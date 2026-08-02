LUDI TIKET, nedelja, 142.716 dinara: Prava igra i 14 pogođenih parova!
Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 06:19
Majstorija u Vršcu
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1865-3303636-2463
Vreme: 01.08.26 12:43:50
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
sub. 13:00
5404
Hacken
Kalmar
1:1 (1:1)
1tm1
1+
1+
1.65
Fix
sub. 13:30
3469
Arka Gdynia
Stal Rzeszow
4:0 (1:0)
1tm1
1+
1+
1.73
Fix
sub. 14:00
8606
Ibv
Fram
1:2 (0:2)
1tm2
1+
1+
1.63
Fix
sub. 15:00
12402
Lahti
Jaro
2:0 (1:0)
1tm1
1+
1+
1.63
Fix
sub. 15:00
3302
WSG Tirol
Sturm
1:1 (1:1)
1tm2
1+
1+
1.77
Fix
sub. 15:30
3444
Wieczysta Krakow
Lech Poznan
1:2 (0:2)
1tm2
1+
1+
1.67
Fix
sub. 16:00
12403
Gnistan
Kups
0:1 (0:1)
1tm2
1+
1+
1.77
Fix
sub. 16:00
5612
Start
Viking
0:3 (0:3)
1tm2
1+
1+
1.53
Fix
sub. 16:30
2403
Aberdeen
Hearts
2:1 (0:1)
1tm2
1+
1+
1.88
Fix
sub. 17:00
4425
Zlate Moravce
Banik Lehota
2:2 (1:0)
1tm1
1+
1+
1.63
Fix
sub. 15:30
2802
Honved
MTK
3:3 (2:1)
1tm1
1+
1+
1.95
Fix
sub. 18:00
1682
FC Cajamarca
Sport Huancayo
0:2 (0:2)
1tm2
1+
1+
1.9
Fix
sub. 18:00
3528
Plzen
Brno
1:1 (1:0)
1tm1
1+
1+
1.57
Fix
sub. 18:30
4409
Kosice FC
Trencin
3:3 (2:0)
1tm1
1+
1+
1.57
Fix
Uplata: 60,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1699.00
Dobitak: 142.715,76 RSD
Kada pronađete pravu igru za sebe i dobro procenite koji bi parovi mogli da prođu, onda je dobitak neminovan. Mozzartov igrač je na uplatnom mestu "Vršac 3" napravio pravu majstoriju, zaokružio je 14 parova na kojima se nalazila igra 1tm1 1+ i odnosno 1tm2 1+. To je bilo dovoljno da osvoji dobitak od 142.715, 76 dinara.
Mozzartov igrač je na ovom tiketu, sa kvotom 1.699, uplatio 60 dinara. Dobitak mu je uvećan za 40.775,93 zahvaljujući sjajnom MOZZART BONUSU.
LUDI TIKET