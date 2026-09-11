PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): „Dizelka“ se kotrlja preko Mačve
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 11:43
Pročitajte nekoliko predloga za 11. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Rivali imaju isti broj bodova, ali je Železničar odigrao dve utakmice manje. Iako im rezultati variraju, izabranici Radomira Kokovića su među onima koji nisu doživeli prvenstveni poraz na svom terenu. Mačva na gostovanjima ima samo jedan remi iz četiri meča, pa je kec izgledan.
Konačan ishod
Treći put u istoriji Venecija je vezala tri startna poraza u Seriji A. I Fjorentina je na nuli, pa je došlo do promene na klupi, na koju se posle tri meseca vratio Paolo Vanoli. Viola nikada nije izgubila prve četiri utakmice u eliti, no to nije dovoljno za dvojku. Gađajte 0-2.
Ukupno golova
Vest Hem je ovog leta prodao šest fudbalera i inkasirao nešto više od 217 miliona evra (samo Mateus Fernandeš je doneo 99 miliona). Menadžer domaćih Nuno Espirito Santo bio je štedljiv (za engleske prilike), ali navijači ne mogu da budu nezadovoljni (3-2-1). Očekujemo keca.
Konačan ishod
Igrao Dušan Vlahović ili ne (kažnjen je utakmicom suspenzije, Bešiktaš se žalio) Orlovi ne bi trebalo da imaju problema protiv Erzuma. Poslednji put ove ekipe sastale su se aprila 2021. kada su domaći slavili sa 4:2, a na pet od minulih šest njihovih okršaja došlo je 4+.
Konačan ishod
Rivali imaju velike ambicije, s tim da se u Renu stvari odvijaju po planu, dok je Marselj već zapao u nevolje posle dva vezana poraza. Momentum je na strani Bretonaca i kec, koji sjajno plaća je prva opcija; ostale su GG i golovi u oba poluvremena, pa razmotrite i kombinaciju.
Konačan ishod
I jedni i drugi osvojili su po bod, ali mada je Šalke u prošlom kolu odoleo Bajernu, najviše zahvaljujući golmanu Lorisu Karijusu (0:0) prednost dajemo domaćima. Ukoliko sumnjate u keca opredelite se za malo golova pošto su njihovi međusobni okršaji uglavnom bili nešto tvrđi.
Konačan ishod
Samo je Herta bolje plasirana od Nirnberga, koji je ostvario tri pobede i remi (prošle subote u Kilu) i koji na svom terenu ima maksimalan učinak uz gol-razliku 7:1. S druge strane, Hanover je osvojio šest bodova manje, zbog čega nema razloga za optimizam. Kec odlično plaća.
Konačan ishod
Posle sedam kola Krila Sovjetov imaju isto toliko bodova (pobeda, dva poraza i čak četiri nerešena ishoda). Iako je debitant u ruskoj Premijer ligi još slabiji (1-1-5) ne usuđujemo se da vam preporučimo keca, upravo zbog nesigurnosti domaćih. Najpametnije je da ih preskočite.
Konačan ishod