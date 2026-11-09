Dubai u stopu prati Partizan Mozzart Bet: Umalo nova stotka, Mega u finišu izbegla debakl

Partizan sigurno korača regionom, ali ga u stopu prati Dubai. Tim Ćavija Paskvala je uz ekipu svog sunarodnika Đoana Penjaroje jedini stopostotan u ABA ligi posle šest kola, pošto je kao gost u Hali sportova Ranko Žeravica prilično rutinski savladao Megu - 98:87.

Bila je to još jedna vrlo dobra partija branioca titule, koji od starta sezone izgleda dominantno. Makar kada je u pitanju regionalno takmičenje. U njemu Dubai ne samo da je dobio svih šest utakmica, nego je svaku izuzev one protiv Kluža dobio sa dvocifrenom razlikom. A večerašnja pobeda vrlo lako mogla je da mu bude najubedljivija pod Paskvalovim vođstvom, računajući tu i Evroligu.