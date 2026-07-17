A, čeka nas sezona od kojih mnogima već sada drhte noge. Mnogi akteri šampionata, od igrača do trenera, tvrde da će ovo biti najteža sezona u istoriji Mozzart Bet Superlige (od 2006. godine). Razlog? Zato što će od 14 klubova na kraju da ispadnu četiri. A, još su sveža sećanja kakva je drama trajala do poslednje sekunde poslednjeg kola prethodnog prvenstva.

Polećemo! Letnji raspust za klubove Mozzart Bet Superlige je gotov, danas lopta kreće sa centra. U isto vreme na Marakani i u Pančevu (20.00).

Sve to pobrajno donelo je u letnjem prelaznom roku malo neobičnu situaciju u srpskom fudbalu: svesni da klubovima gori pod nogama, fudbaleri su podigli svoju „cenu rada“ do nivoa na kojem nikada nije bila. Što je legitimno, legalno, pa i poželjno u neku ruku. Jer, samo dobro može da donese to što kvalitetni igrači ostaju da igraju u Srbiji za novac koji bi mogli da dobiju preko granice.

Ali, ta situacija je dovela i do toga da letnji prelazni rok, barem za sada, ne bude tako uzbudljiv kao što se očekivalo. Kako mu je kraj tek sredinom septembra, mnogi su sada u poziciji čekanja – i klubovi i igrači. Ko će prvi da popusti. Pitanje je i kome će se ta „čekalica“ isplatiti, kome sezona neće krenuti kako je zamislio, pa će morati u paničnu kupovinu... No, sve je to deo fudbala na zemaljskom šaru, pa nije drugačije ni u Srbiji. U susret početku 21. sezone Mozzart Bet Superlige da vidimo ko je kako poslovao do sada u letnjoj pijaci, kako je ko izgledao na pripremama, šta ima novo na terenima od Novog Sada do Surdulice. CRVENA ZVEZDA Nema gore stvari u novinarstvu od ponavljanja konstatacija, ali kada je reč o Crvenoj zvezdi samo se može ponovo reći da će klub sa Marakane i dalje živeti u svom limbu. Između dominacije u Mozzart Bet Superligi, nastojanjima da se napravi evropski iskorak i težnji da se do kraja prelaznog roka uz plus u kasi formira jači tim nego prošle takmičarske godine. Crveno-bele će teško biti oceniti na početku prvenstva, jer će fokus kompletnog kluba i stručnog štaba Dejana Stankovića biti na evropskim kvalifikacijama, počev od gostovanja u Severnoj Irskoj. Imaće trener Crvene zvezde zaista težak zadatak da vrati kvalitet igre s početka proleća, kada je klub sa Marakane napravio ključni korak ka novoj tituli i igrao vrlo korektne mečeve protiv Lila i Selte, zatim u derbiju overio još jednu godinu dominacije. Prijateljske utakmice ne obećavaju mnogo. Crveno-beli su u dosadašnjem delu prelaznog roka kupovali mladost i kreaciju, pa su stigli za kumulativno šest miliona evra Loiz Loizu i Bugarin Balov. Nisu baš bili ubedljivi u pripremnom periodu, ali i bez te slike čelnici srpskog šampiona razmišljali su o ubrzanju. Tako su se i odlučili da uoči početka prvenstva vrate Osmana Bukarija, na pozajmicu uz opciju otkupa. Žurka na Marakani je u finišu prelaznog roka, pa tako treba očekivati veliku migraciju igrača posle evropskih kvalifikacija. Dok se čeka adaptacija Balova, Loizua i Bukarija, negde se može zaključiti da će vezni red biti najjača snaga Crvene zvezde. Tako je kapitenu Kruniću, hroničnom tihom junaku, pridodat Mohamed Abu Fani, kao i Mohamed Čam Saračević. Kada njima dodate Mirka Ivanića i Aleksandara Kataija, jasno je što će taj deo terena biti Stankovićeva opklada na početku sezone.

