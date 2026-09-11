Partizanov Nemac ponovo u Azerbejdžanu
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 11:44
Aleksa Janković potpisao za Turan Tovuz
Marko Janković je našao sreću u Karbagu, Veljko Simić je doživeo da posle Crvene zvezde Ligu šampiona igra sa Sabahom… Nije na prvu loptu Azerbejdžan primamljiva destinacija za naše fudbalere, ali iskustva pomenutih igrača govore drugačije.
Možda i zbog svega nabrojanog nekadašnji krilni fudbaler Partizana Aleksa Janković se odlučio da se vrati na istok Starog kontinenta. Popularni Nemac potpisao je trogodišnji ugovor sa Turan Tovuzom. Reč je o trenutno četvrtoplasiranom timu tamošnjeg šampionata, koji trenira iskusni Kurban Berdijev.
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Janković se praktično vraća u Azerbejdžan. Pre godinu dana nosio je dres Sumgajita, I ipusnjavao taktičke zadatke Saše Ilića. Dete crno-belih nije uspelo da se izbori za značajnu šansu u matičnom klubu.
Igrao je I večite derbije, ali je gro vremena u srpskom fudbalu proveo po pozajmica. Krilni fudbaler je bio u Teleoptiku, potom ga je put vodio u Voždovac, Čukarički, kragujevački Radnički.