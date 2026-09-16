Najava dana (sreda, 16. septembar): Liga Evrope otvara svoja vrata, a igraju i odbojkaši Srbije

ANDERLEHT – LION, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Lion je iz trke za Ligu šampiona izbacio Fenerbahče, da bi ekipa nakon toga izvojevala dva remija i jednu pobedu u Ligi 1. Belgijanci su do mesta u Ligi Evrope došli kroz dvomeč sa Kairat Almatijem, nakon čega je od njih jedino bio bolji Union Sen Žiloaza koji ih je savladao sa 3:0. Svakako, ovo bi mogla da bude izazovna utakmica i za jednu i za drugu ekipu.

LEVERKUZEN – CELJE, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Celju ne ide ni u Sloveniji, pošto je gubilo uzastopno od Kopra i Brava, a tek će mu biti neugodno na nogama Leverkuzenu, koji igra odlično, izuzmemo li onaj ne tako razuman kiks na meču sa Elversbergom. Sve u svemu, ovo spada u onaj red utakmica gde će se unapred više razmatrati potencijalni golovi, pošto sastavi timova ne ukazuju na bilo kakvu neizvesnost u rezultatskom pogledu.

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HAPOEL BER ŠEVA – DIN. ZAGREB, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Evrope)

Dinamo je prošle sezone eliminisan u plej-of rundi nokaut faze Lige Evrope od belgijskog Genka, a i oni su se ovde našli nakon poraza u kvalifikacijama za Ligu šampiona od norveškog Vikinga. Hapoel Ber Ševa beleži šarene rezultate, mada je nama još uvek na umu dvomeč sa Crvenom zvezdom u kom su Izraelci pokazali da umeju da budu neugodan protivnik.

OLIMPIJAKOS – JAGJELONIJA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Evrope)

Olimpijakos ima jači sastav, dok su Poljaci pokazali da umeju da budu poprilično nestabilni na mečevima domaće lige koje su gubili od Visle i Leha. Ova dva kluba susrela su se samo jednom, i to daleke 2019. godine, kada je Olimpijakos na prijateljskom meču slavio sa 5:0. Ako ćemo po sastavima, Grci su i sada neuporedivo kvalitetniji.

SANDERLEND – AZ ALKMAR, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Nakon promenljivog starta u svojoj drugoj sezoni po povratku u Premijer ligu, (jedna pobeda, jedan remi, dva poraza), Sanderlend konačno započinje svoju evropsku bitku protiv AZ Alkmara koji je svoju ligašku sezonu započeo sa pet pobeda i jednim porazom. Sanderlend jeste domaćin, ali treba imati u vidu i da su Holanđani nenaviknuti na poraze.

EVERTON – VULEVERHEMPTON, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Everton je žilav i teško gubi, što potvrđuju tri uzastopna remija ovog kluba u premijerligaškim vodama. Vulvsi koji u meč ulaze kao tim iz Čempionšipa to dobro znaju, i vodiće računa da im se ne ponovi igra s meča koji su imali na meču sa Vest Hemom, kada su poraženi sa 4:2. Na poslednjem meču para u januaru bilo je 1:1.

MAN. JUN. – BRAJTON, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Jasno je da je Mančester junajted makar blagi favorit, i da je u Liga kupu Engleske željan pobede, nakon što ga je Siti u prošlom kolu Premijer lige savladao minimalnim rezultatom. Brajton je pred ovaj meč poražen od Čelsija, zatim je odigrao nerešeno sa Lidsom, a zatim je savladao Koventri sa 0:5. Mančester junajted je dobio poslednji meč para u maju sa 0:3.

ATL. MADRID – OSASUNA, 19.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Osasuna u Madrid stiže u lošem nizu rezultata na gostovanjima, čime domaći sastav ima ulogu izrazitog favorita. Sve je na strani Atletiko Madrida, koji je posle poraza od Bilbaa i Liverpula u Ligi šampiona, savladao Sosijedad sa 0:3. Atletiko je dobio tri od poslednjih pet mečeva para.

DANSKA – SRBIJA, 16.00

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Na poraz protiv Finske (0:3) nadovezao se katastrofalan nastup Srbije u prva dva seta protiv Holandije u meču trećeg kola Grupe C. Srbija se suočila sa četiri meč-lopte u trećem setu, a spasla se na volšeban način, preokrenula i slavila pobedu koja bi u konačnom zbiru mogla da bude vrednija od dva osvojena boda posle 148 minuta igre – 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). I Danci su gubili od Finske, tako da neće biti ugodan rival za Srbiju.

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