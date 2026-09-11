Golgeterski obračun Mulata i Stuparevića u Subotici, Metalac sprema kontre za Dubočicu

Zato, za domaćina je dobro što ni Dubočica nije baš u sjajnoj formi. U prethodna četiri kola ima tri poraza i pobedu nad Grafičarom (4:1). Pre nedelju dana je u Leskovcu izgubila od Bora sa 1:2, iako je pri rezultatu 1:1 propustila nekoliko dobrih šansi da preokrene.

Bor je kaznio Leskovčane kvalitetnim kontranapadima, a sudeći po izjavi napadača Veljka Đorđevića i Metalac ima sličan plan.

“Naša najveća snaga je dobra tranziciona igra po bokovima, očekujem da ćemo Dubočicu najpre tako prelomiti. Iz analiza koje samo odradili, vidi se jasno da su oni takođe najbolji u tom segmentu, pa će nam biti lakše da ih zaustavimo, znamo vrlo dobro kako se to sprečava. Protiv Dubočice je potrebno da ostanemo fokusirani do kraja i mislim da nema razloga da ne uzmemo ceo plen posle jedne stagnacije rezultata”, istakao je Đorđević.

18.00: (1,90) Metalac (3,35) Dubočica (3,90)

Možda su ipak malo veća očekivanja od meča u Subotici, gde se sastaju dva tima koja su prošle sezone igrala u Mozzart Bet Superligi i koja ne kriju da im je ove sezone ambicija da se vrate u elitu. Uostalom, i Spartak i Napredak se posle sedam kola nalaze na pozicijama koje vode u plej-of.

Kruševljani su doduše bolji za jedan bod. Četvrti su sa 13 bodova, dok su Golubovi peti.

Oba tima su posle serija od po tri meča bez pobede prošlog vikenda upisali po trijumf. Spartak je kao gost savladao OFK Vršac sa 2:0, dok je Napredak kod kuće bio bolji od Jedinstva sa 2:1.

Junak Kruševljana po drugi put od početka sezone bio je povratnik Filip Stuparević. Postigao je pobednički pogodak u 77. minutu. Prethodno je i protiv Grafičara (1:0) dao jedini gol na meču u 92. minutu, tako da će Subotičani morati da obrate pažnju na njega.

20.00: (1,88) Spartak Subotica (3,35) Napredak (4,00)

S druge strane, najopasniji igrač Spartaka je Kolumbijac Hoze Mulato, koji je sa pet pogodaka na deobi prvog mesta liste strelaca. Raspoložen je i 18-godišnji Brazilac Enco, dao je tri gola, a mogao je barem još neki da upiše i u prošlom kolu protiv Vrščana da je golman Luka Lazin barem za nijansu slabije branio. Enco je propustio nekoliko veoma dobrih prilika.

“Ono što bih posebno naglasio i pohvalio jeste to što nismo primili gol. Ofanzivne stvari nam uglavnom mnogo bolje idu nego defanzivne, ali ovog puta zaista želim da pohvalim celu ekipu. Drago mi je što smo uspeli da sačuvamo svoju mrežu. Što se tiče Napretka, ovo je za nas jako važna utakmica. Mislim da bi sada trebalo da potvrdimo pobedu protiv Vršca. Ta pobeda će dobiti pravi smisao ukoliko osvojimo nova tri boda. Napredak igra veoma dobro i drži ritam. To je dobro selektirana ekipa. Analizirali smo ih i videli da imaju veoma dobru tranziciju i dobro defanzivno postavljanje. Imaju određene rotacije koje ćemo pokušati da zaustavimo i neutrališemo”, kazao je strateg Spartaka Savo Pavićević.

Interesantno, krilni napadač i jedan od najbitnijih igrača Spartaka je Nebojša Bastajić, nekadašnji kapiten upravo Napretka. Od početka sezone 36-godišnjak je zabeležio pet asistencija, ali se još nijednom nije upisao u strelce. Protiv Vršca je odslužio suspenziju zbog crvenog kartona koji je dobio protiv Jedinstva.

Bastajić je za Napredak odigrao 118 takmičarskih utakmica, u periodu od leta 2022. do kraja prošle sezone. Naravno, gosti će posebnu pažnju obratiti na njega.

“Bastajić je dugogodišnji kapiten Napretka. Veliko poštovanje prema njemu i kao čoveku i kao igraču. Svesni smo da nam predstoji težak ispit. Spartak je dobro vođena ekipa sa iskusnim pojedincima. Pored Bastajića, tu su i Kosanović, Kuveljić i Kovačević. Zaslužuju respekt, ali verujem u svoje momke”, poručio je strateg Napretka Saša Mićović.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

18.00: (1,90) Metalac (3,35) Dubočica (3,90)

20.00: (1,88) Spartak Subotica (3,35) Napredak (4,00)

Subota

16.00: (1,90) OFK Vršac (3,35) Grafičar (3,90)

19.00: (1,77) Javor (3,45) Voždovac (4,40)

19.00: Jedinstvo Ub – Smederevo

19.00: TSC – Loznica

Nedelja

18.00: Bor – Borac

***Kvote su podložne promenama