Adam Silver, NBA Evropa i Evroliga: Bolje bi bilo da izađemo kao ujedinjeni front… ali ne moramo
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 08:44
“Vlasnici bi, bar neki, možda sačekali, ali važno je da krenemo sledećet leta”, kaže komesar NBA lige
Redovna godišnja konferencija komesara NBA lige Adama Silvera, američki novinari, tradicionalno okrenuti ka domaćoj sceni, zapitkivali su ponajviše oko brutalne kazne za Los Anđeles Kliperse, ali kad su se najaktuelnije teme pretresle stigla je na red ona koja najviše zanima sve nas u Evropu. I tiče se naravno ulaska NBA lige na Stari kontinentu.
Diplomatskim rečima, Silver sakriva one najvažnije detalje, ali ne krije da Amerikanci nisu odustali, iako je Evroliga već ušla u proces deljenja franšiza. NBA ipak ne odustaje od saradnje sa kolegama s druge strane Atlantika.
“Jesmo govorili o tekućim pregovorima sa Evoligom. Rekao sam i ranije, mislim da ima progresa. I verujemo da bi liga ojačala kada smo udružili snage sa Evroligom”, rekao je Silver.
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Ali uz jednu važnu napomenu – zasad nema dogovora.
“Ne mora to da se desi, ali svima bi nam bolje kada bismo se u Evropi pojavili kao ujedinjeni front”.
Drugo važno pitanje je: kada? Jer očekivalo se da krene već narednog leta. Pa su potezi Evrolige u mnogima izazvali uverenje da se to neće desiti. Silver je miran.
“Po meni, ovo je istorijska prilika da gradimo nešto na neverovatnoj tradiciji evropske košarke, oličene u Evroligi i drugim državnim ligama. Ali da je sada dignemo na viši nivo kombinacijom novih i starih klubova i da to bude evropsko takmičenjeu NBA stilu. I ima tu progresa. Verujemo da ćemo u narednih nekoliko nedelja imati šta da objavimo”.
Saopštenja ipak navijačima nisu zanimljiva, dakle da ponovimo – kada? Jer investitori iz SAD trebalo bi da ulože mnogo novca, a Evroliga se, čini se bar, još otima tražeći za sebe bolje uslove?
“Mislim da bismo, da je do bar nekih od njih (vlasnika), sačekali duže sa lansiranjem takmičenja. U isto vreme, zavisno od toga u kakvim odnosima budemo bili sa Evroligom, mislim da je važno da takmičenje krene već sledećeg leta. Taj inicijalni proizvod koji ćete verovatno videti za godinu dana će biti različit od onoga što ćemo imati kada okupimo sve timove i formalno počnemo da upravljamo ligom”.
Da zaključimo…
“Odgovor na vaše pitanje je da želimo napred. I kao što sam rekao, biće saopštenja u narednih par meseci”.
Šta se čeka? Između ostalog, nove dvorane da budu na NBA nivou.
“Moramo da razmišljamo i o različitim strukturalnim pitanjima. Šta ćemo sa sistemom plata za tamošnje igrače. Kako da prikupimo što više novca od TV prava, šta treba da radimo na lokalnom nivou. A, ima planova za mnoge nove dvorane širom Evrope. Tako da sam zadovoljan progresom. Mislim da su i vlasnici naših timova. Ali potrebno je vreme”.