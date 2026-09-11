Partizanov finiš prelaznog roka: Dilema oko levog beka, Sek bliži ostanku

Manrike na kraju ne dolazi u Humsku, a veliko je pitanje da li će neki drugi levi bek u ovih poslednjih sedam dana prelaznog roka. Govorom brojki, šanse za to su jednocifrene. Možda u ovom momentu, kada je Kup ostao kao jedini front na kojem Partizan ima šansu za trofej, ni nema potrebe za nekom paničnom kupovinom. Kada je nije bilo onda kada je trebalo, onda je možda bolje iskoristiti predstojeća četiri meseca za skauting, pa u januaru dovesti valjanog levog beka, koji bi „ugasio“ tu goreću poziciju na duži vremenski rok. To je dilema o kojoj vagaju i čelnici Partizana poslednjih dana i bliži su opciji da čekaju januar. Ali su ostvoreni za opciju da beka dovedu i sada ako se baš pojavi neko dobro rešenje na tržištu. A, deluje da ga sada nema...

Druge informacije govore da će aktuelni igrački kadar Partizana ostati na okupu do januara. Konkretna ponuda postoji za Dembu Seka, ali nije dovoljno dobra za upravu crno-belih. Emirati su ostali još kao jedino tržište sa kojeg bi neka nova ponuda mogla da stigne, međutim, morala bi da bude drastično veća od 4.000.000 evra da bi iz Humske stiglo „da“. Ni to ne deluje realno.

Partizan je ovog leta prodao trojicu igrača: Vanju Dragojevića u Rendžers za 5.000.000 evra, Ognjena Ugrešića u PAOK za 6.000.000, s tim da suma može uz bonuse da ode za još dva miliona i Milana Roganovića u Genk za 3.500.000 evra. Bilo je još zarade od procenata drugih transfera, kao što je Arijagin u AEK... Sve kada se sabere, kako je to nedavno saopštio Rasim Ljajić, Partizan je od prodaje igrača u 2026. godini zaradio skoro 21 milion evra. I zato može mirno da spava čekajući naredne monitoringe, ali i da sprema novac za zimsku pijacu, kada će morati da usledi nova selekcija u prvom timu. Pod tačkom jedan – levi bek. Pod tačkom dva – desni.