Nema šok-terapije, ni Motijejunasa: Ove jeseni Navaro mora sam da rešava

Zvezda je u utorak izgubila od Hapoela iz Tel Aviva, pa će već u četvrtak protiv Anadolu Efesa atmosfera biti tenzična. Izgubiti uvodna tri kola, sva tri kod kuće, definitivno neće biti dobra reklama za Ibona Navara i njegov sistem koji zasad ne daje rezultate.

Skor 0-2 ne mora da znači kraj sezone. Daleko od toga, jer je i prošle godine crveno-beli tim krenuo sa dva neuspeha. Pritom je gubio od Olimpije Milana i Bajerna iz Minhena, dva slabija tima od sebe, a sada je poražen od Žalgirisa iz Kaunasa i Hapoel Tel Aviva. Litvanski i izraelski sastav su svi objektivni navijači, analitičari ili štagod, stavili ispred Zvezde u predikcijama ko će gde završiti na tabeli.

Krenuli su tako i u sezoni 2022/2023, u stvari, tad su startovali sa četiri poraza u nizu. Doduše, samo jednim kod kuće, i to protiv Panatinaikosa, završili na kraju kao deseti i tu završili sezonu, jer tada nije bilo plej-ina.

Četvrtak, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (13,0) Efes (2,65)

Zato je sada na testu karakter igrača. Prošle godine je do trećeg kola trener već bio smenjen, pa je Tomislav Tomović šok terapijom razdrmao ekipu, a dodatno mu je pomogao i Donatas Motijejunas. Sada je situacija drugačija, ali opet Zvezda mora da pokaže reakciju i nađe način da pobedi - ružno ili lepo, odbranom ili napadom, potpuno nebitno, samo je važno da pobedi.

Promene trenera neće biti, a ako je eventualno i bude kasnije to bi bilo pogubno i označilo bi kraj ozbiljnog takmičenja u Evroligi za crveno-bele ove godine. Prosto, izabran je Navaro koji ima svoju filozofiju i viđenje košarke, i sa njegovom idejom treba živeti ili umreti do kraja.

Takođe, neće biti ni pojačanja kao što je to bio Motijejunas. Barem ne u ovom momentu, iako je primetno da Zvezdi upravo fali malo "mesa" pod košem, jer je Džonatan Motli potpuno van ritma, dok ni Ebuka Izundu ne blista. Upravo je Hapoel na dekoncentraciju Zvezdinih centara uhvatio nekoliko ofanzivnih skokova i dolazio do drugih šansi.

Valja reći i da je Crvena zvezda izgubila samo jedan razlike (iako je četiri razlike realan rezultat, ali je Batler dao trojku uz zvuk sirene), kao i da je bila bolja u maltene svim statističkim kategorijama - procenat za dva, procenat sa linije penala, više ofanzivnih skokova, više skokova ukupno, više asistencija, ali...