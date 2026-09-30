Sergej Milinković Savić ne putuje u Minhen i Ajndhoven

Taj sudar sa Holandijom zbog povrede nije mogao da završi ni Strahinja Pavlović, ali će on biti u avionu za Minhen, mada ostaje upitno da li će i koliko moći da igra. Pretpostavlja se da bi mogao da odmori barem protiv Nemaca, a da se onda naknadno odlučuje o njegovoj raspoloživosti za duel sa Holandijom.

Podsetimo, Paunović je još ranije odlučio da u Minhen i Ajnhdoven ne vodi Lazara Nikolića i Jovana Miloševića, koji nisu odigrali ni minut u prva dva meča Lige nacije, mladoj reprezentaciji je vratio Stefana Bukinca, a iz nje povukao Ognjena Mimovića, dok je naknadni poziv dobio četvrti golman Dragan Rosić.

Podsetimo, Srbija protiv Nemačke igra u četvrtak, a sa Holandijom u nedelju. Obe utakmice u terminu od 20.45.