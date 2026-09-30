Laporta: Hteli smo Lautara po svaku cenu, svet se ponovo plaši Barselone

"On je neverovatan fudbaler, nismo hteli da dozvolimo da nam izmakne. Stoga sam pozvao predsednika Marotu, ali on mi je odmah poručio da Lautaro nije na prodaju", rekao je Laporta i dodao: "U svakom slučaju, nije bilo na igraču da odluči da li će otići ili ne, jer je Inter želeo da ga zadrži. Iz poštovanja prema Bepeu, kojeg izuzetno cenim, zaustavili smo operaciju."

Očekuje Barselonu, doduše tek krajem januara, sudar u Ligi šampiona sa Komom na Kamp Nou. Dakle, na najveći evropski fudbalski stadion vraća se Sesk Fabregas. "On je naš sin i veoma smo srećni zbog uspeha koji pravi sa Komom. Apsolutno ga zaslužuje. Ne možemo da dočekamo da ga ponovo pozdravimo na Kamp Nouu. Fabregas poznaje naš mentalitet i viziju bolje nego iko drugi. Odrastao je ovde i ovo će uvek biti njegova kuća. Volimo njegov način razumevanja i interpretacije fudbala. Sada, ipak, imamo sjajnog Hansija Flika. Videli smo za šta je sve sposoban", rekao je Laporta i zaklјučio: "Svet se ponovo plaši Barselone. Trener nas je osvojio... Međutim, uvek govorimo sebi da se spustimo, da ne letimo previsoko."

Nije lako ostati sa obe noge na zemlji kada sezonu otvorite sa maksimalnih osam pobeda i suludom gol razlikom 36:8... Dakle, sa prosečno 4,5 postignutih golova po utakmici.