Šta to Ibonu Navaru "nije normalno"?

Što se tiče četvorice igrača koje je odmarao...

"Taj ritam nekada nije dobar. Na primer, sada imamo dan manje za pripremu sledeće utakmice jer sam morao da odmorim četvoricu iz startne petorke. Tako je kako je, ako želimo da budemo ozbiljni profesionalci, potreban je i odmor za ovakve bitne utakmice".

Džonatan Motli i Patrik Boldvin dobili su priliku da se pokažu.

"Mislim da Džonatan nije odigrao lošu utakmicu u odbrani, radio je ono što treba. Bio je dobar u odbrani. Patrik je igrao na poziciji tri. Ponekad pravimo grešku od njega što tražimo nešto što nije radio nikada. On je veoma visok, igrao je u Dži ligi, igra kao krilo. To pokušavamo da radimo. Tražimo dimenziju za njega, recimo, možda će nam biti potreban protiv Okekea ili Proćide, pokušavamo da nađemo neki njegov način da ga upotrebimo. Nije loše".