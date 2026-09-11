Partizanov Nemac ponovo u Azerbejdžanu

Marko Janković je našao sreću u Karbagu, Veljko Simić je doživeo da posle Crvene zvezde Ligu šampiona igra sa Sabahom… Nije na prvu loptu Azerbejdžan primamljiva destinacija za naše fudbalere, ali iskustva pomenutih igrača govore drugačije.

Možda i zbog svega nabrojanog nekadašnji krilni fudbaler Partizana Aleksa Janković se odlučio da se vrati na istok Starog kontinenta. Popularni Nemac potpisao je trogodišnji ugovor sa Turan Tovuzom. Reč je o trenutno četvrtoplasiranom timu tamošnjeg šampionata, koji trenira iskusni Kurban Berdijev.