Ljubomir Vorkapić: Voša je prosto bolja od Partizana i to se vidi! Seka bi u moje vreme neko išamarao

Rođeni Osječanin, koji danas uživa u fudbalskoj penziji, nije prestao da prati prilike u srpskom fudbalu, pogotovo Partizan čije utakmice redovno posećuje, a na početku razgovora za Mozzart Sport prokomentarisao je sam tok derbi meča odigranog u nedelju.

„Vojvodina je mogla da završi utakmicu mnogo ranije i da je dobije mnogo ubedljivije. Jednostavno imaju bolji tim od Partizana i to se vidi. Digli su i budžet, ovog leta su mnogo potrošli na igrače i sada su zaista ozbiljan tim za našu ligu. Videli smo to i protiv Partizana. Ne govorim za Evropu, to je nešto drugo. Ali ovde na lokalu, Vojvodina ima najbolji tim posle Crvene zvezde“, naveo je Vorkapić i potom se osvrnuo i na partiju domaćina iz Humske.

„I Vojvodina i Partizan su moji klubovi i dok mi je zbog Voše drago, zbog Partizana me srce boli. Onakva igra u prvom poluvremenu, da ti dopustiš Vojvodini da dominira na tvom stadionu, pred tvojim navijačima, to je ispod svakog nivoa.“

Posle slabijeg starta prvenstva, javnost je očekivala da se crno-beli vremenom iskobeljaju iz donjeg doma tabele, ali zasad Partizan je uspeo da pobedi svega dva puta i sada se na Topčiderskom brdu sve glasnije priča o eventualnoj borbi za opstanak u nastavku takmičarske godine.

„Nije eventualno, Partizan se bori za opstanak! Nazovimo stvari pravim imenom. Svi se slade kad treba da igraju protiv Partizana. Evo u sledećem kolu idu u Surdulicu. Pa Zvezda nije uspela da pobedi tamo, ko garantuje da će ovakav Partizan uspeti“, navodi nekadašnji centarfor crno-belih i navodi razloge ovakvog potopa bivšeg kluba.

„Partizan nema igrače, koji su to igrači? Ekipa nema nekog jasnog lidera, možda tri četiri igrača iz aktuelnog tima mogu da iznesu ozbiljnu sezonu, kod ostalih to ne vidim. Ali ajde što nemaš igrače, nemaš ni sistem. Kako da se stvore novi igrači, ko da dođe u klub koji se raspada?“

(©MN Press)

Nije Vorkapić zadovoljan nijednim od najpotetnijih igrača crno-belih - Senegalcem Demba Sekom. Naprotiv.

„Kakav je to igrač? Donese više štete nego dobrog. Da je igrao u mojoj generaciji Partizana, već bi odavno dobio batine. Ne bi bio sa nama uopšte u grupi! Jednom bi mu se skrenula pažnja, da nije sam na terenu, da treba da igra za tim, a već sledeći put bi dobio batine. Neko bi mu izlupao šamare u svlačionici. Koliko je njemu lopti potrebno? Uzmi loptu pa sam igraj pored terena negde, žongliraj. To nikako neko da mu kaže, da ono što on igra nije fudbal“, ističe 59-godišnjak i nastavlja...

„Zamislite da Demba Sek ovako igra kod Ivice Osima, pa na tribinama bi bio odavno! Rekao bi mu: ‘Sine, nisi ti za fudbal, uzmi loptu pa sa njom u cirkus pa žongliraj’. Da li je moguće da on izađe na golmana iskosa i šutira iz mrtvog ugla? Nestvarno, zaista.“

Pokušao je Vorkapić da sagleda celokupnu situaciju u Partizanu i oko njega.

„Ovo je prevršilo svaku meru i predstavlja sramotu za sve nas koji smo nosili dres Partizana. Nemam reči. Ovo je najveći klub koji ja poznajem, znam iz dana kada sam ja igrao koja je to veličina od kluba. Kada sam potpisao, morao sam da se uštinem da proverim da li sanjam. A sada gledam kako se iz dana u dan njegov status unižava. Kakvo je poniženje za Partizan da na Skupštini kluba više glasova dobije Milka Forcan od jednog Predraga Mijatovića? Da jednog Mijatovića teraš iz Partizana, koji radi u Real Madridu, tvorac Realovih Galaktikosa, ko ovde koga za***ava? Koji su to ljudi u skupštini, pa za ovo neko mora da odgovara, to je krivično delo!“.

Vorkapić dodaje da klub mora da menja politiku vođenja.

