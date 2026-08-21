BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARSENAL - KOVENTRI (tip 1, kvota 1,20) - početak 21.00

Šampion Engleske kreće u odbranu trofeja. Pet dana posle pobede nad Mančester Sitijem (3:0) u Komjuniti šildu Arsenal će ugostiti doskorašnjeg drugoligaša Koventri. Poslednji put su se ta dva tima sastala još 2014. u FA kupu, kada su Tobdžije slavile sa 4:0.

ERZURUM - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,50) - početak 20.30

Na iznenađenje mnogih Galatasaraj je kiksnuo na prvenstvenoj premijeri, odigrao je pred svojim navijačima samo 2:2 sa Čorumom. Rival prvaka Turske u 2. kolu prvenstva je Erzurum, kojeg je pre nedelju dana Amed savaldao sa 3:0.

HANZA - ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,23) - početak 20.45

Od četiri utakmice Kupa Nemačke koje su za danas zakazane najinteresantnije zvuči susret Hanze i Štutgarta u Rostoku, koji je na programu od 20.45 časova. Hanza je daleko od svoje najveće slave, trenutno se takmiči u trećem rangu. U goste joj dolazi prošlogodišnji finalista kupa, inače predstavnik Nemačke u Ligi šampiona. Jasno je ko je veliki favorit.

AL RIJAD - AL NASR (tip 2, kvota 1,25) - početak 18.00

Aktuelni šampion Saudijske Arabije Al Nasr je u novo prvenstvo ušao silovito, pobedom nad Al Fatehom sa 3:0. Naredni protivnik mu je Al Rijad Milana Borjana, koji je pre nedelju dana izgubio od Al Etifaka sa 2:4.

OLIMPIK MARSELJ - STRAZBUR (tip 1, kvota 1,85) - početak 20.45

Susret koji otvara novo prvenstvo Francuske. Za obe ekipe je ovo prvi takmičarski meč, s tim da ga Olimpik dočekuje posle tri uzastopne pobede tokom pripremnog perioda, dok Strazbur nije pobedio nijednom na prijateljskim mečevima. Štaviše, redom je gubio od Sportinga iz Lisabona, Brajtona, Elverzberga i Frajburga.

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