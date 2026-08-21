Viktorija Plzenj smenila trenera posle debakla u Beogradu

Viktorija Plzenj je smenila trenera Martina Hiskija dan nakon teškog poraza češkog kluba od Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić. Hiski je bio pod pritiskom zbog lošeg starta sezone, a dvomeč sa srpskom šampionom je odlučivao o njegovoj budućnosti. Ipak, uprava kluba sa Dosan Arene nije želela da čeka ishod revanša, verovatno svesna da iskusni trener nije više u stanju da zazmrda tim.

Naslednik Martina Hiskija još uvek nije poznat, ali se pominju imena poput Radoslava Kovača i Tomaša Janotke.