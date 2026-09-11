Gajiću stradalo koleno: Operacija i barem tri meseca pauze

Veliki peh snašao je srpskog fudbalera Milana Gajića. Povredio je 30-godišnji defanzivac CSKA iz Moskve koleno desne noge, a posle dodatnih pregleda ustanovljeno je da mora na operaciju.

Gajić je povredu zaradio na početku utakmice Kupa Rusije sa Rostovim još 1. septembra, morao je da napusti teren već u 10. minutu. Posle toga je prošao uobičajene preglede, magnetnu rezonancu, a pošto je lekarski tim Armejaca sačekao nekoliko dana, da vidi kako napreduje oporavak, doneta je odluka da bi za nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde bilo najbolje da se operiše.

“Na osnovu rezultata pregleda, a imajući u vidu lokaciju i težinu povrede, doneta je odluka da se izvrši operacija povređenog mišića kako bi se sveo na minimum rizik od ponovnog javljanja povrede. Operacija je zakazana za sledeću nedelju, a procenjeni period rehabilitacije iznosi oko tri meseca”, saopštio je CSKA.