Bogdan Karaičić: Toliko trauma zbog Partizana; kada Željko nije mogao sa njima...

Karaičić ističe da Balkan ima odlične uslove, bez obzira što košarka u Bugarskoj još uvek nije toliko popularna. Inače, radi se o jednom od trofejnijih timova u zemlji i aktuelnom šampionu. "Balkan je u zadnjih par godina u Bugarskoj u samom vrhu. Prošle godine su u poslednjim sekundama osvojili titulu. Glavni trener bio je Jovica Arsić, koji će sad da radi kao deo stručnog štaba, odnosno kao "associate head coach", neće biti asistent u klasičnom smislu. Mogu da kažem da klub ima dobru infrastrukturu, lepu salu koju je čak i Hapoel koristio u određenim utakmicama u Evroligi. Međutim, sam grad je malo manji. Košarka u Bugarskoj nije najrazvijenija u ovom trenutku. Sve to može da se podvede pod neke sitne nedostatke, ali svakako imaju želju i volju da naprave određeni projekat, da klub posluži kao razvojna destinacija za domaće igrače i da probaju da unaprede samu bugarsku košarku, a ne samo da učestvuju u Evrokupu. Postoji vizija koja je veća od toga i koja se meni svidela u smislu razvijanja domaćih igrača i davanja šanse kroz Evrokup da steknu iskustvo i da se što više mladih okrene košarci u Bugarskoj i da probaju da malo unaprede ceo sport".

Nekadašnji pomoćnik u redovima crno-belih navodi da se u prvi mah razmišljao da li ta preuzme bugarski klub. "Uvek sam bio iskren, biću i ovaj put. Na prvu loptu nisam uopšte planirao da radim na početku sledeće sezone, jer i dalje imam neke, da kažem, familijarne probleme koji su me zatekli već po odlaska iz Partizana. Čak sam dosta ponuda imao u toku sezone, koje na kraju nisam mogao da prihvatim iz raznih razloga. Da budem iskren i ovo je na početku delovalo da neću prihvatiti. Međutim, posle par razgovora sa Nikolajem i desilo se na kraju da završimo posao. Dva puta sam čak išao u Sofiju da vidim celu infrastrukturu, da mi predstave ideju šta planiraju, ali i da ih lično upoznam pre nego što donesem krajnju odluku i na kraju smo se dogovorili da preuzmem ekipu i da probamo da napravimo nešto ".

Karaičić je u razgovoru za Mozzart Sport govorio o novom angažmanu, kako je došlo do dogovora, ali i o Partizan Mozzart Betu, košarkaškoj knjizi koju je izdao, kao i o još nekim temama. "Inicijalni kontakt se dogodio tako što su oni su mene upoznali kada sam bio selektor Jermenije. Vodio sam dve utakmice protiv reprezentacije Bugarske i pored toga što smo izgubili oba meča, izgleda da smo ostavili dobar utisak. Generalni menadžer Nikolaj Raškov, koji je sada postao glavni odgovorni u Balkanu, pita se i u reprezentaciji Bugarske i onda je kontaktirao jednog agenta, a potom preko njega je došlo do početnog kontakta za ceo projekat oko Balkana", počeo je priču Karaičić .

Balkan baš nije imao sreće pri žrebu za Evrokup. Njihova debitantska sezona neće biti nimalo laka, jer se nalaze u najjačoj grupi Evrokupa u kojoj će za rivale imati Monako, Bahčešehir, Manresu, Lijetkabelis, PAOK, Ulm i Romu. Evidentno je da bugarski šampion ima daleko najmanje budžet u ovoj konkurenciji "Jasno je da ćemo biti totalni autsajderi u toj grupi. Verujem da svi drugi timovi kada vide grupu i naše ime u njoj, već unapred upišu sigurnu pobedu. U ovom trenutku imamo dosta manji budžet od svih, ali smo i tu napravili određeni zaokret u smislu angažovanja pojedinih ljudi za skauting. To je bio jedan od mojih zahteva, da cela struktura kluba prvo mora da se izgradi pre nego što potpišemo bilo kojeg igrača. Tako da nemamo sad puno igrača na rosteru, ali ako ništa drugo, onda imamo sistem koji nam daje samopouzdanje da ćemo vremenom nešto uspeti da napravimo. Ipak, tržište je dosta zahtevno za nas i teško u ovom trenutku, pogotovo što je već avgust. Sada i u Evrokupu ima novih ekipa, koje su platežno moćnije, ali što se kaže krajem avgusta kreće rasprodaja, pa ćemo da vidimo".

