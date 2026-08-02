LUDI TIKET (-), nedelja, 760.011 dinara: Umalo velemajstorija na 20 dinara

Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 06:10

Falili samo golovi u Superkupu Portugalije

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 01.08.26 17:42:09
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Estudiantes R.C.
Banfield
0:0 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Almagro
Midland
1:1 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Def.Belgrano
Caseros
1:1 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Csd Liniers
Comunicaciones A.
0:0 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Sportivo Italiano
Deportivo Camioneros
1:1 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Urquiza
Argentino Quilmes
0:0 (0:0)
kmb
X-X&0-2
4.2
Porto
Torreense
1:0 (1:0)
kmb
1+I&2+II
2.15
Plzen
Brno
1:1 (1:0)
kmb
I1-2&II1-2
2.8
Uplata: 20,00 RSD
Ukupni koeficijent: 33043.97
Potencijalni dobitan: 760.011,34 RSD

Raznorazne bravure na tiketima prave Mozzartovi igrači, a evo jedne od njih! Preko portala mozzartbet.com uplaćen je tiket sa osam parova i ukupnom kvotom 33.043,97, pa se na uplaćenih 20 dinara čekao dobitak od 760.011, 34 dinara.

Sedam od osam je zaokruženo, ali je promašen samo jedan. U pitanju je par Superkupa Portugalije između Porta i Torensea. Mozzarov igrač je gađao kombinazziju 1+I&2+II, odnosno da će pasti najmanje jedan gol u prvom poluvremenu i najmanje dva u drugom. Nažalost, rezultat 1:0 iz prvog dela igre ostao je na znazi do kraja.

Ipak, zahvaljujući bonusu NAPLATI PROMAŠAJ, Mozzartovom igraču je pripao dobitak od 2.000 dinara.

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