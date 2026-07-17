Na koga Partizan može u trećem kolu kvalifikacija: Slovaci, Bugari, Kiprani, Šveđani...
Vreme čitanja: 4min | pet. 17.07.26. | 08:41
Isti žreb važi za Vojvodinu i Železničar ako naprave velika iznenađenja protiv Ajaksa i Brage
Plasman u Ligu konferencije, onog što se nekad zvala grupna faza, apsolutni je prioritet za Partizan ovog leta, te će sa pojačanom pažnjom u Humskoj čekati ponedeljak, kada će saznati ime protivnika u trećem kolu kvalifikacija.
Sreća je pogledala crno-bele na žrebu za drugu rundu, pa će u četvrtak u Humskoj dočekati Unu Štrasen iz Luksemburga, klub koji do ovog jula nikada nikog nije prošao na evropskoj sceni, čak nije postigao ni gol. A, do susreta sa crno-belima eliminisao je ekipu iz San Marina.
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Parni valjak će u ponedeljak biti nosilac na žrebu za treće kolo kvalifikacija, što bi trebalo da mu obezbedi rivala protiv kojeg, u najmanju ruku, može ravnopravno da igra.
Potpuno isti žreb za Vojvodinu i Železničar, samo što oni u mečeve 2. kola kvalifikacija ulaze kao autsajderi. Vojvodina će svog rivala čekati pored Ajaksovog imena, dok će Pančevci biti pored Braginog. Pa, ako naprave senzacije i probiju se u treće kolo, znaće na koga će udariti.
Naravno, UEFA će po starom običaju u ponedeljak pre podne da napravi podgrupe, kada će srpski klubovi saznati skraćenu listu mogućih protivnika, ali u ovom momentu nasuprot Partizana, kao i Vojvodine i Železničara, na spisku nenosilaca na žrebu su:
Pobednici duela
Spartak Trnava (Slovačka) – CSKA Sofija 1948 (Bugarska)
Pjunik (Jermenija) – Debrecin (Mađarska)
Varaždin (Hrvatska) – Jablonec (Češka)
Liepaja (Letonija) – Austrija Beč (Austrija)
Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)
Vaduz (Lihtenštajn) – Atletik D’Eskaldes (Andora)
GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska)
Panevežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)
Geteborg (Švedska) – Levadija (Estonija)
Paide (Estonija) – Zira (Azerbejdžan)
Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)
Madervel (Škotska) – HB Torshavn (Farska Ostrva)
BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)
Nefči (Azerbejdžan) – Dinamo Minsk (Belorusija)
Dunajska Streda (Slovačka) – Velež (BiH)
NSI (Farska Ostrva) – Koper (Slovenija)
Aluminij (Slovenija) – Dinamo Siti (Albanija)
Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija)
Stjarnan (Island) – Ilves (Finska).
Zatim mogući protivnici Partizana su i poraženi iz kvalifikacionih mečeva za Ligu Evrope:
Hajduk Split (Hrvatska) – Pafos (Kipar)
Tromso (Norveška) – Hradec Kralove (Češka)
Sent Galen (Švajcarska) – Benfika (Portugalija)
Karabag (Azerbejdžan) – CSKA Sofija (Bugarska)
Hamarbi (Švedska) – Anderleht (Belgija)
Partizan, kao i ostali srpski klubovi, ne mogu da igraju u kvalifikacijama sa ekipama sa takozvanog Kosova, pa zato nije moguć novi susret sa Hibernijanom, recimo, u trećem kolu kvalifikacija.
Utakmice treće runde igraće se 6. i 13. avgusta.