Mnogo toga zavisiće i od sudbine tandema bekova. Seol i Tiknizijan su već hronični aduti, ali i Jermen i reprezentativac Južne Koreje imaju jasne ambicije da krenu dalje. Po mogućstvu u neku ligu petice. Zvezdine dalje ambicije će se lomiti i posle odlaska Vase Kostova. Crvena zvezda i dalje čeka ponudu od blizu 20 miliona evra, koja će joj otvoriti prostor da se pojača po krilnim pozicijama i dovede još štopera sa jačom levom nogom. Zvezda ima mogućnost da se uigrava do početka ili sredine avgusta, ali niko ne sumnja da će trofej namenjen prvaku Srbije ponovo završiti na Marakani. Raspoloženje kompletne javnosti staće tokom narednog meseca, biće to period opasnog življenja i za Dejana Stankovića. Od nosilaca igre za sada niko nije napustio Marakanu, mada je već zarađeno više od deset miliona evra. Blagi problem za Dejana Stankovića može da bude i mesto bonusa. Posebno posle očekivanog odlaska Vasilija Kostova, pošto je Adem Avdić povredio ligamente kolena. Došli: Loiz Loizu (Hapoel Tel Aviv), Kristijan Balov (Slavija Sofija), Džej Emen (OFK Beograd Mozzart Bet, otkupljen), Mohamed Abu Fani (Ferencvaroš), Muhamed Čan (Trabzon, pozajmica). Otišli: Aleksa Damjanović (Leverkuzen), Stefan Leković (Amadora, otkupljen), Jegor Prucev (Dankerk), Vuk Draškić (OFK Beograd, pozajmica), Uroš Sremčević (Radnički Kragujevac, pozajmica), Milson (Al Džazira), Nemanja Radonjić (istekao ugovor). VOJVODINA Voša je bila najaktivniji srpski tim na letnjoj pijaci i to sa razlogom. Lale su ozbiljno shvatile šansu koju su dobile na međunarodnoj sceni i, po mnogo čemu, a posebno po potrošenom novcu, može se reći da je ovo istorijski prelazni rok za Staru damu. Počeo je dolaskom Nardina Mulahusejnovića na Karađorđe, ali se jedan od najboljih napadača iz prošlogodišnje Lige konferencije još nije snašao u crveno-belom kolektivu. Međutim, Voša je za njegove usluge jermenskoj Noi platila 600.000 evra i sasvim je sigurno da će Miroslav Tanjga ozbiljno računati na momka iz BiH u nastavku sezone. S njim je „u paketu“ stigao mladi štoper Hamza Redžić iz Sarajeva, ali je dovođenje 19-godišnjeg defanzivca rodom iz Tuzle više Vošin zalog za budućnost nego potez koji treba da donese instant boljitak timu. Trio pojačanja sa pasošima BiH upotpunio je Ifet Đakovac, čiji je prelazak iz Akrona u Vojvodinu prvi ozbiljnije podigao temperaturu u Novom Sadu i zagrejao vojvodinaše za letnje kvalifikacije. Ipak, najveća letnja bomba na Karađorđu svakako je povratak Dejana Zukića, zbog igračkog renomea, statusa koji uživa među navijačima, ali i rekordne cifre od 2.000.000 evra koju su Novosađani izdvojili za tu akviziciju. Od kapitena Vojvodine očekuje se da bude lider ovog tima i da ga vodi do evropske jeseni. To su projekcije, ali ih je u praksi mnogo teže potvrditi. Nije žreb pogledao kolektiv iz Novog Sada kada mu je za rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope dodelio Ferencvaroš, a još manje kada ga je, u takmičenju koje je stepenica niže, ukrstio sa Ajaksom, na kojeg će Vojvodina „udariti“ sada posle ispadanja u Budimpešti. Biće veoma teško Novosađanima da se kvalifikuju za Ligu konferencije i kroz nju „ispeglaju“ račune koje su napravili ovog leta. Na tom računu nalazi se i plata, ali ne i obeštećenje za Stefana Mitrovića, koji je bio poslednje veće pojačanje Voše u dosadašnjem delu letnje pijace. Za sada povremeni reprezentativac nije dobro izgledao na pripremama, nešto bolji utisak ostavilo je na prvom meču protiv Fradija, ali se mnogo više očekuje od 23-godišnjeg momka iz Kruševca u nastavku takmičarske godine. Za sada su utisci o ovom timu Vojvodine pomešani. Na pripremama su odigrali dve osrednje utakmice, protiv Đera i Ararata, ali i jednu koja je rasplamsala plamen nade u Srpskoj Atini, gde su izabranici Miroslava Tanjge izgledali onako kako ih je čitava javnost projektovala po dolasku lepeze, barem na papiru, ozbiljnih pojačanja. Za pola sata su deklasirali Univerzitateu iz Kluža (3:0) i pokazali sav potencijal novog sastava. Ipak, na Karađorđu je nedelju dana kasnije usledio hladan tuš i poraz od Ferencvaroša, pa još ubedljiviji u revanšu. Ono što je takođe plus za Novosađane jeste to što su uspeli da zadrže gro ekipe za kvalifikacije. Od odlazaka jedino bi onaj Džona Merija u Mladost iz Lučana mogao u nekom smislu da unazadi Lale na terenu, jer je korpulentni Kamerunac prošle sezone važio za najboljeg džokera Mozzart Bet Superlige. Dok bi odlazak Slobodana Medojevića mogao da ima uticaj na svlačionicu, ali i navijačku bazu koja i dalje negoduje zbog toga što jednom