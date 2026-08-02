NAJAVA DANA (nedelja, 2. avgust): Superkup Holandije, Traktor u Humskoj, a igraju i Danci, Bugari, Rumuni...

ZEMUN – RADNIČKI NIŠ, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Zemunci imaju na leđima etiketu tima koji je prvi favorit za ispadanje, pa im je to dodatni motiv za dokazivanje. Ali protiv Radničkog će morati da zapnu, pogotovo što je Nišlijama situacija već neprijatna, posle dva poraza u dva kola, i to možda dva nezaslužena poraza. Igra tima sa Čaira je bila daleko bolja od rezultata. Zato ekipa Marka Neđića kao favorit stiže u Ub, ali pritisak na leđima se polako oseća.

PARTIZAN – IMT, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Tim Traktorista je skoro nepromenjen u odnosu na prošlu sezonu, sa jasnim automatizmima u igri, deluje agresivno i rastrčano, o čemu svedoči i podatak da je na takmičarskim mečevima u 2026. pretrpeo samo dva poraza (od Crvene zvezde i od niškog Radničkog u nadoknadi), a u tom periodu je na 19 utakmica čak 12 puta sačuvao mrežu netaknutom.

RAPID BUK. - KLUŽ, 20.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Kluž je postigao najmanje po dva gola na pet od poslednjih šest gostovanja ovom rivalu u svim takmičenjima. Takođe, niz nepobedivosti Kluža protiv prestoničkog Rapida broji trenutno 12 susreta, takođe u svim takmičenjima.

SIGMA O. - M. BOLESLAV, 15.00

(Fudbal, Češka R. 1)

Sigma je kao domaćin ovom rivalu u svim takmičenjima dala najmanje po dva gola na poslednja četiri susreta. Na 10 od poslednjih 11 mečeva na kojima je Mlada Boleslav gostovala Sigmi u Olomucu palo je tri ili više golova, takođe u svim takmičenjima.

MIDTJILAND – HORSENS, 14.00

(Fudbal, Danska 1)

Poslednja tri puta kada je Horsens gostovao Midtjilandu došlo je PK X-1, to jest bilo je nerešeno na poluvremenima, a na kraju je slavio domaćin. Midtjiland je slavio na šest od sedam poslednjih gostovanja ovog rivala u svim takmičenjima.

RAPID B. - ALTAH, 19.00

(Fudbal, Austrija 1)

Altah nije pobedio na poslednjih devet gostovanja ovom rivalu u svim takmičenjima,. Bečki Rapid je sačuvao mrežu na poslednjih pet gostovanja Altaha, takođe u svim takmičenjima.

CSKA S. - DUNAV R, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Sofijski CSKA je kao domaćin ovom rivalu vezao šest pobeda u svim takmičenjima, na poslednjih pet pritom nije primio gol, a na pet od poslednjih šest je postigao najmanje po tri pogotka.



DŽEDŽU - INČON, 12.30

(Fudbal, R. Koreja 1)

Džedžu je vezao pet utakmica u korejskom fudbalskom šampionatu bez poraza. Na poslednja četiri gostovanja ovog rivala Džedžuu u svim takmičenjima palo je najviše do dva pogotka (UG 0-2).

ĆINGDAO V.K. - ĆINGDAO H, 12.00

(Fudbal, Kina 1)

Gradski derbi u kineskom šampionatu, ali dva po snazi prilično različita rivala. Vest Koust je doživeo samo jedan poraz na posednjih 15 prvenstvenih utakmica, dok je Hajniu vezao tri poraza, i to tako što je gubio i na poluvremenima.