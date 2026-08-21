OFK Vršac vratio Žunića iz lučanske Mladosti
Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 13:57
Mladi štoper ponovo u Mozzart Bet Prvoj ligi
Uprkos tome što je osvojio devet bodova, na samo jednoj od prve četiri utakmice u Mozzart Bet Prvoj ligi OFK Vršac je uspeo da sačuva svoju mrežu netaknutom. Očigledno, to je bio znak u Banatu da je potrebno dodatno osveženje u poslednjoj liniji, pa je promovisao novog štopera.
Reč je o 22-godišnjem Užičaninu Nemanji Žuniću, koji je već nastupao za crveno-bele tokom proleća 2024. godine. Tada je bio na pozajmici iz lučanske Mladosti, a kasnije je odigrao i jednu sezonu u Javoru.
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Prošle sezone je Žunić zabeležio samo dva nastupa za Mladost, po 90 minuta protiv OFK Beograda i Vojvodine, dok je u novom šampionatu odigrao svega dva minuta protiv Radnika u Surdulici (1:1). Zato, logičan je bio rastanak sa Lučancima, kako bi našao mesto gde bi dobio veću šansu.
20.45: (1,95) Standard Lijež (3,45) La Luvjer (4,00)
Vrščani su na početku sezone izgubili od TSC-a u Bačkoj Topoli sa 0:1, posle čega su vezali tri pobede. Redom, nad Proleterom 023 (1:0), Javorom (2:1) i Dubočicom (2:1). To ih je dovelo na deobu treće pozicije, sa po bodom manje od Smedereva i Napretka.
Naredni rival biće im Jedinstvo iz Uba. Meč na stadionu “Dragan Džajić” igra se u nedelju od 20 časova.
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