Još malo o ambicijama i takmičenju o Evrokupu. "Naš generalni menadžer preuzeo je ceo projekat na sebe i dogovorio sa Evrokupom. On je inače dosta radio na tome da bude neka vrsta domaćina Hapoelu u Sofiji. Bio je zadužen za logistiku Hapoela i dosta stvari uradio za njih dok su bili u Bugarskoj. Na osnovu toga pokazao je da organizaciono ima mogućnost da napravi nešto slično i za bugarsku ekipu i košarku. Odlučio se da preuzme Balkan i da im obezbedi jednogodišnju licencu za Evrokup. Osnovni cilj je da se ove prve godine pokaže da možemo da uzmemo dvogodišnju ili čak višegodišnju licencu u Evrokupu, a do toga se dolazi prevashodno jakom organizacionom strukturom, imidžom, ponašanjem, a onda i rezultatima ako uspemo da ukrademo neku pobedu, ali pre toga nam je više cilj da da uspostavimo sistem koji će Evrokup i Evroliga da prepoznaju i da nagrade".

Srpski stručnjak navodi da se njemu dopada uloga potcenjenog tima.

"Mogu da kažem da je meni lakše. Nemamo pritisak, sem onog koji ćemo sami sebi odrediti u smislu treniranja i napredovanja i da budemo, što ja volim da kažem, najbolje verzije sebe. Stvarno, mislim da je definitivno svima lakše kada se nemaju prevelika očekivanja, jer od prevelikih očekivanja dolaze i velika razočarenja. Mi u ovom trenutku ne možemo imati velika razočarenja, jer smo totalni autsajderi i ne postoje velika očekivanja od nas, tako da mislim da možemo samo ići na bolje u odnosu na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo".

Ono što je zanimljiv Balkan hoće da pruži priliku domaćim igračima i da predstavlja okosnicu reprezentacije.

"Nismo još potpisali, ali smo u ovom trenutku dogovorili dosta domaćih igrača. Obećanje da će staviti potpis na ugovor imamo od osmorice bugarskih igrača, od toga su šest standardni reprezentativaca, a dvojica povremeni. Mogu da kažem da nam je to bio primarni cilj i srećni smo što smo uspeli da ga ostvarimo. Naravno, nismo uspeli da dovedemo Vezenkova, Minčeva ili Bosta", rekao je u šali srpski stručnjak.

Karaičić ističe da se njegova trenerska filozofija zasniva na domaćim igračima, da je tako bilo u Danskoj, kao i u Srbiji gde je Partizan Mozzart Bet predvodio do titule državnog prvaka.

"U ovom trenutku trojica bugarskih igrača sa najviše internacionalnog iskustva nam nisu dostupni, ali ostali jesu. Znači, oni su nam nedostižni, ali sam jako ponosan na ovo što smo uradili sa ostalim domaćim igračima. To mi je bio cilj kad sam radio u Danskoj, gde sam bio glavni trener. Isto sam radio i u Partizanu, onda kada smo uzeli titulu i tada sam se oslonio na domaće igrače. Ovo je bio deo mog identiteta i u Jermeniji. Bez obzira na mogućnost naturalizovanja nekih igrača, par utakmica sa reprezentacijom smo odigrali sa mladim jermenskim igračima koji nemaju nikakvo internacionalno iskustvo, ali iskreno mislim da je to osnova i poenta cele ove priče. Tako da, iako je veoma rizično, zbog nedostatka iskustva igrača na tom nivou, ali probaćemo da vidimo da li to funkcioniše. Možda ćemo morati da se adaptiramo, ali iskreno verujem da možemo i na takav način da budemo konkurentni u Evropi".

Neće biti Balkanu lako da napravi tim koji može da se izbori u izuzetnoj konkurenciji, ali Karaičić ističe da se njegovi momci sigurno neće predavati.

"Neće to biti nikakva fensi imena, ali svakako u skladu s mogućnostima. Pregovaramo sa igračima koji su u našoj finansijskoj mogućnosti, ali mislim da, bez obzira na platežni rang, poseduju kvalitet za Evrokup, pa možda čak i za nešto nešto više. Možda ne možemo da im nudimo pare kao neki drugi, ali im pružamo šansu koju drugi ne nude u smislu minuta, razvoja, kao i to da ukoliko budu radili dobro, onda mogu da budu vidljivi za jače lige i klubove. Takođe, možemo da im ponudimo kompletnu strukturu, trenerski kadar i sve to sa željom da zainteresujemo kako internacionalce, tako i mlađe domaće igrače da nam dođu i pridruže nam se, pa onda kroz to da izbore finansijski jače ugovore".

Karaičić ističe da je veoma ambiciozna što se tiče celokupnog projekta sa Balkanom, ali da je u ovom momentu još uvek rano govoriti koliko je sve to dugoročno.

"Pa u suštini da, rano je. Napravili smo dogovor da prva sezona nije "do or die". Takav smo dogovor napravili da bi cela priča trebalo da bude dugoročnija. Trenerski posao je dosta nepredvidiv, ali za sada imam poverenje i dogovor i ugovor da će tako biti. Sad ćemo probati da dobijemo licencu Evrokupa. Sve više i više klubova u Evropi radi ad hoc, iste sekunde hoće rezultate, a za rezultate potrebno je da uložite neko vreme. Tako da rezultati dolaze nakon uloženog rada i posle određenog vremena i nadam se da će to ovde biti slučaj".

