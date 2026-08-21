Livaković Barsin za 2.500.000 evra, u Dinamu otvorili šampanjac
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 15:07
Jedan od najčudnijih transfera leta priveden kraju
Gotovo je: prvi golman reprezentacije Hrvatske Dominik Livaković uskoro će i zvanično postati novi član Barselone. Čuveni turski insajder Jagis Sabnudžoglu otkrio je da su rukovodstvo istanbulskog kluba i Blaugrana postigli konačan dogovor, odnosno da će se Livaković preseliti na Nou Kampa za 2,5 miliona evra i određene bonuse.
Plan Barselone sa Dominikom Livakovićem je jasan. Žele da hrvatski čuvar mreže od sezone 2027/2028. bude drugi golman, odnosno preuzme ulogu koja trenutno pripada Poljak Vojćek Šćešni. Naravno, neće Livaković izgubiti takmičarsku godinu. Plan je da prvi Hrvat u Barseloni još od Ivana Rakitića bude prosleđen na pozajmicu.
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I to nije tajna. Mogu u redovima zagrebačkog Dinama da otvore šampanjac, jer nema nikakve dileme da će u narednih devet meseci popularni Livi braniti boje matičnog kluba.
Pozicija golmana je Dinamova Ahilova peta na početku takmičarske godine. Pokušavalo se sa maldim Filipovićem i Nevestićem, ali zbog njihovih grešaka Dinamo je mogao vrlo lako da bude eliminisab iz kvalifikacija iz Lige šampiona već u drugom kolu protiv Tuna. Već mesecima su pokušavali čelnici Dinama da postignu dogovor sa Fenerbahčeom. Krenuli u jednom trenutku na sve ili ništa, ali se onda javila Barselona.
Odlična konekcija između predsednika Barselone Đoana Laporte i menadžere Endija Bare pogurala je posao.
Dobro Dinamu, dobro Barseloni, dobro Dominiku Livakoviću, koji bi tako transferom u jedan od najvećih klubova na svetu stavio krunu na lepu karijeru. Razume se, dobro i Fenerbahčeu, koji će dobiti traženih 2.500.000 evra i bonuse. Dinamo to nije mogao da mu plati. Barsa može i hoće. Dobiće jeftinog, a kvalitetnog drugog golmana od sezone 2027/28.