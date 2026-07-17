LUDI TIKET, petak, 422.500 dinara: Golovi u 90. i 93. minutu spasli majstorski prelaz

Sinoć je u slot klubu u Kriševcu, smeštenom u Obilićevoj ulici, odigran nesvakidašnji tiket koji je lokalnim igračima bukvalno oduzeo dah. Ako pratite redovno našu rubriku, ovo vas podseća na jučerašnji dan, kada smo na meniju imali dva prelaza iz Kupa Južne Koreje. U ovom izvlačenju, odabrani su prelazi iz špila parova kvalifikacija za Ligu konferencija.

Na tiketu su se našli susreti Astana - Dinamo Tirana i Mornar Bar - Atletik Eskaldes, a odigrana je čuvena igra „iz dvojke u keca“. To je značilo da su gosti morali da vode na poluvremenu, a da domaćini na kraju naprave potpuni preokret i pobede. Pojedinačna kvota na obe utakmice iznosila je neverovatnih 65, što je dalo ukupnu astronomsku kvotu od čak 4225. Uz uplatu od skromnih 100 dinara, dobitak je delovao kao naučna fantastika. Sa Astanom i Dinamo Tiranom kao da je sklopio ugovor, jer su golovi padali po komandi, bez ikakvog stresiranja po našeg pobednika. E, sa Mornar Barom i Atletik Eskaldesom nije bilo baš tako. Došlo je do drame, pošto je Eskaldes preokret režirao golovima u 90. i 93. minutu.

Kada su se u četvrtak poklopili svi rezultati i kada su se na ekranu upalile zelene kvačice za prolaz, u slot klubu je nastalo potpuno ludilo. Neverovatni preokreti doneli su igraču čist dobitak od fantastičnih 422.500 dinara na minimalan ulog. Ova priča iz Obilićeve ulice u Kruševcu brzo se proširila, dokazujući da se uz malo hrabrosti i ogromnu količinu sreće snovi ponekad zaista ostvaruju.