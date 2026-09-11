Rašovića opet zovu Saudijci

Rašović se vratio u Saudijsku Arabiju na leto 2021. godine, preuzeo je Al Fejhu i za tri sezone tamo zabeležio možda i najznačajniji rezultat u inostranstvu, pošto je sa prosečnom ekipom osvoji nacionalni kup u sezoni 2021/2022. U prethodne dve sezone vodio je Kalbu iz UAE, a od februara ove godine je bez angažmana.

17.45: (5,20) Al Fajsali (3,90) Al Itihad (1,58)

Abha se posle šest kola nalazi u veoma teškom položaju, poslednja je na tabeli sa samo jednim osvojenim bodom. Zbog toga, prema pisanju saudijskog lista Al Juma, čelnici su rešili da smene hrvatskog stratega Damira Burića i da na njegovo mesto dovedu Rašovića. Kontaktirali su ga, ali zasad nije poznato da li je šampion Srbije 2013. godine sa Partizanom raspoložen da se prihvati nezahvalnog zadatka.

U Abhi bi ga sačekalo nekoliko zvučnih imena. Poput belgijskog napadača Mišija Batšuajia, nekadašnjeg veziste Olimpika iz Liona i Real Betisa Nabila Fekira, te krilnog napadača Totenhema, Monaka i Bešiktaša Žorža Kevina Enkudua.

Naredni meč Abha će odigrati u nedelju od 20 časova, gostovaće Al Diriji. Reč je o susretu 7. kola prvenstva Saudijske Arabije, koje počinje ovog petka sa tri utakmice. Jedna od zanimljivijih današnjeg programa igra se od 17.45 časova, kada Rašovićev bivši tim Al Fajsali bude ugostio Al Itihad Predraga Rajkovića i Jana Karla Simića.

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 7. KOLO

Petak

17.25: (1,25) Al Kadisija (5,80) Al Etifak (9,00)

17.45: (5,20) Al Fajsali (3,90) Al Itihad (1,58)

20.00: (1,20) Al Ahli Džeda (6,25) Al Hazem (11,0)

Subota

17.50: (10,5) Al Tavon (6,50) Al Hilal (1,20)

20.00: (13,0) Al Halidž (7,50) Al Nasr (1,15)

20.00: (1,58) Al Šabab (4,10) Al Fejha (4,80)

Nedelja

18.20: (1,65) Neom (3,70) Al Fateh (4,90)

20.00: (1,47) Al Dirija (4,10) Abha (6,25)

20.00: (3,05) Al Rijad (3,35) Al Holud (2,20)

***Kvote su podložne promenama