LUDI TIKET (-), nedelja, 760.011 dinara: Umalo velemajstorija na 20 dinara

Raznorazne bravure na tiketima prave Mozzartovi igrači, a evo jedne od njih! Preko portala mozzartbet.com uplaćen je tiket sa osam parova i ukupnom kvotom 33.043,97, pa se na uplaćenih 20 dinara čekao dobitak od 760.011, 34 dinara.

Sedam od osam je zaokruženo, ali je promašen samo jedan. U pitanju je par Superkupa Portugalije između Porta i Torensea. Mozzarov igrač je gađao kombinazziju 1+I&2+II, odnosno da će pasti najmanje jedan gol u prvom poluvremenu i najmanje dva u drugom. Nažalost, rezultat 1:0 iz prvog dela igre ostao je na znazi do kraja.

Ipak, zahvaljujući bonusu NAPLATI PROMAŠAJ, Mozzartovom igraču je pripao dobitak od 2.000 dinara.