od najvernijih Vošinih vojnika u modernoj istoriji nije produžen ugovor, makar na još jednu sezonu. S druge strane, odlasci Vukana Savićevića, a pogotovo Uroša Nikolića, bili su očekivani. Došli: Dejan Zukić (Volfzberger), Ifet Đakovac (Akron), Stefan Mitrović (Verona), Nardin Mulahusejnović (Noa), Hamza Redžić (Sarajevo). Otišli: Vukan Savićević (Buriram), Džon Meri (Mladost Lučani), Slobodan Medojević (istekao ugovor), Uroš Nikolić (istekao ugovor), Vando Feliks (Gimarais, kraj pozajmice). PARTIZAN Za Partizan, valjda, prelazni rok tek počinje sada kada je ugovoren – mada ne još i zvanično potvrđen – transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers za 5.500.000 evra. Crno-beli se nisu proslavili u dosadašnjem delu „pijace“, doveli su nekoliko igrača, mada ni za jednog od njih ne bi mogla da se stavi ruka u vatru da je zaista pojačanje. Uglavnom su to bile pozajmice, sa mogućim otkupom, gde se Partizan malo zaštitio u slučaju da promaši sa izabranim igračima. Čekala se u Humskoj jedna jača prodaja, da bi se došlo do novca, pa da Partizan zaista potegne za nekim fudbalerom koji bi garantovao podizanje kvaliteta na terenu. Sada kada je Dragojević jednom nogom u Škotskoj, ostaje da se vidi šta su smislili Danko Lazović, Saša Ilić i novi sportski direktor Radosav Petrović. Činjenica je da Partizanu zjapi krater na poziciji levog beka i to još od prošle jeseni kada se teško povredio Mario Jurčević. „Krpljenje“ sa raznim opcijama nije dalo rezultat, ali se izmišljanje tople vode nastavilo i tokom letnjeg prelaznog roka. Kada je teren u pitanju, nije Partizan blistao na pripremama pod dirigentskom palicom novog šefa struke Saše Ilića. Tek poslednja utakmica, protiv slovenačke Nafte, zadovoljila je ukuse navijača, a na njoj je zablistao Ibrahim Zubairu, strelac tri gola, zbog kojeg su crno-beli privremeno obustavili akciju dovođenja Silvestera Džaspera iz Železničara. I zato bi lako moglo da se desi da brzonogi ofanzivac završi, na kraju, u Vojvodini. Istini na volju, Partizanu su kritičnije druge pozicije od krilnih. Pored levog beka traži se još jedan štoper, a pogotovo igrači sredine terena. Pa, još ako se ostvari i očekivani odlazak Ognjena Ugrešića u Italiju... Uprava Partizana odigrala je ovog leta taktički zanimljiv potez, birajući Sašu Ilića za novog trenera. Legendarni as Partizana je oduvek bio miljenik navijača i njegovim dolaskom je malo otupljena oštrica nezadovoljstva crno-bele armije, koja je raspoložena da od prve utakmice daje Iliću vetar u leđa. Samo, da bi i on pokazao sve trenerske kvalitete, moraće rukovodstvo da mu obezbedi malo bolji „materijal“ za rad. Dobra okolnost po Partizan je što ima lak žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, a Mozzart Bet Superligu otvara utakmicama protiv novajlija u ligi, Zemuna i Mačve, a onda će u Humskoj dočekati IMT. Prema tome, vremena da se ekipa adekvatno pojača još ima... Samo još da vidimo da li tako razmišljaju i čelnici kluba ili će kao prošle sezone u novembru da shvate i poluglasno priznaju da su promašili sa procenama. Došli: Demba Sek (Torino, otkupljen ugovor), Šaka Traore (Milan, pozajmica), Milan Aleksić (Sanderlend, pozajmica), Erik Kojzek (Volfzberger, pozajmica), Že (Gectepe, pozajmica), Aleks Zeković (Fajenord). Otišli: Bibars Natho (kraj karijere), Gajas Zahid, Saša Zdjelar, Sebastijan Polter (istekli ugovori), Andrej Kostić (Milan), Nihad Mujakić (Erzurum). ŽELEZNIČAR PANČEVO Prošla sezona je bila istorijska za Železničar: izboren je prvi put otkako klub postoji plasman na evropsku scenu, pa će sledećeg četvrtka Pančevci dočekati Bragu u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Sreća na žrebu ih baš nije pomazila... Pored toga, Radomir Koković je u maju izabran za najboljeg trenera Mozzart Bet Superlige, dok su se Silvester Džasper i Mirko Milikić našli u idealnom timu, što je samo kompletiralo utisak da je Dizelka projurila kao brzi voz kroz šampionat do istorijskog uspeha. Danas kada lopta kreće sa centra, a kreće baš u Pančevu, pitanje svih pitanja je da li Železničar može da ponovi prethodnu sezonu. O nečemu više od toga teško je pričati, mada niko nije očekivao ni poziciju broj četiri pre dva meseca. Klub iz Pančeva je ostvario tokom leta rekordni transfer, prodajom Stefana Pirgića u Plzenj za skoro 3.000.000 evra i procente. Jedino što se nije dogodilo još, a očekivalo se, jesu odlasci Džaspera i Milikića, mada ima najava da će se to dogoditi kada prođe dvomeč sa Bragom. Tako da u Pančevu računaju na još veću zaradu do kraja prelaznog roka.

