Milutinov: Niko mi nije nudio grčki pasoš

„Da vam iskreno kažem: o tome sam samo čitao u grčkim medijima. Meni nikada niko nije prišao da mi kaže bilo šta o dobijanju pasoša. Ne poznajem situaciju, često se desi da se nešto samo pominje u medijima, to je njihov posao, pa bilo to istina ili ne“, rekao je Milutinov.

Centar Olimpijakosa je dodao da ga ne zanimaju bilo kakvi komentari.

„Ne pridajem mnogo značaja tome što se piše u medijima, niti na društvenim mrežama, pa da komentarišem šta je istina, a šta ne. Ne zanima me šta pričaju. Puštam ljude neka sami procene šta je tačno, šta nije. Ako se jednom pojavi neka priča o pasošu, videćemo. Ali za sada, niko iz grčkog saveza mi nije prišao oko toga. Fokusiran sam samo na moj tim i na početak nove sezone“, poručio je Nikola Milutinov.