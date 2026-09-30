NBA obavila privatne razgovore sa fudbalskim gigantima, i dalje se čeka odgovor Evrolige

Pregovori su se nakon višemesečnih diskusija konkretizovali, pošto su zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum i Džordž Ajvazoglu, viši potpredsednik lige zadužen za Evropu i Bliski istok, u utorak prisustvovali godišnjoj konferenciji evropskih fudbalskih klubova u Kopenhagenu.

Prema izveštaju, dvojica NBA zvaničnika viđena su kako vode privatne razgovore sa predstavnicima Pari Sen Žermena, Barselone, Bajerna iz Minhena, Real Madrida i Milana. Svih pet klubova dovodi se u vezu sa projektom NBA Evropa, iako PSŽ i Milan trenutno nemaju košarkaške sekcije.

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PSŽ se, konkretno, već dugo posmatra kao jedan od potencijalnih partnera za osnivanje novog košarkaškog kluba u Parizu.

„Očigledno, Tejtum ne bi bio pozvan ovde da se stvari sa fudbalskim klubovima ne kreću u pravom smeru“, izjavio je za Atletik zvaničnik jednog od zainteresovanih fudbalskih klubova.

Ovakav razvoj događaja dešava se samo nekoliko dana pre još jednog potencijalno značajnog trenutka za budućnost evropske košarke. Planirano je da se akcionari Evrolige sastanu u Italiji 5. oktobra, pri čemu se očekuje da će projekat NBA Evropa biti jedna od centralnih tema.

Atletik prenosi da će akcionari Evrolige razmatrati predloge NBA lige u vezi sa potencijalnom kupovinom Evrolige i njenom integracijom u NBA Evropu. Prema brojnim izveštajima, predlog NBA lige o mogućoj saradnji već je dostavljen Evroligi, dok je komesar NBA lige Adam Silver nedavno potvrdio da su pregovori između ovih organizacija i dalje u toku.

Evroliga takođe razvija sopstveni model proširenja i stalnih franšiza. Njeno rukovodstvo je ranije potvrdilo da vodi razgovore sa NBA ligom, ističući istovremeno da istražuje mogućnosti za potencijalna partnerstva.

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Govoreći na konferenciji evropskih fudbalskih klubova, Tejtum je ponovio da se očekuje da će NBA Evropa imati 16 timova, uključujući 12 stalnih članova i četiri dodatna mesta. Prema navodima sajta Trenutno je planirano da 12 nosećih timova bude iz Londona, Pariza, Rima, Milana, Berlina, Minhena, Istanbula, Madrida, Atine, Barselone, Mančestera i Liona.

Tejtum je naglasio da NBA posmatra evropski fudbal kao važan model za novo takmičenje. Dodao je da je na projekat i NBA kup uticaj imao koncept evropskog sporta, kao i na stavljanje sponzora na dresove franšiza.

NBA liga takođe traži potencijalne članove koji bi investirali izvan okvira funkcionisanja samog prvog košarkaškog tima.

„Investicija koju želimo da podstaknemo u ovoj ligi u Evropi usmerena je ka većim ulaganjima u razvoj košarke i igrača kroz akademije, kao i u infrastrukturu, kako bismo sve ovo zaista pretvorili u komercijalno isplativu priliku“, rekao je Tejtum.

On je takođe istakao potrebu za ulaganjem u bazičnu košarku i nove dvorane, s obzirom na to da na nekoliko ciljanih tržišta NBA Evrope trenutno nedostaju objekti koji ispunjavaju željene standarde lige. NBA ostaje pri stavu da je početak projekta zakazan za oktobar 2027. godine, bez obzira na to da li će dogovor sa Evroligom na kraju biti postignut.