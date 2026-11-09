Korak po korak - ugovor karijere: Gvardiolin đak od pomoćnika u U12 ekipi, do 'liga petice'

Fonseka je Lion ostavio na petom mestu Lige 1, s pet pobeda iz deset utakmica, odnosno u gornjem delu tabele Lige Evrope. Nisu u klubu bili nezadovoljni radom portugalskog stručnjaka, ali kada je iz Lisabona stigla informacija da je Sporting spreman da za njegovu slobodu plati čak 5.000.000 evra, za konačnu odluku nije trebalo mnogo.

Karlos Visens radio je s dosta uspeha u Bragi od maja prošle godine. Pre toga vodio je Santanj (2013-2016) u petoj ligi Španije, dok se u periodu između usavršavao u Mančester Sitiju, kod Pepa Gvardiola, gotovo punih deset godina. Počeo kao pomoćni trener u timovima U12 i U13, potom je unapređ u pomoćnika U18 ekipe, da bi mu u avgustu 2020. dodeljeno da radi ka šef struke u tom uzrastu.

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Godinu dana kasnije Gvardiola ga je uzeo u svoj stručni štab, gde je ostao sve do preuzimanja Brage, krajem maja 2025.

Visens još nije osvajao trofeje u seniorskom fudbalu (ima jedan FA kup sa mladim timom Mančester Sitija), međutim vredi istaći da je protekle sezone doveo Bragu do polufinala Lige Evrope (ispali od Frajburga), te da ju je uveo u finale Liga kupa Portugalije, izbacivši na tom putu Benfiku Žozea Murinja.

Španca očekuju odmah dva ozbiljna izazova u Ligi 1. Na debiju gostuje Lilu, potom mu dolazi Monaka, a između ima i okršaj sa Lilestremom u Ligi Evrope.