LUDI TIKET (-), petak, 277.967 dinara: Egipćani mu zagorčali dan

Ovaj tiket je bio prava fudbalska vrteška koja je zamalo ispisala istoriju u novobeogradskom Bloku 72. Strastveni igrač je na svom omiljenom uplatno-isplatnom mestu pažljivo odabrao osam parova i sastavio kombinaciju sa ukupnom kvotom 57,91. Sa uplatom od 4.000 dinara, potencijalni dobitak je iznosio neverovatnih 277.967 dinara, a prolazi su se ređali jedan za drugim od Rusije, preko Lige šampiona mladih, pa sve do kasnih brazilskih i kolumbijskih okršaja.

Ipak, jedna utakmica u popodnevnom slotu srušila je ovaj grandiozni plan i donela klasičnu dramu. Egipatska druga liga i meč između Mega Sporta i Harasa završeni su rezultatom 1:2, što je jedini crveni iksić na ovom inače savršenom listiću. Trebalo je da padne od 1-2 gola u oba dela igre, a ovde je bila nula na poluvremenu, da bi čak tri gola pala u drugom delu ige. Iako je pad na kvoti 1.43 zaboleo, uplatno mesto na Novom Beogradu svedočilo je magiji koju donosi benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ovom pravilu, igrač nije ostao praznih ruku nakon što ga je prodao samo jedan par.

S obzirom na to da je pogođena ogromna kvota na preostalih sedam utakmica, matematika je odradila svoje i omogućila povrat novca. Umesto nule i potpunog razočaranja, igraču je na kraju isplaćen iznos od tačno 4.000 dinara. To je još jedan dokaz da i gubitni tiket može imati utešan kraj kada se igra na pravom mestu.

Dok ovaj listić preuzima utešnu isplatu, treba znati da uz Mozzart RELAX svaki naredni tiket može da bude potpuno dobitan i onda kada bi po svim pravilima trebalo da padne. Pratite MR oznake, da tvoj tiket ostane bezbedan čak i kada se rezultat okrene sve naglavačke! Ova sjajna opcija ti recimo donosi dobitak uz tipovanje na konačan ishod čim tvoj tim povede sa dva gola razlike – bez obzira na to kako se meč završi. Pored konačnog ishoda, olakšice te čekaju i na golovima, kao i na prelazima 1-1 i 2-2, što dodatno ojačava tvoj igrački status. Osiguraj svoj prolaz tamo gde bi na drugim mestima pao i igraj potpuno opušteno, jer na kraju krajeva VAŽNO JE S KIM IGRAŠ.