Najveći dobitak za Železničar je ostanak trenera Radomira Kokovića, koji je oduševio fudbalsku Srbiju prošle sezone načinom kako je napravio igru njegovog tima, kako je vodio ekipu, kako su se fudbaleri razvijali pod njegovom komandom. Uostalom, Džasper je gostujući u Mozzartovom podkastu „2x45“ rekao da je trener Pančevaca kalibar za – Premijer ligu Engleske. Od bitnijih odlazaka iz kluba ovog leta treba navesti Kvakua Karikarija, kojem se završila pozajmica iz Horsensa i klubovi se nisu dogovorili oko otkupa. Dres Železničara su razdužili i Konatar, Kosanović, Zečević... Kada su novajlije u pitanju, četvorica inostranih igrača su stigla u Pančevo, ali utisak je da će se trener Koković u početku osloniti na igrače koji su bili tu prošle sezone i koji su briljirali u generalnoj proveri protiv Debrecina (3:1). Sve kada se sabere, utisak je da će se Železničar i ove sezone boriti za izlazak na evropsku scenu. Došli: David Ankeje (Đenova), Nemanja Zarić (Lucern), Jovan Miladinović (Zvijezda 09), Bili Dži (Norič), Mamane Sabo (Javor), Jasmin Sbai (Lugano). Otišli: Stefan Pirgić (Plzenj), Ognjen Lukić (Javor), Branislav Knežević (Anjang), Marko Konatar (Kauno Žalgiris), Miloš Kosanović (Spartak), Nikola Zečević (Haken, kraj pozajmice), Kvaku Karikari (Horsens, kraj pozajmice), Abdul Rahim Savadogo (FK Mouna, kraj pozajmice). NOVI PAZAR Mnogi su prošlog leta omanuli procenjujući mogućnosti Pazaraca, kada su posle istorijskog plasmana u Evropu nove klubove pronašli Slobodan Rubežić, Sead Islamović, Aleksandar Mesarović, Rodni Antvi, Džon Meri... Malo ko je Plave video u plej-ofu, čak i dok su deo tima bili trenerski vuk Vladimir Gaćinović i igrači poput Adema Ljajića ili Adetunđija Adešine. Gaćinović je na klupi ostao do februara, da bi ga nasledio Nenad Lalatović. Novi Pazar je završio kao peti u elitnom karavanu, odmah ispod evrozone, a igrao je i četvrtfinale Mozzart Bet Kupa Srbije. Plavi ovog puta u priču ulaze sa novim šefom struke Strahinjom Pandurovićem i bez 14 prvotimaca sa različitim nivoom zasluga za visoke domete u prethodnom periodu. Otišli su neki od nosilaca igre, zatim pojedinci veoma bitni za "roster", sposobni da odgovore zadatku kad je potrebno, ali i fudbaleri koji su manje ili više "statirali u kukuruzu". U izlogu je i dalje omladinski reprezentativac Srbije Ahmed Hadžimujović. S druge strane, pedigre za loptanje na najvišem nivou od pojačanja poseduju Aleksandar Miljković, Bojan Adžić i posebno izdanak pazarske fudbalske škole sa 14 godina inostranog iskustva Fejsal Mulić. Kad se sve stavi na tas, prvi utisak je da su Pazarci značajno slabiji nego prošle sezone. U popularnom kolektivu, ipak, veruju da će sa još četvoricom ili petoricom kvalitetnih novajlija do kraja prelaznog roka dohvatiti nivo potreban za ravnopravno takmičenje sa većinom superligaša i borbu za plej-of.

Želja čelnika kolektiva sa obala Jošanice i Raške je mesto među šest najboljih u osnovnom delu prvenstva i izbegavanje bilo kakvih komplikacija po pitanju opstanka. Možda će slika samo za malu nijansu biti oštrija posle subotnje premijere sa kragujevačkim Radničkim 1923 na Gradskom stadionu. Rezultati u kontrolnim mečevima išli su na ruku svima što brzo pritisnu panik taster, dok one racionalnije verovatno više brine povreda Adžića zbog koje je propustio dobar deo pripremnog ciklusa. Sam Pandurović najavio je određene promene u igri Novog Pazara, pre svega na polju defanzive. Bilo je promaje u test utakmicama, ali teško da je to neko veliko iznenađenje ako se zna da je na sceni bila potpuno nova garnitura centralnih i spoljnih bekova, ne računajući novog kapitena Jovana Marinkovića i Veljka Mirosavića, s tim što ovaj drugi trenutno baš i nije u prvom planu. Golman i dva bonusa, pitanje je sad. Ako mladi Bogdan Matijašević dobije prednost u odnosu na iskusnog Miloja Prekovića, onda se traži još jedan prvotimac rođen posle 1. januara 2004. U slučaju da ne promeni sredinu, prvi izbor je sigurno štoper Hadžimujović, a uslove na istoj poziciji ispunjava i Stefan Melentijević. Došli: Fejsal Mulić (Sogdijana), Stefan Melentijević (Primorje), Džoni Robert (Hamrun), Bogdan Matijašević (Mladost Lučani, pozajmica), Aleksandar Miljković (Pjunik), Bojan Adžić (Radnički KG), Nikola Stanković (Sloven Ruma), Mihajlo Petrović (Pelister Bitolj), Nikola Skrobonja (Napredak). Otišli: Semir Alić (Radnički KG), Driton Camaj (Muglaspor), Luka Bijelović (Grafičar), Bob Omoregbe (Torense), Filip Bačkulja (Koper), Nemanja Miletić (Radnički KG), Zoran Alilović, Mihajlo Petković (Partizan, kraj pozajmice), Stefan Stanisavljević (Vojvodina, kraj pozajmice), Jovan Manev (Rijeka, kraj pozajmice), Željko Samčović (Mladost Lučani, kraj pozajmice), Ensar Brunčević (Katakurgan), Abdulsamed Abdulahi, Anes Rušević (slobodni igrači). OFK BEOGRAD MOZZART BET Poslednjih godina, otkako se vratio u elitnu diviziju, prelazni rokovi OFK Beograd Mozzart Beta izgledaju slično: najpre bude dosta odlazaka i to bitnih igrača, a njihove zamene stižu u etapama, pa maltene sve do završetka letnje pijace. Zato danas kada se stave na vagu sastavi Romantičara iz prošle i ove sezone, deluje da plavo-beli slabiji ulaze u prvenstvo. Samo odlazak golmana Balše Popovića, koji je proglašen za najboljeg čuvara mreže za prošlu sezonu, veliki je hendikep. „Balša je ekipi donosio mnogo. Hrabar je momak, odličan golman sa sjajnom igrom nogom i lako je branio prostor iza zadnje linije. Pre svega, on je bio lider i kapiten. Normalno je da je potrebno vreme da se nadoknadi odlazak takvog profila igrača“, rekao je trener Jovan Damjanović u intervjuu za Mozzart Sport. A, dres su razdužili i Henri Ado, Jegor Prucev, dok je u klupsku kasu stigla i zarada od prodaje Džeja Enema u Crvenu zvezdu, mada on na Marakani boravi još od februara, kada je došao kao pozajmljen igrač. OFK Beograd je otkupio ugovor napadača Jakube Siluea, doveo je iz Javora vezistu Erva Turea, iz Linkolna je stigao Tidžej Debar, od koga se dosta očekuje, a pred početka prvenstva plavo-beli dres je zadužio Serhio Penja. Tu je i novi kontigent poletaraca sa „Marakane“, koji će na Omladinskom stadionu tražiti povratnu kartu u tabor šampiona.

Jedan od najvećih pluseva za Romantičare je Jovan Damjanović na klupi, mladi stručnjak koji neguje ofanzivan fudbal i sa kojim će tim sa Karaburme probati da se ove sezone bori za izlazak na evropsku scenu. Tamo gde je Damjanović već bio vodeći TSC. On je plavo-bele preuzeo na prošloj polusezoni i na 17 utakmica u prvenstvu doživeo je samo tri poraza, od ekipa koje su bile bolje plasirane na tabeli (Vojvodina, Železničar, Novi Pazar). Došli: Jakuba Silue (Debrecin, otkupljen), Tidžej Debar (Linkoln), Đorđe Ranković, Leon Ivanović, Aleksa Vasilić, Emanuel Egeoluoha, Vuk Draškić (Crvena zvezda, pozajmice), Erv Ture (Bulonj), Serhio Penja (Sakarija). Otišli: Džej Enem (Crvena zvezda), Uroš Kabić (Dunajska Streda), Uroš Lazić (Radnik), Edmund Ado (Crvena zvezda, kraj pozajmice), Henri Ado (Makabi Tel Aviv, kraj pozajmice), Jegor Prucev (Dankerk), Balša Popović (Olimpijakos), Marko Alčevski (Hapoel Jerusalim, kraj pozajmice). RADNIK Pre godinu dana u ovo vreme, bili su najveća greška svih koji su se usudili da prognoziraju sezonu u Mozzart Bet Superligi. Kao povratnici u elitu bili su optisani, pa prvenstvo završili na sedmom mestu, kao najprijatnije iznenađenje. Sada, Radnik nije ništa manja enigma i „nagazna mina“ za one koji bi da se ponovo igraju baba Vange. Nepoznanica je trener – Zoran Rendulić je debitant u superligaškom društvu i koliko god da je došao na uhodan sistem kojem više treba da se adaptira on, nego sredina njemu, ipak je tu tek petnaestak dana. Nepoznanica je i ekipa. Mateja Gašić i Sandro Tremule predviđeni su za prodaju ovog leta. U jednom momentu je to delovalo kao gotova stvar, pa je utihnulo. Oni su formalno i dalje u klubu, ali nisu odigrali ni minut tokom pripremnih mečeva kako bi se sačuvali od eventualnih povreda i nije realno očekivati ih u sastavu kad počne prvenstvo. Radnik je pripreme počeo ubedljivim (0:5) porazom u Sofiji od Levskog, ali na taj meč Surduličani su, u fudbalskom smislu, otišli kao ‘jaganjci na klanje’, rivalu kome je to bila generala proba