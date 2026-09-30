Sergej Milinković Savić ne putuje u Minhen i Ajndhoven
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 11:18
Razlog je povreda zadobijena u prvom sudaru sa Holandijom
Nije dobro krenulo za Veljka Paunovića na dve domaće utakmice, a pred dva još izazovnija gostovanja novi problemi za Srbiju. Prema saznanjima Mozzart Sporta Sergej Milinković Savić neće biti u konkurenciji za duele sa Nemačkom u Minhenu u Holandijom u Ajndhovenu.
U stvari, neće ni putovati sa ekipom, pošto je u prvom meču sa Holandijom, u Beogradu, zadobio povredu mišića, zbog koje ga je Paunović preventivno izveo već na poluvremenu utakmice sa Lalama. Pregledi su pokazali da povreda nije teže prirode, ali zahteva određeno mirovanje zbog čega Milinković Savić neće moći da pomogne saigračima.
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Taj sudar sa Holandijom zbog povrede nije mogao da završi ni Strahinja Pavlović, ali će on biti u avionu za Minhen, mada ostaje upitno da li će i koliko moći da igra. Pretpostavlja se da bi mogao da odmori barem protiv Nemaca, a da se onda naknadno odlučuje o njegovoj raspoloživosti za duel sa Holandijom.
Podsetimo, Paunović je još ranije odlučio da u Minhen i Ajnhdoven ne vodi Lazara Nikolića i Jovana Miloševića, koji nisu odigrali ni minut u prva dva meča Lige nacije, mladoj reprezentaciji je vratio Stefana Bukinca, a iz nje povukao Ognjena Mimovića, dok je naknadni poziv dobio četvrti golman Dragan Rosić.
Podsetimo, Srbija protiv Nemačke igra u četvrtak, a sa Holandijom u nedelju. Obe utakmice u terminu od 20.45.