igrača je pronašla momente kada će zablistati. Već smo pomenuli da je Lovernj bio taj koji je postavio ton, vrlo brzo je doneo dvocifrenu prednost, ali su meč prelomili Derek Vilis i Kajl Olman. Vilis sa trojkama — pogodio je čak tri u prvom poluvremenu i pokazao da će i ove sezone to biti deo njegovog arsenala, dok je Olman igrao izvanrednu odbranu, a čak se solidno pokazao i u organizaciji napada. Pronalazio je saigrače, pa su redom pogađali Nikola Tanasković, Itan Tompson, ali najviše aplauza dobio je Mario Nakić.

Momak koji je skoro celu prošlu sezonu propustio zbog teške povrede kolena sada je pogodio dve trojke za veoma kratko vreme, a uz dobru odbranu i atraktivno zakucavanje, publika je ustala i pozdravila momka koji će pokušati da se izbori za minute u narednoj sezoni.

Razlika je porasla na 36 na kraju treće deonice, a tada je jedini cilj Đoana Penjaroje bio da se niko ne povredi i da svako dobije adekvatnu priliku da se pokaže na parketu.

Do kraja utakmice nije bilo nikakve drame, niti bilo kakve neizvesnosti. Crno-beli su rutinski i u laganom ritmu priveli meč kraju, održavajući visoku prednost i kontrolišući dešavanja na parketu do poslednjeg zvuka sirene. Vredi napomenuti da je ovaj susret propustio novajlija Kevarijus Hejs, ali samo iz predostrožnosti zbog lakše povrede.

Naredni meč Partizan igra već u nedelju, kada ga očekuje znatno ozbiljniji i kvalitetniji test. Rival crno-belima biće evroligaš Bešiktaš, koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, a ukoliko to vremenski uslovi budu dozvolili, ovaj spektakl biće odigran na otvorenom terenu na Kalemegdanu.