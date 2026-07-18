KRAJ: Zemun – Partizan 2:2

ZEMUN – PARTIZAN 2:2 (0:1)

/Petrović 57, Petrušić 93 - Aleksić 19, Ugrešić 76/

Stadion: Dragan Džajić u Ubu

Sudija: Stanko Ostraćanin

ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina (od 80. Spremo), Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić (od 46. Miladinović), Ilić, Petrović (od 70. Ljubomirac) – Kalat (od 75. Petrušić), Tabaković (od 70. Knežević), Belaković.

PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković (od 71. Ugrešić), Aleksić (od 58. Kostić), Vukotić – Sek (od 75. Zubairu), Kojzek (od 71. Že), Trifunović (od 71. Traore).