pred kvalifikacije za Ligu šampiona i predstavljanje novog tima pred skoro punim tribinama. Već na Zlatiboru utisak je bitno popravljem, do te mere da je Radnik izgledao više nego pristojno i sve pobedio – Budućnost sa 3:1, Napredak sa 2:1, Novi Pazar sa 1:0. Najveće pojačanje trebalo bi da bude oporavak Vukašina Bogdanovića. Ni on u početku nije bio oduševljen što ostaje u Surdulici, želeo je u inostranstvo već ovog leta, no tokom pomenutih utakmica pokazao je odličan stav, veliku volju, ali i zaista vanserijski kvalitet. On je tačka oslonca za ovaj tim. Darko Stojanović je zablistao sa dva gola protiv Podgoričana i predvodi listu novajlija koje Radnik, po tradiciji, dovodi ispod radara. Teško da mogu baš da ponove prethodnu sezonu, ali svima će biti tvrd orah. Za koliko će to biti dovoljno, videćemo vrlo brzo... Došli: Uroš Lazić (OFK Beograd), Rafael Pontelo (Sporting Lisabon), Darko Stojanović (IMT), Tom Kljun (Nafta), Tidžan Sonja (Beroe). Otišli: Igor Ivanović (Radnički Niš), Haris Hajdarević, Borko Duronjić, Aksel Urije, Luka Puzović, Aleksandar Cvetković (slobodni igrači), Mlađan Stevanović (Proleter Zrenjanin). ČUKARIČKI Tanka priča za sada na Banovom brdu. Definitivno se očekivalo mnogo više aktivnosti u taboru Čukaričkog u letnjem prelaznom roku. Najpre zbog toga što je prethodna sezona bila razočaravajuća za belo-crne, nisu bili ni u jednom momentu kandidati za evropsku vizu, a to je neki standard na koji pucaju u Čukaričkom. A, drugi je razlog taj što je klub zaradio lep novac od transfera Filipa Matijaševića u Red Bul Salcburg i očekivalo se da će se deo te zarade preusmeriti na jačanje igračkog kadra. Ovako kako sada izgleda Čukarički, trener Marko Jakšić ne može baš sa nekim velikim entuzijazmom da čeka prvo kolo i duel sa IMT-om na Banovom brdu. Pogotovo što je tim maltene bez špica, jer je Slobodan Tedić otišao u Akron, a zamena u vidu klasične „devetke“ nije dovedena. Od igrača zvučnijeg imena na Brdo je stigao levi bek Zlatan Šehović, dok su ostali momci bez pedigrea u ozbiljnijem fudbalu. U pitanju je nekoliko stranaca koji će se u dresu Čukaričkog boriti za svoje mesto pod suncem. Najviše se, verovatno, očekuje od Kobija Eberea, koji je prošao školu Evertona. Verovatno se na Banovom brdu nadaju da bi mogao da bude njihov pogodak kao što je Silvester Džasper za Železničar. Čukarički je pripreme odradio na Bledu, izbegao je „mravinjak“ Zlatibora, a najvredniji rezultat je remi sa Celjem, aktuelnim prvakom Slovenije (1:1) u poslednjoj proveri. Pre toga protiv Rudeša belo-crni su gubili 3:1 do 72. minuta, a onda napravili veliki preokret i slavili sa 4:3, što govori o karakteru ekipe i to je kvalitet na koji trener Jakšić može da bude ponosan. Ali, treba sve to videti kako će izgledati kada krene borba za bodove. Kada bismo davali ocene za urađeno u prelaznom roku, Čukarički bi definitivno bio među najslabijim „đacima“. Došli: Andrej Bajović (Dečić Tuzi), Kobi Ebere (Everton), Zlatan Šehović (Dukla Prag, pozajmica), Aires Nanke (Amadora), Asane Ouedraogo (Kraun Legasi). Otišli: Filip Matijašević (RB Salcburg), Vojin Serafimović (Famalikao, otkupljen), Slobodan Tedić (Akron), Bojica Nikčević (Radnički KG), Marko Arsović (Proleter Zrenjanin), Ivan Lainović (Maribor). IMT IMT u novu sezonu ulazi sa novim trenerom, ali sa „starim“ igračkim kadrom, koji je činio okosnicu tima u prethodnoj sezoni u kojoj su se Novobeograđani izborili da i četvrtu sezonu u nizu budu deo elitnog društva srpskog fudbala. Traktoristi su posle rastanka sa Zoranom Vasiljevićem trenersku palicu proverili Zoranu Popoviću, pa će povratnik u domaći fudbal povesti tim u izazove nove sezone. U dosadašnjem toku letnje pijace klub iz Pariske komune napustili su od standardnih prvotimaca, pre svih Farid Bulaja, Sankara Karamoko, Marko Jevtić, Kenroj Kembel i Miloš Jović. Ostali nisu bili u prilici da se pohvale posebnom minutažom poput Tomislava Todorovića, Džeremija Monora, Lazara Konstantinova ili Ognjena Tripkovića i Darka Stojanovića. Prvom timu priključena je grupa momaka iz omladinskog pogona, što je nastavak utemeljene