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KRAJ: Zemun – Partizan 2:2
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sub. 18.07.26. | 19:00
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ZEMUN – PARTIZAN 2:2 (0:1)
/Petrović 57, Petrušić 93 - Aleksić 19, Ugrešić 76/
Stadion: Dragan Džajić u Ubu
Sudija: Stanko Ostraćanin
ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina (od 80. Spremo), Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić (od 46. Miladinović), Ilić, Petrović (od 70. Ljubomirac) – Kalat (od 75. Petrušić), Tabaković (od 70. Knežević), Belaković.
PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković (od 71. Ugrešić), Aleksić (od 58. Kostić), Vukotić – Sek (od 75. Zubairu), Kojzek (od 71. Že), Trifunović (od 71. Traore).
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