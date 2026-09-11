Milutinov: Niko mi nije nudio grčki pasoš
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 12:20
„Često se desi da se nešto samo pominje u medijima, pa bilo to istina ili ne“, kaže srpski košarkaš
Sredinom leta iz Grčke je lansirana priča da bi Nikola Milutinov mogao da dobije pasoš te zemlje.
Međutim, kako došla, tako je priča i otišla, zamrla. Sve do današnjeg Medija dana u Olimpijakosu. Novinari su pitali Milutinova o tome šta se dešava sa njegovim dobijanjem grčkog državljanstva, a srpski košarkaš im je uzvratio da je to samo – priča.
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„Da vam iskreno kažem: o tome sam samo čitao u grčkim medijima. Meni nikada niko nije prišao da mi kaže bilo šta o dobijanju pasoša. Ne poznajem situaciju, često se desi da se nešto samo pominje u medijima, to je njihov posao, pa bilo to istina ili ne“, rekao je Milutinov.
Centar Olimpijakosa je dodao da ga ne zanimaju bilo kakvi komentari.
„Ne pridajem mnogo značaja tome što se piše u medijima, niti na društvenim mrežama, pa da komentarišem šta je istina, a šta ne. Ne zanima me šta pričaju. Puštam ljude neka sami procene šta je tačno, šta nije. Ako se jednom pojavi neka priča o pasošu, videćemo. Ali za sada, niko iz grčkog saveza mi nije prišao oko toga. Fokusiran sam samo na moj tim i na početak nove sezone“, poručio je Nikola Milutinov.