politike kluba da se stvaraju igrači od kojih bi klub mogao da profitira u vremenu koje dolazi. Koliko će i da li će Đorđe Radivojević, Tadija Cojić, Blagoje Uzunovski, golman Kadir Gicić uspeti da se makar približe Vasiliju Novičiću, za koga se već uveliko govori da bi mogao da bude "zlatna koka" Novobeograđana, ostaje da se vidi. Ako je zaključivati na osnovu kontrolnih utakmica, rezultati možda nisu nešto što može da garantuje uspeh, ali igra i pre svega zalaganje nešto su što može da hrabri i ulije poverenje. IMT je kao pobednik izašao iz duela sa nižerazrednim Hajdukom iz Beške (3:1), ali neuporedivo jače je odjeknuo trijumf nad izraelskim Makabijem i Tel Aviva (1:0). Usledio je remi sa banjalučkim Borcem (1:1), porazi od Mladosti iz Lučana (0:1) i istim rezultatom od Ahmata iz Rusije na zatvaranju poglavla priprema. Vodeći se sastavima koje je na teren slao Zoran Popović, nema i ne bi trebalo da bude nekih bitnih rokada. Ognjen Čančarević je siguran među stativama, dok bi poslednu liniju trebalo da čine Stefan Šapić i Musa Sasoko, kao centralni bekovi. Ali, ukoliko se potvrdi ostanak iskusnog Vukašina Jovnovića, defanivac sa Malija je u tom slučaju bliži klupi. Ismail Kasas je zbog povrede preskočio deo priprema, pa je zato na desnom boku šansu dobijao Vladimir Radočaj, dok je Španac Ivan Martos kaparisao mesto uz levu aut liniju. U formaciji 4-4-2, što bi trebalo da bude opcija IMT-a, Vasilije Novičić, Luka Luković, Nikola Krstić i Nikola Glišić su najbliži starterima, ali bi u tom slučaju jedan od pomenutog kvarteta morao da ustupi mesto bonusu. Ako to bude Tadija Cojić, onda uloge najisturenijih trebalo bi da pripadnu Orijomiju Lebiju i Dušanu Žagaru. Moćiće stručni štab i te kako da se osloni i na Šerlija Keitu, Rafaela Žuniora Žuninja, Vikija Kiankaulua ili mladog defanzivca Andreja Milanovića... Došli: - Otišli: Miloš Jović (Leće), Marko Jevtić (Irtiš), Lazar Konstantinov (Javor), Kenroj Kembel (Sutjeska Nikšić), Darko Stojanović (Radnik), Tomislav Todorović, Ognjen Tripković, Džeremi Manzoro (slobodni igrači), Farid Bulaja, Sankara Karamoko (slobodni igrači). RADNIČKI NIŠ Po mnogo čemu se ovo leto razlikovalo na Čairu od niza prethodnih. Najpre, prvi put još od 2021. godine, Nišlije će započeti sezonu sa trenerom sa kojim su okončale prethodnu. Dalje, ako se pogleda recimo startna postava sa utakmice pretposlednjeg kola protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, kada je ostvarena ključna pobeda za opstanak u Mozzart Bet Superligi, svih 11 igrača i dalje je u klubu. To je kontinuitet kakav nije krasio Radnički poslednjih godina. Zimski prelazni rok bio je berićetan na Čairu i u velikoj meri je doprineo odlično odigranom prolećnom delu sezone, a na njega su se naslonile aktivnosti uprave Radničkog ovog leta. Klub je napustio samo “jedan i po” nosilac igre. Dušan Pavlović ulazio je u poslednju godinu ugovora, jeste bonus i stub ekipe, ali bilo je vreme za transfer i dobro se Radnički tu “opario” – prodao ga je za nešto manje od 800.000 evra Jablonecu, uz neke bonuse i procente. Medeni mesec Gbolija Arijibija na Čairu se vrlo brzo završio, od početnog sjaja stigao je do očaja u završnici prethodne sezone, pa trener Neđić nije bio zainteresovan za dalju saradnju. Uz težu povredu levog beka Milijana Ilića, to su svi bitniji igrači iz prethodne sezone kojih neće biti u timu na početku nove. Nasuprot tome, Radnički je već angažovao devetoricu novajlija (plus produženje pozajmice Mustafi, kao deseti ‘ulazni posao’). Isprsio se za dovođenje Kvaku Bonsu Oseija iz Spartaka, koji bi trebalo da ekipi donese na brzini. Nikola Zečević je tu kao direktna zamena za Pavlovića, a možda se i najbrže nametnuo Igor Ivanović, ofanzivni vezista velikog fudbalskog znanja, iza koga je prilično traljav period u karijeri. Na Čairu su se “opkladili” na njega i veruju da bi mogao da bude otkrovenje. Golgeter Aleksandr Šestjuk tokom priprema je dobijao šansu na kašičicu, pratili su ga i određeni zdravstveni problemi, pa se čini da će prednost na početku sezone u špicu imati Miloš Spasić i Ibrahim Mustafa.

