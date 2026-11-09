Šta to Ibonu Navaru "nije normalno"?
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 20:35
Očigledno da je mali broj izvedenih slobodnih bacanja zasmetao treneru Crvene zvezde
Košarkaši Crvene zvezde spremili su se za put u Madrid, pošto su u probi za meč sa kraljevskim klubom savladali Slovan iz Bratislave u sedmom kolu ABA lige (91:80). U jednom brzom ritmu, crveno-beli su se razigrali protiv slovačkog tima, mada je Ibon Navaro odmarao četvoricu igrača (Džordan Nvora, Tajson Karter, Čima Moneke, Kristijan Koloko) u ovom duelu.
Posle utakmice, rekao je da jedino što ga je iznerviralo jeste što su crveno-beli šutirali mali broj slobodnih bacanja.
"Ne bih o sudijama, ali ne možemo da barem malo ne posumnjamo zašto dobili svega šest slobodnih bacanja. Šest slobodnih bacanja. Moraću da pogledam snimak utakmice, ali smatram da to nije normalno", kaže Španac.
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Što se tiče četvorice igrača koje je odmarao...
"Taj ritam nekada nije dobar. Na primer, sada imamo dan manje za pripremu sledeće utakmice jer sam morao da odmorim četvoricu iz startne petorke. Tako je kako je, ako želimo da budemo ozbiljni profesionalci, potreban je i odmor za ovakve bitne utakmice".
Džonatan Motli i Patrik Boldvin dobili su priliku da se pokažu.
"Mislim da Džonatan nije odigrao lošu utakmicu u odbrani, radio je ono što treba. Bio je dobar u odbrani. Patrik je igrao na poziciji tri. Ponekad pravimo grešku od njega što tražimo nešto što nije radio nikada. On je veoma visok, igrao je u Dži ligi, igra kao krilo. To pokušavamo da radimo. Tražimo dimenziju za njega, recimo, možda će nam biti potreban protiv Okekea ili Proćide, pokušavamo da nađemo neki njegov način da ga upotrebimo. Nije loše".
Bitno je i samopouzdanje.
"Samopouzdanje je nešto o čemu pričate kad to dobijete dok igrate, a ne kao da to dobijate tokom treninga. Ove utakmice nisu kao Evroliga. Svi žele da igraju Evroligu. Mi ih teramo da nauče da mi cenimo ABA ligu. Važno je ono što rade u ABA ligi, kako bi odmorili ostale. To nisu dva tima, to je 16 ili 17 igrača koji čine jedan tim. Treba da znaju da pobede u Evroligi donose svih 17 igrača".
Naš kolega, poznat po zanimljivim pitanjima na konferencijama za medije, malo je "čačnuo" španskog trenera i nije mu se svidelo.
"Odlučujuće za šta? Ali, za šta su one odlučujuće u novembru? Ali u novembru je šta odlučujuće? Znam raspored, imamo i Virtus, oni su važni. Ali, Rajko, zašto su odlučujuće. Sad ja postavljam pitanja. Posle ove tri utakmice, ostaće još 23 meča u Evroligi", zaključuje španski trener.