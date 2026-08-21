Viktorija Plzenj smenila trenera posle debakla u Beogradu
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Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 15:22
Martin Hiski razrešen dužnosti u češkom klubu
Viktorija Plzenj je smenila trenera Martina Hiskija dan nakon teškog poraza češkog kluba od Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić. Hiski je bio pod pritiskom zbog lošeg starta sezone, a dvomeč sa srpskom šampionom je odlučivao o njegovoj budućnosti. Ipak, uprava kluba sa Dosan Arene nije želela da čeka ishod revanša, verovatno svesna da iskusni trener nije više u stanju da zazmrda tim.
Naslednik Martina Hiskija još uvek nije poznat, ali se pominju imena poput Radoslava Kovača i Tomaša Janotke.
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Hiski je na klupu Viktorije došao u oktobru prošle godine, nasledišvi Martin Koubeka. Potpisao je trogodišnji ugovor, nako što se vrlo dobro pokazao na klupi Karvine. Ipak, Plzenj je do sada vodio na samo 39 utakmica, uz kroman učinak od 18 pobeda, 12 remija i devet poraza.
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