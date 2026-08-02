Marko Barać pojačava stručni štab Srbije

Barać je prošle sezone vodio spektakularne borbe u Evrokupu i turskom prvenstvu sa Alimpijevićem. Bile su to prave šahovske partije dvojice stručnjaka među kojima postoji izuzetno poštovanje. Ipak, Baraću se na kraju sezone Bahčešehir zahvalio na saradnji i angažovao Aleksandra Đorđevića. U međuvremenu dvojica mladih stratega dogovorili su saradnju za avgustovske kvalifikacije.

Pred Srbijom je ozbiljan košarkaški period. Nekoliko dana posle okupljanja gost Beograda biće Francuska u okviru prijateljskog "dvomeča". Susret u Beogradskoj areni igraće se 20. avgusta od 20 časova, da bismo tri dana kasnije mi bili gosti Francuske u Orleanu od 18 časova. Zatim za Srbiju kreće druga faza kvalifikacija za Mundobasket 2027, a prvi meč igraće protiv Islanda 28. avgusta od 20 časova, takođe u najvećoj dvorani na Balkanu. Poslednjeg dana avgusta naši košarkaši igraće jedan od derbija novoformirane tabele protiv Italije u Pezaru (19.30).

Srbiji će svaka pobeda biti važna za plasman na Mundobasket, s obzirom da je na tabeli Grupe J situacija sledeća: Turska ima skor 6-0, Italija 5-1, Srbija 4-2, Litvanija i Island po 3-3, a Bosna i Hercegovina 2-4. Po tri najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe obezbediće prolaz na Mundobasket 2027. u Kataru.