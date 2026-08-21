Džodić u reprezentaciji Srbije

Nakon prve sezone u Segundi, u kojoj je Almerija bila blizu povratka u elitu, srpski fudbaler je napravio korak napred u pogledu odgovornosti i samopouzdanja na terenu, a se čini da je već sada izrasta u jednog od lidera tima.

Džodića krase fizička spremnost i napadački kvalitet, pre svega u smislu razornog udarca sa distance, koji zna da bude poguban po protivnike sa niskim blokom.

Veruje se da će mu sposobnost da preuzme odgovornost na terenu omogućiti da postane oslonac ekipe Garsije Pimenta. Pored svega toga nudi kvalitet u oba smera, što se posebno ceni u modernom fudbalu.

Ova vest veoma je važna i za Almeriju, koja dobija potvrdu dobrog rada sa mladim igračima, a Džodić nastavlja svoj uspon na klupskoj i reprezentativnoj sceni. Takođe, povećava i svoju tržišnu vrednost, što je veoma važno za manje klubove na Pirinejima.

Stefan Džodić (21) je ponikao u rodnom Monpeljeu, gde nije dobio adekvatnu priliku, ali jeste u Almeriji, u koju je stigao na leto 2025. godine kao slobodan igrač. Do sada je upisao 38 nastupa i postigao tri gola, uz dve asistencije.

Džodić je kapiten mlade reprezentacije Srbije, a a prethodno je igrao i za omladinsku i kadetsku selekciju.