Livaković Barsin za 2.500.000 evra, u Dinamu otvorili šampanjac

I to nije tajna. Mogu u redovima zagrebačkog Dinama da otvore šampanjac, jer nema nikakve dileme da će u narednih devet meseci popularni Livi braniti boje matičnog kluba.

Pozicija golmana je Dinamova Ahilova peta na početku takmičarske godine. Pokušavalo se sa maldim Filipovićem i Nevestićem, ali zbog njihovih grešaka Dinamo je mogao vrlo lako da bude eliminisab iz kvalifikacija iz Lige šampiona već u drugom kolu protiv Tuna. Već mesecima su pokušavali čelnici Dinama da postignu dogovor sa Fenerbahčeom. Krenuli u jednom trenutku na sve ili ništa, ali se onda javila Barselona.

Odlična konekcija između predsednika Barselone Đoana Laporte i menadžere Endija Bare pogurala je posao.

Dobro Dinamu, dobro Barseloni, dobro Dominiku Livakoviću, koji bi tako transferom u jedan od najvećih klubova na svetu stavio krunu na lepu karijeru. Razume se, dobro i Fenerbahčeu, koji će dobiti traženih 2.500.000 evra i bonuse. Dinamo to nije mogao da mu plati. Barsa može i hoće. Dobiće jeftinog, a kvalitetnog drugog golmana od sezone 2027/28.