Kad onako nadigraš premijerligaša... Leko kupio poverenje Dinama, Barsin čovek preuzima rezervi tim!?
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 20:50
Zagrepčani odlučili da izguraju sezonu sa svojim čovekom
Došao je kao privremeno rešenje, ostaje za stalno. Zagrebački Dinamo neće dobiti novog trenera pošto će na toj funkciji do kraja sezone ostati dosadašnji vršilac dužnosti Jerko Leko.
Sa Maksimira su ovog ponedeljka potvrdili da će 46-godišnji strateg ostati na klupi šampiona, pošto je sa hrvatskim velikanom potpisao ugovor do narednog leta uz mogućnost produžetka saradnje. Tako je stavljena tačka na višednevne glasine o tome ko će biti naslednik Marija Kovačevića.
Izabrane vesti
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
🍂🍂🍂🍂🍂
Kandidata je bilo više i uglavnom su se kao opcije pominjali stranci: od Pola Planasa, preko Oskara Garsije do Paula Souze. Međutim, uprava zagrebačkog kluba na čelu sa predsednikom Zvonimirom Bobanom odlučila je da ukaže poverenje čoveku koji mnogo bolje od svih njih poznaje Dinamo. Mada je Leko to poverenje zaslužio rezultatima. Uzorak je mali, vodio je Modre na samo dve utakmice, ali je obe dobio i pride je na debiju režirao veliko iznenađenje nadigravši Sanderlend (2:0) u Engleskoj u Ligi Evrope.
Protiv Varaždina se pak malo pomučio, ali je i njega slomio u finišu, pa je još na konferenciji posle utakmice izjavio kako će 'nastaviti sa prvim timom'. Čekala se zvanična potvrda, a kako je dan kasnije stigla i ona, Leko će na miru moći da radi na 'zatezanju' ekipe tokom dvonedeljne reprezentativne pauze.
Od stranca, dakle, ovog puta neće biti ništa, makar kada je u pitanju prvi tim. Međutim, kako je Leko do preuzimanja klupe seniorske ekipe predvodio rezervnu, neko je morao i njega da nasledi, a to će, piše Jutarnji, biti upravo pomenuti Pol Planas, aktuelni trener Barseloninih omladinaca (U19).