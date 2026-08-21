Štutgart otvara sezonu gostovanjem u Rostoku

Švabama sezona tek počinje, dok je Hanza odigrala dve utakmice. Savladala je drugi tim Hofenhajma sa 3:2, a zatim odigrala kod kuće 3:3 sa Manhajmom. Tih pet golova ne uliva baš poverenje uoči susreta sa jednom od najefikasnijih bundesligaških ekipa...

“Naš plan se sada možda malo razlikuje neko da prethodna dva meča, jer igramo protiv protivnika koji može da nas natera u podređeni položaj. Mi moramo da se borimo da se istrgnemo iz toga. Definitivno će nam biti teško”, kazao je Hanzin strateg Danijel Brinkman.

20.45: (10,0) Hanza Rostok (6,25) Štutgart (1,22)

Štutgart je prodao Jovana Miloševića u Bragu, a mala je šansa da ćemo na terenu u kupu videti drugog Srbina koji je nosio belo-crveni dres tokom priprema, Lazara Jovanovića. Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda jeste igrao prijateljske utakmice, ali na generalnoj probi protiv Fulama (1:2) uopšte nije ni bio u protokolu, što je jasno pokazalo kakav status ima kod trenera Sebastijana Henesa.

Uostalom, prethodnih nedelja se mnogo pričalo o tome da će Štutgart da pozajmi Jovanovića nekome. Bliži se kraj prelaznog roka, moraće uskoro da se pronađe rešenje za njega.

Štutgart je poslednji put gostovao u Rostoku u septembru 2020. godine, takođe u kupu. Tada je bilo 1:0 za Švabe, a jedini gol je postigao Silas.

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KUP NEMAČKE – 1. KOLO (NAJZANIMLJIVIJI MEČEVI)

Petak

18.00: (3,05) Manhajm (3,45) Kajzerslautern (2,15)

18.00: (3,70) Minster (3,50) Karlsrue (1,90)

18.00: Sankt Tonis - Ajntraht Frankfurt

20.45: (10,0) Hanza Rostok (6,25) Štutgart (1,22)

Subota

13.00: (5,70) Energi Kotbus (4,10) Augzburg (1,58)

13.00: (14,0) Ven (8,00) Bajer Leverkuzen (1,13)

15.30: (16,0) Aue (9,00) Hofenhajm (1,10)

15.30: (30,0) Luneburger Hanza (15,0) Verder (1,01)

15.30: (3,15) Sarbriken (3,45) Herta (2,10)

15.30: (4,30) Viktorija Keln (3,60) Nirnberg (1,75)

18.00: (7,00) Minhen 1860 (4,50) Holštajn Kil (1,45)

Nedelja

13.00: (2,60) Grojter Firt (3,25) Bohum (2,55)

15.30: (3,60) Ajntraht Braunšvajg (3,45) Union Berlin (1,95)

15.30: (30,0) Krajšou (15,0) Majnc (1,01)

15.30: (30,0) Šon Majnc (15,0) Borusija Menhengladbah (1,01)

18.00: (7,00) Fortuna Diseldorf (4,50) Frajburg (1,45)

18.00: (3,05) Rot Vajs Esen (3,45) Sankt Pauli (2,15)

18.00: (5,90) Verl (4,10) Hamburger (1,50)

18.00: (10,5) Altglinike (6,50) Volfzburg (1,20)

18.00: (8,00) Vircberger Kikers (5,30) Keln (1,30)

20.45: (7,50) Alešar (4,80) Šalke (1,35)

1. septembra

HEBV Hamburg – Borusija Dortmund

2. septembra

Osnabrik – Bajern Minhen

***Kvote su podložne promenama