Libertadores bez kočnica: Argentinci upali na teren, hteli da tuku igrače i navijače Fluminensea

U jednom trenutku dodatnu zabrinutost izazvao je i izgled igrača Fluminensea Rodriga Kastilja , koji se pojavio raskrvavljenog lica. Na kraju je policija uspela da stavi situaciju pod kontrolu i spreči da incident preraste u tragediju.

Jedna zastava brazilskog kluba navodno je oteta tokom incidenta, dok je policija morala da reaguje kako bi sprečila još ozbiljnije posledice. Posebnu pažnju privukao je i trenutak tokom televizijskog prenosa. Dok je GE TV emitovao scene sa stadiona, prema navodima reportera, iz KONMEBOL-a je stigao zahtev da se slike nasilja ne prikazuje. "Tražili su od nas da ne prikazujemo scene nasilja, kao da se to ne događa“ , izjavio je Roberto Veloso za GE TV.

Ali ono što se dogodilo posle utakmice zasenilo je fudbal. Nakon što je Fluminense overio plasman dalje, deo domaćih navijača teško je podneo eliminaciju. Prema izveštajima iz Argentine, grupa pripadnika najradikalnijeg dela Platenseovih navijača ušla je na teren i krenula prema sektoru u kojem su se nalazili gostujući navijači i igrači. Situacija je vrlo brzo eskalirala. Došlo je do fizičkih sukoba, a pojedini navijači Platensea napali su i igrače Fluminensea.

Na samom terenu, argentinski tim je pred svojom publikom od prvog minuta igrao kao da nema šta da izgubi, a nagrada za agresivan pristup stigla je u 30. minutu. Gvido Mainero pogodio je za 1:0 i potpuno promenio atmosferu na stadionu. Fluminense je odjednom počeo da oseća pritisak, dok je Platense osetio da čudo možda ipak nije nemoguće.

A onda je neposredno pred odlazak na odmor stigao novi udarac za Brazilce. Bruno Sepulveda pogodio je u 45. minutu za 2:0 i potpuno poravnao ukupan rezultat na 2:2. U tom trenutku sve ono što je Fluminense izgradio u prvom meču praktično je nestalo. Stadion je ključao.

Ali baš tada je do izražaja došlo iskustvo ekipe koja zna kako se igraju ovakve utakmice. U 57. minutu Agustin Kanobio postigao je pogodak koji je potpuno promenio tok večeri. Fluminense je smanjio na 2:1 i ponovo preuzeo kontrolu nad ukupnim rezultatom.

Platense je do kraja pokušavao da pronađe pogodak koji bi utakmicu ponovo odveo u potpuni haos, ali nije uspeo. Fluminense je izdržao. Iako poražen, prošao je dalje.

Za klub iz Rio de Žaneira ovo je tek treći plasman u polufinale Kopa Libertadores u istoriji. Prethodno je među četiri najbolja stizao 2008. godine i 2023, kada je na kraju i osvojio takmičenje.

Fluminense u polufinalu čeka boljeg iz dvomeča LDU Kito - Palmeiras.

KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2

/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/

Sreda

23.55: (2,65) LDU Kito (3,05) Palmeiras (2,90) – prvi meč 0:1

Četvrtak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Estudijantes (4,20) – prvi meč 1:1

Petak

02.30: (1,37) Flamengo (4,90) Independijente del Valje (8,50) – prvi meč 2:0

***Kvote su podložne promenama