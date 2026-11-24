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uto. 24.11.26. | 20:56
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmica petog kola elitnog evropskog takmičenja...
LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Utorak
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
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Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
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