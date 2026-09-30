Nema šok-terapije, ni Motijejunasa: Ove jeseni Navaro mora sam da rešava
Vreme čitanja: 4min | sre. 30.09.26. | 11:36
Možda se crveno-beli ne snalaze u sistemu novog trenera, ali su prošle godine uspeli da se izvuku posle lošeg starta
Ne bi navijači bili navijači kada posle druge utakmice u sezoni i drugog poraza rekli: "To je to, bićemo na 1-6 i onda menjamo trenera".
A, opet, ne bi za džabe pored klupe Crvene zvezde sedeo veliki Miloš Teodosić, koji sigurno zna nešto više o košarci. Ne bi uz njega bili Milan Tomić i Nikola Kalinić (u ulozi pomoćnog trenera) da ne misle da su ovog leta napravljeni pravi potezi i da crveno-beli idu u dobrom smeru, iako to učinak od 0-2 ne govori.
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Zvezda je u utorak izgubila od Hapoela iz Tel Aviva, pa će već u četvrtak protiv Anadolu Efesa atmosfera biti tenzična. Izgubiti uvodna tri kola, sva tri kod kuće, definitivno neće biti dobra reklama za Ibona Navara i njegov sistem koji zasad ne daje rezultate.
Skor 0-2 ne mora da znači kraj sezone. Daleko od toga, jer je i prošle godine crveno-beli tim krenuo sa dva neuspeha. Pritom je gubio od Olimpije Milana i Bajerna iz Minhena, dva slabija tima od sebe, a sada je poražen od Žalgirisa iz Kaunasa i Hapoel Tel Aviva. Litvanski i izraelski sastav su svi objektivni navijači, analitičari ili štagod, stavili ispred Zvezde u predikcijama ko će gde završiti na tabeli.
Krenuli su tako i u sezoni 2022/2023, u stvari, tad su startovali sa četiri poraza u nizu. Doduše, samo jednim kod kuće, i to protiv Panatinaikosa, završili na kraju kao deseti i tu završili sezonu, jer tada nije bilo plej-ina.
Četvrtak, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (13,0) Efes (2,65)
Zato je sada na testu karakter igrača. Prošle godine je do trećeg kola trener već bio smenjen, pa je Tomislav Tomović šok terapijom razdrmao ekipu, a dodatno mu je pomogao i Donatas Motijejunas. Sada je situacija drugačija, ali opet Zvezda mora da pokaže reakciju i nađe način da pobedi - ružno ili lepo, odbranom ili napadom, potpuno nebitno, samo je važno da pobedi.
Promene trenera neće biti, a ako je eventualno i bude kasnije to bi bilo pogubno i označilo bi kraj ozbiljnog takmičenja u Evroligi za crveno-bele ove godine. Prosto, izabran je Navaro koji ima svoju filozofiju i viđenje košarke, i sa njegovom idejom treba živeti ili umreti do kraja.
Takođe, neće biti ni pojačanja kao što je to bio Motijejunas. Barem ne u ovom momentu, iako je primetno da Zvezdi upravo fali malo "mesa" pod košem, jer je Džonatan Motli potpuno van ritma, dok ni Ebuka Izundu ne blista. Upravo je Hapoel na dekoncentraciju Zvezdinih centara uhvatio nekoliko ofanzivnih skokova i dolazio do drugih šansi.
Valja reći i da je Crvena zvezda izgubila samo jedan razlike (iako je četiri razlike realan rezultat, ali je Batler dao trojku uz zvuk sirene), kao i da je bila bolja u maltene svim statističkim kategorijama - procenat za dva, procenat sa linije penala, više ofanzivnih skokova, više skokova ukupno, više asistencija, ali...
Izgubila je više lopti i to je jedino što se vidi na papiru. Očni test dodaje i da je promašila svaki bitan šut koji bi možda slomio Hapoel i digao dvoranu na noge. I naravno, podatak da je Vasilije Micić šutirao 3/14 iza linije 6,75 ne znači mnogo ako uzmemo u obzir da je Micić dve od tri trojke dao u poslednjim minutima utakmice i upravo je to ugasilo sve Zvezdine nade.
Dakle, Crvena zvezda je bila u igri i protiv Žalgirisa i protiv Hapoel Tel Aviva. Na momente je izgledala prilično dobro i sada je glavna stvar kako da dva dobra minuta postanu pet dobrih minuta, kako da pet postane deset i tako dalje.
Igrači beogradskog tima su bili već u ovoj poziciji, da se počne sa 0-2 i pokazali su da mogu da se izvuku. Svesni su očekivanja navijača i ako se i dalje navikavaju na nov sistem, barem znaju kako je biti na 0-2 i kako okrenuti situaciju za 180 stepeni.
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
Dubai - Barselona 94:87
/Kabengele 21 - Panter 25/
Žalgiris - Olimpijakos 91:93
/Tubelis 19 - Vezenkov 18/
Efes - Real Madrid 94:84
/Doužer 18 - Kampaco 16/
Fenerbahče - Bajern 100:76
/Horton Taker 19 - Vašington 20/
Crvena zvezda - Hapoel 80:81
/Batler 19 - Brajant 18/
Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85
/Gudurić 14 - Dijara 15/
Valensija - Baskonija 111:88
/Bruks 14 - Sedekerskis 16/
Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92
/Hifi 15 - Džons 20/
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenama