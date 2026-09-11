(©MN Press)
Lazar Marković ponuđen Mariboru
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 11:35
Slobodan igrač od odlaska sa Kipra
Nekada je Lazar Marković bio Partizanovo čudo od talenta, preko Benfike je završio u Liverpulu, ali posle boravka na Enfildu nije uspeo da se zadrži na tim visinama.
Danas, 12 godina kasnije, Marković bi karijeru mogao da nastavi u Sloveniji. Kako piše tamošnja Ekipa, srpski napadač je ponuđen Mariboru, lideru prve lige, u koji su se nedavno vratili Darko Milanič kao trener i Zlatko Zahovič kao direktor.
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Marković je slobodan igrač otkako se na kraju prošle sezone rastao sa Apolonom iz Limasola, te ograničenja prelaznog roka, koji se u Sloveniji završio 7. septembra, za njega ne važe.
Brzonogi ofanzivac je karijeru oživeo 2019. godine povratkom u Partizan, a posle toga je igrao za turski Gazijantep, pa za Trabzon, te za Banijas u Emiratima.
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MariborLazar Marković
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