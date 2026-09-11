Gajiću stradalo koleno: Operacija i barem tri meseca pauze
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 10:07
Desni bek CSKA iz Moskve na prinudnom bolovanju, verovatno do proleća 2027. godine
Veliki peh snašao je srpskog fudbalera Milana Gajića. Povredio je 30-godišnji defanzivac CSKA iz Moskve koleno desne noge, a posle dodatnih pregleda ustanovljeno je da mora na operaciju.
Gajić je povredu zaradio na početku utakmice Kupa Rusije sa Rostovim još 1. septembra, morao je da napusti teren već u 10. minutu. Posle toga je prošao uobičajene preglede, magnetnu rezonancu, a pošto je lekarski tim Armejaca sačekao nekoliko dana, da vidi kako napreduje oporavak, doneta je odluka da bi za nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde bilo najbolje da se operiše.
“Na osnovu rezultata pregleda, a imajući u vidu lokaciju i težinu povrede, doneta je odluka da se izvrši operacija povređenog mišića kako bi se sveo na minimum rizik od ponovnog javljanja povrede. Operacija je zakazana za sledeću nedelju, a procenjeni period rehabilitacije iznosi oko tri meseca”, saopštio je CSKA.
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To znači da Gajića najverovatnije nećemo videti na terenu do kraja jesenje polusezone, koja se završava prve nedelje decembra. I najrealnije je da iskusni desni bek sačeka zimske pripreme, odradi ih kompletne i spremi se za prolećnu polusezonu.
17.00: (1,90) Krilja Sovjetov (3,50) Rodina (4,10) - MR
Šteta, jer u novi šampionat Gajić je ušao vrlo dobro. Bio je starter na četiri prvenstvena meča, zabeležio je asistenciju protiv Lokomotive (3:2), a zasad Armejci nemaju nijedan poraz. Ostvarili su četiri pobede i tri remija, pa su drugi na tabeli.
Naredni meč CSKA igra u subotu od 19.45 časova, kada će u glavnom gradu Rusije ugostiti Rubin. Reč je o utakmici 8. kola, koju će otvoriti susret Krilja Sovjetova i Rodine ovog petka od 17 časova. Vredi napomenuti da taj meč upada u akciju Mozzart Relax.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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RUSIJA 1 – 8. KOLO
Petak
17.00: (1,90) Krilja Sovjetov (3,50) Rodina (4,10) - MR
Subota
13.00: (3,40) Fakel (3,20) Baltika (2,25)
15.15: (1,40) Zenit (4,70) Lokomotiva Moskva (8,00)
17.30: (1,50) Dinamo Moskva (4,30) Orenburg (6,50)
19.45: (1,70) CSKA Moskva (3,60) Rubin (5,30)
Nedelja
13.30: (2,10) Ahmat (3,35) Dinamo Mahačkala (3,60)
16.00: (1,60) Spartak Moskva (3,90) Rostov (5,80)
18.30: (1,25) Krasnodar (6,50) Akron (10,5)
***Kvote su podložne promenama