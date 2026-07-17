Na koga Partizan može u trećem kolu kvalifikacija: Slovaci, Bugari, Kiprani, Šveđani...

Parni valjak će u ponedeljak biti nosilac na žrebu za treće kolo kvalifikacija, što bi trebalo da mu obezbedi rivala protiv kojeg, u najmanju ruku, može ravnopravno da igra.

Potpuno isti žreb za Vojvodinu i Železničar, samo što oni u mečeve 2. kola kvalifikacija ulaze kao autsajderi. Vojvodina će svog rivala čekati pored Ajaksovog imena, dok će Pančevci biti pored Braginog. Pa, ako naprave senzacije i probiju se u treće kolo, znaće na koga će udariti.

Naravno, UEFA će po starom običaju u ponedeljak pre podne da napravi podgrupe, kada će srpski klubovi saznati skraćenu listu mogućih protivnika, ali u ovom momentu nasuprot Partizana, kao i Vojvodine i Železničara, na spisku nenosilaca na žrebu su:

Pobednici duela

Spartak Trnava (Slovačka) – CSKA Sofija 1948 (Bugarska)

Pjunik (Jermenija) – Debrecin (Mađarska)

Varaždin (Hrvatska) – Jablonec (Češka)

Liepaja (Letonija) – Austrija Beč (Austrija)

Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)

Vaduz (Lihtenštajn) – Atletik D’Eskaldes (Andora)

GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska)

Panevežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)

Geteborg (Švedska) – Levadija (Estonija)

Paide (Estonija) – Zira (Azerbejdžan)

Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)

Madervel (Škotska) – HB Torshavn (Farska Ostrva)

BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)

Nefči (Azerbejdžan) – Dinamo Minsk (Belorusija)

Dunajska Streda (Slovačka) – Velež (BiH)

NSI (Farska Ostrva) – Koper (Slovenija)

Aluminij (Slovenija) – Dinamo Siti (Albanija)

Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija)

Stjarnan (Island) – Ilves (Finska).

Zatim mogući protivnici Partizana su i poraženi iz kvalifikacionih mečeva za Ligu Evrope:

Hajduk Split (Hrvatska) – Pafos (Kipar)

Tromso (Norveška) – Hradec Kralove (Češka)

Sent Galen (Švajcarska) – Benfika (Portugalija)

Karabag (Azerbejdžan) – CSKA Sofija (Bugarska)

Hamarbi (Švedska) – Anderleht (Belgija)

Partizan, kao i ostali srpski klubovi, ne mogu da igraju u kvalifikacijama sa ekipama sa takozvanog Kosova, pa zato nije moguć novi susret sa Hibernijanom, recimo, u trećem kolu kvalifikacija.

Utakmice treće runde igraće se 6. i 13. avgusta.