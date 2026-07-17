Od kluba do kluba Mićin ide sve istočnije
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 09:01
Nekadašnji fudbaler Čukaričkog, Napretka i Radničkog promovisan u uzbekistanskoj Sogdijani
Srpski fudbaler Petar Mićin (27) kao da je rešio da pronađe odakle se to najlepše vidi izlazak sunca, jer svakim svojim izborom novog kluba ide sve istočnije. Taj trend je započeo još tamo sredinom 2020. godine, dok je bio igrač Udinezea, a od četvrtka je zvanično najistočnije do sad. Potpisao je ugovor sa uzbekistanskim prvoligašem Sogdijanom.
Mićin je kao pozajmljeni igrač Udinezea igrao za slovački Sered, potom je na leto 2022. godine došao u Kruševac, da bi posle samo šest meseci otišao u nešto istočniji Niš. Već sledećeg leta Nenad Lalatović je odveo pouzdanog vezistu u ukrajinsku Zorju, sa kojom mu je ugovor istekao ovog leta.
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Očigledno zasad nema vraćanja za Mićina, nastavio je dalje na istok, do grada Džizaka.
17.00: (1,58) Pahtakor (3,70) Lokomotiva Taškent (5,60)
Sa Uzbekistancima je Mićin potpisao ugovor do kraja 2027. godine, tako da bi narednih sezonu i po trebalo da bude član Sogdijane. Imaće tamo srpsko društvo, pošto je bivši štoper Radničkog iz Kragujevca Filip Ivanović (34) tamo starosedelac, a ovog leta se vratio iz Dubočice i golman Milan Mitrović (35).
U ovoj zemlji prvenstvo je uveliko u toku, Sogdijana je odigrala 12 kola. I zasad nema baš dobre rezultate, tek je 12. na tabeli sa 12 poena. U četvrtak je zabeležila važnu pobedu nad Horazmom sa 2:0.
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UZBEKISTAN 1 – 12. KOLO
Četvrtak
Bunjodkor – Nasaf Karši 1:3 (1:1)
/Tošmirzajev 5 – Abdiholikov 15, 61, Otubandžo 64/
Nefči Fargona – Buharo 2:1 (0:1)
/Perica 81, Iskanderov 86 – Muhtorov 8pen/
Sogdijana – Horazm 2:0 (1:0)
/Otahonov 19ag, Dorijev 50/
Petak
17.00: (4,00) Mašal Muborak (3,25) Kokand 1912 (1,90)
17.00: (1,70) Navbahor Namangan (3,45) AGMK (4,90)
17.00: (1,58) Pahtakor (3,70) Lokomotiva Taškent (5,60)
Subota
17.00: (1,65) Andidžan (3,50) Termez (5,30)
17.00: Kizilkum - Dinamo Samarkand
***Kvote su podložne promenama