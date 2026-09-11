LUDI TIKET, petak, 50.481 dinara: Zlatiborska Mozzart balada

Planina Zlatibor je svedok mnogih neverovatnih priča, ali ona koja se odigrala na uplatno-isplatnom mestu Zlatibor 1.1 ulazi direktno u anale vrhunskog kladioničarskog umeća. Jedan strastveni igrač rešio je da spoji čak devet parova iz najelitnijeg fudbalskog takmičenja i testira svoje fudbalsko znanje, čekajući da tiket prođe od utorka do četvrtka. Sa ulogom od 300 dinara i ukupnom kvotom od 150,24, ovaj majstor klađenja je hrabro krenuo u lov na vanserijski dobitak, birajući izuzetno zahtevne kombinacije golova i konačnih ishoda.

Da bi se ovoliki broj komplikovanih igara na jednom tiketu pretvorio u stoprocentni pogodak, bila je potrebna hirurška preciznost. Od uzbudljivih 2:1 u okršaju Real Madrida i Intera gde je tipovano da oba tima daju gol uz najmanje tri pogotka na meču, preko spektakla u Lilu gde je Betis slavio sa 2:3, pa sve do pobeda Arsenala i Liverpula, prolazi su se nizali jedan za drugim. Svaki odigrani par je prošao tačno onako kako je zamišljeno, ostavljajući sve one koji gledaju u ovaj listić bez teksta pred naletom čiste sportske intuicije.

Ono što je ovaj već fantastičan dobitak podiglo na još viši nivo jeste čuveni Mozzart SUPER MULTI BONUS. Zahvaljujući velikom broju pogođenih parova bez ijednog promašaja, aktivirao se dodatni bonus procenat koji je na osnovni dobitak dodao neverovatnih 5.408 dinara. Tako je ukupna isplata dostigla magičnu cifru od 50.481 dinara, dokazujući još jednom da se na uplatno-isplatnim mestima vernost velikim tiketima i te kako isplati.

Kako bi vaši tiketi imali još veću sigurnost, pobrinuli su se posebni Mozzart RELAX benefiti. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1- i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

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