Tom Brejdi napustio Birmingem

Legendarni as američkog fudbala, Tom Brejdi, neočekivano je okončao svoj angažman u Birmingem Sitiju, nakon samo tri godine boravka u klub. Član Čampionshipa zvanično se oglasio saopštenjem u kom se zahvaljuje NFL zvezdi na podršci i doprinosu koji je pružio od dolaska u klub, uz napomenu da će nastaviti da grade budućnost na temeljima koje su zajedno postavili.

Brejdi se priključio engleskom klubu u leto 2023. godine kao manjinski investitor procesa koji je predvodio fond "Najthad Kapital", milijaredera Toma Vagnera. Brejdijev dolazak pratio je i dokumentarni serijal u kojem je prikazan plan transformacije kluba, ali su taj period obeležile i kontroverzne odluke - poput kratkotrajnog postavljanja Vejna Runija za trenera, čiji je rad i zalaganje kasnije sam Brejdi javno kritikovao.