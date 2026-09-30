Dok čeka predsednika saveza, Litvanija izabrala novog selektora

Sva četiri kandidata za predsednika – Rolandas Skaisgiris, Remigijus Milašijus, Darijus Gudelis i Gediminas Kvijetkauskas jednoglasno su se složila sa Adomaitisovom kandidaturom.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Adomaitis će zameniti Rimasa Kurtinaitisa, koji se povukao nakon poslednjeg kvalifikacionog prozora početkom septembra, kada je ostavku podneo i bivši predsednik Saveza Mindaugas Balčijunas. Izbori za novog predsednika Saveza zakazani su za 14. oktobar.

Adomaitis je prethodno vodio litvansku reprezentaciju od 2017. do 2019. godine. Ostavku je podneo nakon što je Litvanija eliminisana od Francuske u četvrtfinalu FIBA Svetskog prvenstva 2019. Na Evrobasketu 2017, Litvanija je zauzela 9. mesto nakon poraza od Grčke u osmini finala.

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

Poslednji angažman novog selektora Litvanije bio je u ekipi Alvark Tokio, gde je radio od 2022. do 2026. godine. U 2026. godini odveo je Alvark do prvog trofeja u Carevom kupu još od 2012. Adomaitis je takođe predvodio ovaj japanski klub do plej-ofa tamošnjeg prvenstva u sve četiri sezone.

Adomaitis je pre toga vodio Hapoel iz Jerusalima 2021. godine pre nego što je preuzeo Neptunas iz Klaipede. Ranije je trenirao Ritas iz Vilnjusa od 2018. do 2020. godine. Sa Ritasom je osvojio Kup Litvanije i u dve uzastopne sezone završio kao drugi u domaćem prvenstvu.