„Ne zanima mene koji ljudi će da rade u klubu, ali moraju da budu odgovorni za svoje poteze. Ne sme Partizan da bude pretposlednji na tabeli. Ukaljali su ime slavnog kluba. Nema smisla nikakvog, nemam želju više ni da gledam Partizan. Čitava ova situacija oko njega me strašno boli i ne samo mene. Ovo je mišljenje 90 odsto bivših igrača.“

Poseban problem vidi u tome što u domaćem prvenstvu nijedna ekipa više ne zazire od crno-belih.

„Postali smo parodija od kluba, koji svaki tim iz Superlige gleda da nakanta kad ga sretnu na terenu. Počeli su igrači Zvezde da nas sažaljevaju, što je meni kao Partizanovcu najveće poniženje. Kad mi Zvezdaš u kafiću kaže: ‘E, navijao sam za vas protiv Vojvodine‘. Dođe mi da zaplačem. Znam da je sada je najlakše pljuvati po Partizanu, ja to ne želim, niti to radim, ali urgiram da nešto mora da se promeni. Ovako više ne može, napravljena je lakrdija od jednog od najvećih klubova na ovim prostorima“, ovim je čuveni golgeter zaključio svoju priču o Partizanu.

Na red je došla Vojvodina, klub u koji je Vorkapić došao kao 19-godišnjak u sezoni 1986/1987 i za dve godine uspeo da postane prvak države sa Lalama. On smatra da su Novosađani konačno pronašli svoje mesto na srpskom fudbalskom nebu i pozicionirali se kao drugi klub u zemlji.

„Vojvodina ima dobar tim i mislim da će sa vremenom da igraju samo bolje. Došli su neki novi igrači i oni se još uigravaju, ali ne vidim da mogu da imaju nekih problema.“

Ipak, jedan od najboljih strelaca u toj drugoj šampionskoj generaciji Lala smatra da Voša još ne može da izađe na crtu aktuelnom prvaku Crvenoj zvezdi.

„Ma jok. Zvezda ima ubedljivo najbolji tim i njoj ne može niko ni da priđe. U to nemam nikakve dileme. Ima Vojvodina dobar tim, ali nije blizu Zvezdinog. Igrači Zvezde imaju mnogo iskustva, njima je osvajanje titule postala rutina. Ne može tu Voša zasad da se umeša, to je moje mišljenje.“

Međutim, ni taj čuveni kolektiv sa trenerom Ljupkom Petrovićem na čelu niko nije mogao da vidi krajem devedesetih na krovu jugoslovenskog fudbala. Ipak, desilo se – Voša je podigla šampionski pehar.

„To su bila drugačija vremena i ne može da se poredi. Mi smo svi tada bili mladi, tu oko 20 godina, niko još nije znao da se o tako kvalitetnim igračima radi. Jokanović, Mihajlović i ja smo svi tada imali 19 ili 20 godina, niko nije mogao da pretpostavi da ćemo imati takve karijere. Sada kada pogledaš, ta ekipa je imala ozbiljan kvalitet, zaista ozbiljan. Igrači iz tog tima su kasnije važili za neke od najboljih na svojoj poziciji u čitavoj Evropi.“

U toj ekipi sa Ljubomirom Vorkapićem igrao je i doskorašnji strateg Vojvodine Miroslav Tanjga, o čijoj karijeri, kako igračkoj, tako i ovoj znatno svežijoj trenerskoj, bivši saigrač ima samo reči hvale.

„On je odgovoran za ovaj uspeh Vojvodine. On ih je podigao, stvorio pobednički mentalitet, sa njim su imali kontinuitet. Umalo osvojio i Kup, sve što se i sada dešava Vojvodini je njegova zasluga. On je odličan sportski radnik i ličnost, dajte mu samo prostora za rad i on će stvoriti ekipu“, smatra napadač koji je između ostalog igrao i u Španiji, Portugaliji, Grčkoj i Bugarskoj.

On je otkrio da se Tanjga nije mnogo potresao zbog rastanka sa Starom damom, te da je razlog što se u poslednje vreme ne pojavljuje ni na stadionu Karađorđe ni oko njega – godišnji odmor.

„Nije bio u javnosti jer je mesec dana bio u Grčkoj na moru, uživao sa porodicom. Nije taj rastanak njega nešto pogodio, on je surovi profesionalac. Jeste bio igrač Vojvodine, ali je tu poziciju trenera shvatio kao svoj posao“, završio je Ljubomir Vorkapić razgovor za Mozzart Sport.