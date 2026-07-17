Od kluba do kluba Mićin ide sve istočnije

Srpski fudbaler Petar Mićin (27) kao da je rešio da pronađe odakle se to najlepše vidi izlazak sunca, jer svakim svojim izborom novog kluba ide sve istočnije. Taj trend je započeo još tamo sredinom 2020. godine, dok je bio igrač Udinezea, a od četvrtka je zvanično najistočnije do sad. Potpisao je ugovor sa uzbekistanskim prvoligašem Sogdijanom.

Mićin je kao pozajmljeni igrač Udinezea igrao za slovački Sered, potom je na leto 2022. godine došao u Kruševac, da bi posle samo šest meseci otišao u nešto istočniji Niš. Već sledećeg leta Nenad Lalatović je odveo pouzdanog vezistu u ukrajinsku Zorju, sa kojom mu je ugovor istekao ovog leta.