Lazar Marković ponuđen Mariboru

Nekada je Lazar Marković bio Partizanovo čudo od talenta, preko Benfike je završio u Liverpulu, ali posle boravka na Enfildu nije uspeo da se zadrži na tim visinama.

Danas, 12 godina kasnije, Marković bi karijeru mogao da nastavi u Sloveniji. Kako piše tamošnja Ekipa, srpski napadač je ponuđen Mariboru, lideru prve lige, u koji su se nedavno vratili Darko Milanič kao trener i Zlatko Zahovič kao direktor.