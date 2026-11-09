Tom Brejdi napustio Birmingem
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 22:41
Rastanak posle samo tri godine
Legendarni as američkog fudbala, Tom Brejdi, neočekivano je okončao svoj angažman u Birmingem Sitiju, nakon samo tri godine boravka u klub. Član Čampionshipa zvanično se oglasio saopštenjem u kom se zahvaljuje NFL zvezdi na podršci i doprinosu koji je pružio od dolaska u klub, uz napomenu da će nastaviti da grade budućnost na temeljima koje su zajedno postavili.
Brejdi se priključio engleskom klubu u leto 2023. godine kao manjinski investitor procesa koji je predvodio fond "Najthad Kapital", milijaredera Toma Vagnera. Brejdijev dolazak pratio je i dokumentarni serijal u kojem je prikazan plan transformacije kluba, ali su taj period obeležile i kontroverzne odluke - poput kratkotrajnog postavljanja Vejna Runija za trenera, čiji je rad i zalaganje kasnije sam Brejdi javno kritikovao.
Izabrane vesti
Nakon što se klub suočio sa padom rezultata, Brejdi je u dokumentarcu i sam priznao grešku, uviđajući da su ishitrene promene u stručnom štabu napravile štetu timu umesto da donesu napredak. Ipak, i pored njegovog odlaska, investicioni fond nastavlja rad na ambicioznom dugoročnom projektu koji uključuje izgradnju modernog sportskog kompleksa i novog stadiona kapaciteta 60.000 mesta.