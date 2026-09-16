Započne kavgu, krene da razdvaja, pa opet provocira - voli: Paredes u elementu, ide po Sudamerikanu

Guranje, rasprave, naguravanje i međusobne provokacije nastavile su se nekoliko trenutaka dok su članovi stručnih štabova pokušavali da razdvoje igrače. Paredes je praktično postao epicentar čitavog sukoba. Iskusni vezista, naviknut na utakmice visokog naboja i južnoameričku atmosferu, nije želeo da se povuče iz verbalnog duela, dok su domaći fudbaleri očigledno teško podneli eliminaciju nakon utakmice u kojoj su do poslednjih sekundi jurili pogodak za penale. Bio je to potpuno očekivan završetak večeri koja je od prvog minuta bila puna tenzije.

Poslednji zvižduk doneo je prolaz u polufinale, ali nije doneo mir. Tenzije koje su se skupljale tokom čitavog meča eksplodirale su odmah po završetku utakmice. Igrač domaćih Džordni je prišao Leandru Paredesu i ušao u verbalni sukob sa njim. Situacija se vrlo brzo pretvorila u gužvu. Fudbaleri Sao Paula krenuli su prema Paredesu , igrači Boke odmah su prišli da zaštite svog saigrača, a u nekoliko trenutaka činilo se da bi sve moglo da preraste u ozbiljniji fizički obračun.

Imali su Brazilci u prvom poluvremenu više inicijative i delovali opasnije, ali nisu uspeli da probiju argentinski blok. A onda je u 60. minutu stigao hladan tuš za domaće. Leandro Lozano iznenada se ubacio kroz sredinu, prihvatio loptu u dobroj poziciji i snažnim udarcem levom nogom savladao Rafaela za 1:0. U tom trenutku Boka je ukupno otišla na dva gola prednosti i izgledalo je da je polufinale veoma blizu.

Ali Sao Paulo se nije predavao. Desetak minuta kasnije domaći su uspeli da zatresu mrežu preko Rijana Fransiska, a Morumbi je eksplodirao. Slavlje je, međutim, kratko trajalo. Usledila je duga VAR provera, a snimci su pokazali da se Viktor Sa nalazio u minimalnom ofsajdu pre nego što je uputio centaršut iz kojeg je postignut gol. Milimetri su presudili. Sudija Gustavo Tehera potvrdio je odluku VAR sobe i poništio pogodak, uprkos burnim protestima klupe Sao Paula i domaćih fudbalera.

To je dodatno podiglo temperaturu na stadionu. Sao Paulo je nastavio da napada, dok se Boka sve više povlačila i pokušavala da izdrži nalete domaćina. A onda je drama dostigla vrhunac. Na samo dva minuta do kraja "regularnog" dela Domingos Duarte najbolje je reagovao posle ubačene lopte i glavom pogodio za 1:1.

Morumbi je ponovo oživeo. Sao Paulu je u tom trenutku nedostajao samo još jedan gol da izbori penale (pošto nema produžetaka). Sudija je pokazao čak osam minuta nadoknade i tada je počela potpuna opsada Bokinog gola. Svaka osvojena lopta domaćih izazivala je novu eksploziju sa tribina, svako ispucavanje Argentinaca novo olakšanje za goste. Ali drugog gola nije bilo, Boka je izdržala.

Ekipa Rodolfa Aruabarene sačuvala je prednost iz prve utakmice i izborila plasman u polufinale, gde je čeka Vasko da Gama. Prvi duel igraće se 13. oktobra na Bombonjeri, dok je revanš zakazan za 20. oktobar u Brazilu. Biće to još jedan veliki argentinsko-brazilski obračun.

KOPA SUDAMERIKANA – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

Vasko Da Gama - Independijente Santa Fe 2:0 (1:0) - prvi meč 0:0

/Duarte 37, David 65/

Sreda

Sao Paulo - Boka Juniors 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1

/Duarte 89 - Lozano 60/

23.55: (1,88) Atletiko Mineiro (3,45) Santos (4,30) – prvi meč 0:2

Četvrtak

02.30: (1,60) Montevideo Siti (4,00) Sijensijano (5,70) – prvi meč 0:2

***Kvote su podložne promenama