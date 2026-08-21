OFK Vršac vratio Žunića iz lučanske Mladosti

Uprkos tome što je osvojio devet bodova, na samo jednoj od prve četiri utakmice u Mozzart Bet Prvoj ligi OFK Vršac je uspeo da sačuva svoju mrežu netaknutom. Očigledno, to je bio znak u Banatu da je potrebno dodatno osveženje u poslednjoj liniji, pa je promovisao novog štopera.

Reč je o 22-godišnjem Užičaninu Nemanji Žuniću, koji je već nastupao za crveno-bele tokom proleća 2024. godine. Tada je bio na pozajmici iz lučanske Mladosti, a kasnije je odigrao i jednu sezonu u Javoru.