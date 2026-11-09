Kad onako nadigraš premijerligaša... Leko kupio poverenje Dinama, Barsin čovek preuzima rezervi tim!?

Došao je kao privremeno rešenje, ostaje za stalno. Zagrebački Dinamo neće dobiti novog trenera pošto će na toj funkciji do kraja sezone ostati dosadašnji vršilac dužnosti Jerko Leko.

Sa Maksimira su ovog ponedeljka potvrdili da će 46-godišnji strateg ostati na klupi šampiona, pošto je sa hrvatskim velikanom potpisao ugovor do narednog leta uz mogućnost produžetka saradnje. Tako je stavljena tačka na višednevne glasine o tome ko će biti naslednik Marija Kovačevića.