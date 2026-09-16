Adam Silver, NBA Evropa i Evroliga: Bolje bi bilo da izađemo kao ujedinjeni front… ali ne moramo

Ali uz jednu važnu napomenu – zasad nema dogovora.

“Ne mora to da se desi, ali svima bi nam bolje kada bismo se u Evropi pojavili kao ujedinjeni front”.

Drugo važno pitanje je: kada? Jer očekivalo se da krene već narednog leta. Pa su potezi Evrolige u mnogima izazvali uverenje da se to neće desiti. Silver je miran.

“Po meni, ovo je istorijska prilika da gradimo nešto na neverovatnoj tradiciji evropske košarke, oličene u Evroligi i drugim državnim ligama. Ali da je sada dignemo na viši nivo kombinacijom novih i starih klubova i da to bude evropsko takmičenjeu NBA stilu. I ima tu progresa. Verujemo da ćemo u narednih nekoliko nedelja imati šta da objavimo”.

Saopštenja ipak navijačima nisu zanimljiva, dakle da ponovimo – kada? Jer investitori iz SAD trebalo bi da ulože mnogo novca, a Evroliga se, čini se bar, još otima tražeći za sebe bolje uslove?

“Mislim da bismo, da je do bar nekih od njih (vlasnika), sačekali duže sa lansiranjem takmičenja. U isto vreme, zavisno od toga u kakvim odnosima budemo bili sa Evroligom, mislim da je važno da takmičenje krene već sledećeg leta. Taj inicijalni proizvod koji ćete verovatno videti za godinu dana će biti različit od onoga što ćemo imati kada okupimo sve timove i formalno počnemo da upravljamo ligom”.