Dubai u stopu prati Partizan Mozzart Bet: Umalo nova stotka, Mega u finišu izbegla debakl
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 22:12
Ekipa Ćavija Paskvala zadržala stopostotan učinak u ABA ligi
Partizan sigurno korača regionom, ali ga u stopu prati Dubai. Tim Ćavija Paskvala je uz ekipu svog sunarodnika Đoana Penjaroje jedini stopostotan u ABA ligi posle šest kola, pošto je kao gost u Hali sportova Ranko Žeravica prilično rutinski savladao Megu - 98:87.
Bila je to još jedna vrlo dobra partija branioca titule, koji od starta sezone izgleda dominantno. Makar kada je u pitanju regionalno takmičenje. U njemu Dubai ne samo da je dobio svih šest utakmica, nego je svaku izuzev one protiv Kluža dobio sa dvocifrenom razlikom. A večerašnja pobeda vrlo lako mogla je da mu bude najubedljivija pod Paskvalovim vođstvom, računajući tu i Evroligu.
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Pitanje pobednika nijednog trenutka se nije postavljalo. Gosti su dvocifrenu prednost stekli još tokom prve četvrtine, da bi uz nekoliko mini-serija tokom druge deonice Paskvalovi izabranici pred odlazak na poluvreme otišli na maksimalnih plus 23 (53:30).
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Tu prednost ekipa evroligaš je uspešno održavao i u nastavku, pa se sredinom poslednje četvrtine činilo da Dubai jezdi ka novoj 'stotki' (ima ih već dve) i ujedno najubedljivijoj pobedi u sezoni. Ipak, ni od jednog ni drugog na kraju nije bilo ništa. U završnim minutima gosti su povukli ručnu, što je Mega iskoristila i serijom 11:1 sprečila rezultatski debakl.
Utakmicu je između ostalog obeležio detalj iz samog finiša prvog poluvremena, kada je košarkaš Mege Andrej Mušicki u poslednjim sekundama pogodio šut sa svoje polovine.
U redovima pobedničkog tima najefikasniji je bio Eli Okobo sa 18 poena, uz samo jedan promašaj iz igre (4/5) i čak devet slobodnih bacanja. Pratio ga je Devion Minc sa 16 poena, a dvocifreni su bili još Dvejn Bejkon (12) odnosno Filip Petrušev (11), koji je zabeležio pride pet skokova i tri asistencije.
Kod Mege istakao se Pavle Bačko sa 18 poena, jedan manje ubacio je Lukas Nzambi, a dvocifreni su bili još Mihailo Bošković i Luka Paunov sa po 13.
ABA LIGA, 7. KOLO
Četvrtak
Spartak - Zadar 67:51
/Omić 11 - Ilić, Ros 15/
Subota
Krka - Igokea - 73:67
/Mahkovic 26 - Kovačević 13/
Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85
/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/
FMP - Budućnost 73:76
/Rebrača 28 - Molinar 19/
Ilirija - Beč 60:74
/Murić 13 - Šerfild 20/
Nedelja
Kluž - Bosna 91:93
/Plavšić 15 - Peri 19/
Partizan Mozzart Bet - SC Derbi 92:80
/Frenks 16 - Dejvis 17/
Ponedeljak
Crvena zvezda - Slovan Bratislava 91:80
/Batler 18 - Bjukenan 18/
Široki - Cibona 93:102
/Ola Žozef 23 - Betl 26/
Mega - Dubai 87:98
/Bačko 18 - Okobo 18/