Kao što je već dobro poznato, perspektivni stručnjak vodio je Partizan Mozzart Bet do titule šampiona Srbije i posle toga potpisao za Aris. Na pitanje da li je mogao još da ostane u klubu dobili smo odgovor kroz smeh.

"To sve sa Partizanom, kako bih vam rekao... Ja sam stvarno toliko trauma preživeo zbog Partizana, kao i navijači zbog prošle sezone i ne želim da stavljam so na ranu. Mogu da kažem da sam sada pre svega navijač Partizana, ali mi je krivo što što nije potrajalo. Međutim, kako da potraje, kada nije uspeo ni Željko s njima, sa mnom bi tek bilo bez ikakve šanse".

Foto: Starsport

Nije šef struke Balkana želeo puno da komentariše neke nove trendove u srpskoj košarci u kojoj će na klupama večitih rivala biti španski stručnjaci.

"Pa ne bih baš puno o tome i oni su kolege, mislim da ne bi bilo fer. Nikako ne bih sebi dozvolio da kažem nešto loše za to što su se klubovi odlučili na tako nešto. Oni najbolje znaju iz kog razloga su to uradili i šta misle da postignu sa njima. Samo smatram da su postojali treneri i sa ovog područja koji su mogli da odgovore na zahteve i da budu na klupama Partizana ili Zvezde. Međutim, odlučili su se za taj potez, a svakako mislim da su to isto talentovani i dobri stručnjaci. Kako će se oni adaptirati na situaciju u Srbiji, to samo Bog zna. Iskreno, možda će im biti za nijansu lakše nego bilo kom domaćem treneru i možda je to isto neka pozadina cele priče".

Karaičić je u reprezentaciji Jermenije trenirao Krisa Džonsa novog pleja Crvene zvezde.

"Trenirao sam ga i Kris će biti pojačanje. Prvo, stvarno je dobar dečko. Radi se o igraču koji je maksimalno profesionalan, sa iskustvom i vrlo kvalitetan igrač. Mislim da je to dobar potez, nažalost za Zvedzu, a ne za Partizan".

Dotakao se Karaičić i crno-belih, odnosno situacije da ovog leta Parni valjak nije baš glatko prolazio na tržištu.

"Nije im baš sve išlo od ruke, ali nekada može da se desi da ako dovedete gladne igrače, željne dokazivanja, to može da ispadne mnogo bolje, nego kada angažujete igrače koji su već u određenom zenitu i prezadovoljni sa svojim karijerama. Tako da ne bih potcenjivao bilo šta i može se reći da sam i ja sa Balkanom u sličnoj situaciji da moram da uzimam igrače koji su željni dokazivanja i gladni. Sada da li je Partizan to morao, to je druga priča, ali da li to može da bude pozitivno, svakako mislim da može. Ono što sigurno može da se desi jeste da igrači koji su možda ne toliko ispod radara, ali svakako ne u toj meri dokazani, mogu da budu pun pogodak".

Naš sagovornik može da se pohvali da je autor knjige "Tri sekunde do pobede" u kojoj na potpuno novi, interaktivni način, predstavlja akcije najvećih košarkaških trenera, ali i detalje same igre, kao i to kako je raditi sa njima.

"Kada sam već imao višak vremena, želeo sam da i ja nešto ostavim trenerskoj zajednici. Mi treneri se merimo samo na osnovu pobeda i poraza, što ja pogrešno, a ne na osnovu nekih nekih drugih vrednosti koje postavimo i napretka u procesu rada. Pa sam želeo da ostavim nešto trenerskom udruženju, esnafu, sa tom knjigom. Da podelim neka iskustva koja sam ja doživeo i video tokom rada kao trener i malo da modernizujem samo edukaciju trenera kroz neke QR kodove, video analize, spajanje knjiga sa sa videom. Ovo oko kodova sam iskreno video u knjizi za decu od svoje dece. Moji klinci su u školi dobili jednu od takvih knjiga, pa sam rekao "Ovo bi trebalo napraviti i u košarci". Neočekivano dobro su prihvatili svi treneri i dosta su zainteresovani. Svi su je prihvatili od onih iz mlađih selekcija, iz Evrolige, čak i pojedini NBA treneri su već nabavili svoj primerak i stvarno iskreno pokazuju veliku zahvalnost što imaju mogućnost da to poseduju u svojoj biblioteci. To mi je već velika životna pobeda što sam mogao sa trenerima i kolegama da podelim nešto i da i njima to pomogne na neki način", zaključio je Karaičić u opširnom intervjuu za Mozzart Sport