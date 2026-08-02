LUDI TIKET, nedelja, 142.716 dinara: Prava igra i 14 pogođenih parova!

Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 06:19

Majstorija u Vršcu

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 01.08.26 12:43:50
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Hacken
Kalmar
1:1 (1:1)
1tm1
1+
1.65
Arka Gdynia
Stal Rzeszow
4:0 (1:0)
1tm1
1+
1.73
Ibv
Fram
1:2 (0:2)
1tm2
1+
1.63
Lahti
Jaro
2:0 (1:0)
1tm1
1+
1.63
WSG Tirol
Sturm
1:1 (1:1)
1tm2
1+
1.77
Wieczysta Krakow
Lech Poznan
1:2 (0:2)
1tm2
1+
1.67
Gnistan
Kups
0:1 (0:1)
1tm2
1+
1.77
Start
Viking
0:3 (0:3)
1tm2
1+
1.53
Aberdeen
Hearts
2:1 (0:1)
1tm2
1+
1.88
Zlate Moravce
Banik Lehota
2:2 (1:0)
1tm1
1+
1.63
Honved
MTK
3:3 (2:1)
1tm1
1+
1.95
FC Cajamarca
Sport Huancayo
0:2 (0:2)
1tm2
1+
1.9
Plzen
Brno
1:1 (1:0)
1tm1
1+
1.57
Kosice FC
Trencin
3:3 (2:0)
1tm1
1+
1.57
Uplata: 60,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1699.00
Dobitak: 142.715,76 RSD

Kada pronađete pravu igru za sebe i dobro procenite koji bi parovi mogli da prođu, onda je dobitak neminovan. Mozzartov igrač je na uplatnom mestu "Vršac 3" napravio pravu majstoriju, zaokružio je 14 parova na kojima se nalazila igra 1tm1 1+ i odnosno 1tm2 1+. To je bilo dovoljno da osvoji dobitak od 142.715, 76 dinara.

Mozzartov igrač je na ovom tiketu, sa kvotom 1.699, uplatio 60 dinara. Dobitak mu je uvećan za 40.775,93 zahvaljujući sjajnom MOZZART BONUSU.

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