Sve u svemu, kadrovski deluje da je Radnički jači nego u prethodnoj sezoni, da posle dužeg vremena ima ozbiljniju konkurenciju za skoro sve pozicije u timu (možda najviše škripi sa bonusima), a kontrolne utakmice u Sloveniji, ako ne računamo poslednju protiv Nefčija (ubedljiv poraz 0:3 i loša igra, ali posle napornog puta poslednjeg dana priprema), nagovestile su da je ekipa počela da ispunjava zahteve trenera Marka Neđića, koji je najavio ofanzivan fudbal, sa visokim presingom i dosta intenziteta. Mnogo toga će zavisiti od početka sezone. Radnički je prethodne četiri počinjao porazima, vrlo brzo bi zaostajao na tabeli i onda bi se prvenstva redovno pretvarala u grčevitu borbu za goli život. Došli: Igor Ivanović (Radnik), Ivan Kostić (Omonija Aradipu), Miloš Rošević (Zemun), Aleksandar Vidović (Smederevo), Stefan Veličković (Grafičar), Kvaku Bonsu Osei (Spartak), Nikola Zečević (Haken, pozajmica), Bojan Kovačević (Radnički KG), Damjan Karišik (Kizilžar). Otišli: Dušan Pavlović (Jablonec), Glori Arijibi, Nikola Srećković, Marko Petković (slobodni igrači), Lamont Ročester (Proleter Zrenjanin), Mateja Radonjić, Oleg Nikiforenko, Bubakar Đalo (slobodni igrači). RADNIČKI KRAGUJEVAC Vreme velike rekonstrukcije na Čika Dači, ali uz dobro poznato lice na klupi – Feđu Dudića. Posle dve evropske, zaista prekratke epizode, Kragujevčani su se našli u situaciji da do poslednjeg minuta prethodne sezone drhte za opstanak. Kada im je srećna zvezda na kraju namignula, shvatili su u Radničkom da tako više ne može i da nešto mora da se promeni. Otišao je trener Slavko Matić, ali posle njega i sportski direktor Slavko Perović. Ostao je u klubu generalni direktor Igor Konatar, kojem je prvi potez bio da vrati šefa struke Feđu Dudića, najuspešnijeg trenera u istoriji kluba. Prošlo je samo godinu dana od odlaska i povratka stručnjaka iz BiH, za to vreme je bio u Mariboru, pa je veliko pitanje kako će sada sve to izgledati, da li će Dudić uspeti da vrati Radnički u vrh srpskog fudbala ili mu je ovo rizik da baci senku na ogroman trag koji je ostavio na Čika Dači. Ekipa je doživela velike izmene, što je bilo i očekivano i logično, jer je potrebna sveža krv. Klub se zahvalio na saradnji Ćosiću, Ben Hasinu, Mitroviću, Adžiću, koji su bili tu u vreme najvećih uspeha. Napravljen je rez, a na Čika Daču su stigli Miletić i Alić iz Pazara, Sremčević iz Zvezde je došao u svoj rodni grad da oživi karijeru, ponovo ima i lica iz BiH fudbala... Sve u svemu, Radnički kreće u novi početak, ali uz jedan veliki hendikep koji valja imati na umu: kaznu od šest utakmica bez navijača zbog teških incidenata na kraju prethodne sezone. Došli: Nemanja Miletić, Semir Alić (Novi Pazar), Mateja Dukić (Mačva), Uroš Sremčević (Crvena zvezda, pozajmica), Asmir Suljić (Seged), Mićo Kuzmanović (Velež), Bojica Nikčević (Čukarički), Viktor Živadinović (Šumadija 1903), Aleksa Marušić (Magdeburg), Ilija Babić (Spartak), Muhamed Šahinović (Rakov, pozajmica). Otišli: Milan Mitrović (Napredak), Milan Vidakov (Mačva), Bojan Kovačević (Radnički Niš), Stefan Petkoski Cimbaljević (Smederevo, pozajmica), Lui Ben Hasin, Mehmed Ćosić (slobodni igrači), Bojan Adžić (Novi Pazar). MLADOST LUČANI Hodala je Mladost po žici iznad ambisa do poslednjeg minuta prethodne sezone. Kako se izvukla, to verovatno ni u Dragačevu ne znaju da objasne. Pobeda u Bačkoj Topoli, pobeda u Ivanjici, uz srećan splet okolnosti na drugim stadionima i u Lučanima se proslavio opstanak. Ali, ta opomena ostaje da lebdi iznad stadiona Mladosti, da takva drama ne sme da se ponovi ove sezone, kada će borba za opstanak biti još žešća. U to ime Lučanci su doveli Radovana Ćurčića za novog trenera, a dobar deo ekipe je promenjen. Otišlo je nekoliko starijih igrača (Ljubomirac, Cvetinović, Leković), ali je interesantno da je gro „senatora“ i dalje tu: Stamenković, Udovičić, Varjačić, Tumbasević, Bojić... Što će reći da Lučanci nisu odustali od dosadašnjeg koncepta pravljenja ekipe, iako ponovo imaju nekoliko mlađih igrača na koje računaju da će zablistati ove sezone, kao što je Jovan Ćirić prošle. S tim što omladinski reprezentativac Srbije bi mogao da ode iz kluba do kraja prelaznog roka.